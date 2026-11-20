Spingere troppo sull’attività fisica senza concedersi il giusto riposo non mette alla prova soltanto muscoli e resistenza. Secondo un nuovo studio brasiliano pubblicato sulla rivista Neuroscience, l’allenamento eccessivo può interferire anche con la chimica del cervello e mantenere alti i livelli di dopamina nell’ippocampo proprio quando l’organismo dovrebbe tornare a uno stato di quiete. Nei topi sottoposti a sessioni lunghe e intense questo neurotrasmettitore è rimasto elevato fino a 48 ore dopo lo sforzo.

L’ippocampo è un’area importante per la memoria e la regolazione delle emozioni, mentre la dopamina ha un ruolo centrale nella motivazione e nello stato di allerta. I ricercatori ritengono quindi che alterazioni simili negli esseri umani potrebbero aiutare a capire perché il sovrallenamento venga talvolta associato a insonnia, ansia e stanchezza persistente. “I nostri risultati mostrano che l’esercizio fisico eccessivo non riguarda solo il muscolo scheletrico ma ha anche un impatto marcato sul cervello”, ha spiegato Alisson Luiz da Rocha, primo autore della ricerca, svolta durante il dottorato alla Scuola di Educazione Fisica e Sport di Ribeirão Preto dell’Università di San Paolo (EEFERP USP).

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Come è stato simulato il sovrallenamento nei topi

Per osservare cosa accade nel cervello quando l’attività fisica supera il limite, il team ha lavorato con due gruppi principali di topi. Il primo ha affrontato una singola sessione impegnativa sul tapis roulant, correndo fino allo sfinimento. Il secondo ha seguito un programma prolungato pensato per riprodurre le condizioni tipiche della sindrome da sovrallenamento negli atleti d’élite, quella situazione in cui le richieste fisiche superano la capacità del corpo di recuperare. Le conseguenze sono note e comprendono calo delle prestazioni, meno appetito, affaticamento continuo, dolori muscolari e un rischio maggiore di infortuni, spesso insieme a cambiamenti nel sistema immunitario e nel metabolismo.

Il protocollo è durato otto settimane con un carico di lavoro aumentato in modo graduale. Nell’ultima settimana gli animali svolgevano due sedute al giorno separate da appena quattro ore di pausa. Alla fine gli studiosi hanno analizzato l’ippocampo misurando dopamina e serotonina insieme ad alcune proteine coinvolte nella produzione e nella gestione di questi messaggeri chimici, come la tirosina idrossilasi (TyrH), enzima necessario per sintetizzare la dopamina, e il trasportatore vescicolare delle monoammine 2 (VMAT2), che aiuta a preparare i neurotrasmettitori per il rilascio.

Dopamina alta per 48 ore e serotonina stabile

Già dopo una sola corsa estenuante la dopamina saliva poco dopo l’esercizio, segno che anche un singolo sforzo intenso lascia una traccia misurabile. I dati più sorprendenti però arrivano dagli animali allenati per settimane. In questo caso sia la dopamina sia la TyrH sono rimaste elevate per 48 ore dopo il test di prestazione, nonostante i topi fossero in piena fase di riposo. Invece di tornare rapidamente al suo equilibrio abituale, il cervello continuava a mostrare un’attività alterata dei neurotrasmettitori.

La presenza di dopamina di per sé non è dannosa. Oltre che al piacere e alla motivazione partecipa alla regolazione della veglia, e conta soprattutto che la sua attività resti bilanciata. Secondo Rocha i problemi potrebbero nascere se i livelli rimangono insolitamente alti quando il cervello dovrebbe prepararsi al sonno, con possibili squilibri anche rispetto ad altri neurotrasmettitori. Un altro dato rilevante riguarda la serotonina, studiata da tempo per il suo presunto ruolo nella fatica. Tra gli animali non sono emerse differenze significative, un risultato che mette in discussione l’idea che sia soprattutto questa molecola a spiegare l’affaticamento eccessivo.

Gli autori restano prudenti. Lo studio non ha misurato direttamente sonno, ansia o stato di allerta e servono altre ricerche per capire se le stesse variazioni avvengono nelle persone. Adelino Sanchez Ramos da Silva, docente della EEFERP USP e coordinatore del lavoro, sottolinea che individuare cambiamenti analoghi negli esseri umani aiuterebbe a chiarire i legami tra sovrallenamento, chimica cerebrale e disturbi del sonno.

Perché il recupero conta anche per il cervello

I risultati rafforzano comunque l’importanza del recupero. Allenarsi troppo senza pause adeguate può annullare i benefici dell’attività sportiva e portare a prestazioni in calo, dolori muscolari persistenti e problemi immunitari, e le alterazioni chimiche nel cervello potrebbero essere un ulteriore tassello di questo processo. I ricercatori raccomandano a sportivi amatoriali e professionisti di bilanciare il lavoro con il riposo e di affidarsi a una guida esperta, perché aumentare l’intensità non garantisce risultati migliori se il corpo non ha il tempo di adattarsi.

Il gruppo partecipa ora a un nuovo progetto di ricerca internazionale che punta a individuare quali sistemi biologici mostrano per primi segni di sofferenza quando l’esercizio fisico supera la soglia oltre la quale smette di produrre adattamenti positivi. Riconoscere questi segnali precoci potrebbe aiutare a stabilire il momento in cui un allenamento utile comincia a diventare dannoso.

Fonte: TecnoAndroid