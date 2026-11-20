Per oltre dieci anni la comunità scientifica ha continuato a raccogliere prove su un gruppo di composti invisibili, gli interferenti endocrini, sostanze capaci di alterare il funzionamento degli ormoni naturali dell’organismo. Ora il Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente e l’Organizzazione Mondiale della Sanità hanno pubblicato il primo grande aggiornamento sul tema, e il messaggio che arriva dopo quattordici anni di ricerche è abbastanza chiaro. L’effetto di queste molecole sulla salute umana non è più un sospetto, ma un dato che si sta consolidando.

Il documento indica che le evidenze più robuste collegano l’esposizione agli interferenti endocrini a disturbi della fertilità e dello sviluppo riproduttivo. Lo stesso vale per lo sviluppo cerebrale e il neurocomportamento, per la funzione tiroidea, per il metabolismo e per il sistema immunitario. Si tratta di ambiti che gli studiosi tenevano d’occhio già da tempo, ma il nuovo rapporto non si limita a confermare quanto si sapeva.

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Dal fegato ai reni, i nuovi fronti aperti dalla ricerca

Accanto ai capitoli già noti, l’aggiornamento introduce preoccupazioni che una decina di anni fa comparivano appena nel dibattito scientifico. Tra queste spiccano la malattia epatica metabolica e i possibili effetti sulla funzione renale. Non tutto però ha lo stesso grado di certezza. Se l’impatto sul neurosviluppo poggia su basi solide, il legame con le malattie cardiovascolari viene ancora classificato come emergente. Per patologie come il diabete di tipo 2 o l’asma, invece, gli esperti parlano di una fiducia crescente nella correlazione.

Il nodo centrale della questione è che questi composti sono presenti in una quantità enorme di prodotti di uso quotidiano. E qui entra in gioco una differenza importante rispetto alle sostanze tossiche tradizionali, quelle che seguono la vecchia regola secondo cui “è la dose a fare il veleno”. Gli interferenti endocrini possono infatti disturbare i segnali ormonali anche a concentrazioni bassissime, al punto che il classico criterio della soglia di sicurezza perde buona parte del suo significato.

Un vuoto normativo e un conto sanitario salato

Sul mercato globale risultano registrate più di 350.000 sostanze e miscele chimiche, eppure solo una piccola parte è stata sottoposta a test specifici per capire se agisca come interferente endocrino. Il problema sta tutto nei tempi, perché la velocità con cui l’industria introduce nuovi composti continua a superare quella con cui si muove la regolamentazione sanitaria.

Per capire come questa esposizione si traduca nella vita reale, alcune ricerche offrono indicazioni piuttosto eloquenti. In diversi studi sono stati utilizzati braccialetti in silicone per misurare le sostanze con cui le persone entrano in contatto. I lavoratori del riciclo e della gestione dei rifiuti plastici risultavano esposti a più di venti composti chimici pericolosi. Ma anche gli impiegati d’ufficio, scelti come gruppo di controllo, accumulavano nel loro ambiente quotidiano almeno undici di quelle stesse sostanze.

Poi c’è la questione economica. Le stime delle autorità indicano che le malattie associate agli interferenti endocrini generano una spesa annua pari a circa l’1% del PIL mondiale, qualcosa come mille miliardi di dollari, ovvero circa 900 miliardi di euro. La cifra va comunque presa con una certa cautela, visto che si tratta di un’estrapolazione costruita su precedenti studi sul carico di malattia basati su dati epidemiologici di Stati Uniti, Unione Europea e Canada. Per passare dalla diagnosi alla prevenzione, la guida From Evidence to Action propone una revisione trasversale delle norme che regolano i materiali a contatto con gli alimenti, i cosmetici, i giocattoli per bambini, i tessuti, le forniture ospedaliere, i prodotti fitosanitari, i farmaci e la gestione dei rifiuti.

Fonte: TecnoAndroid