La prossima generazione di Xiaomi 19 potrebbe arrivare con una sorta di doppia anima, cioè con alcuni modelli dotati di schermo curvo e altri con un più tradizionale display piatto. È quanto emerge dalle prime indiscrezioni provenienti dalla Cina, e il momento in cui queste voci prendono forma non sembra affatto casuale. Sullo sfondo, infatti, c’è Apple e quello che pare stia preparando per il suo smartphone più simbolico degli ultimi anni.

Si parla dell’iPhone del ventennale, il modello che l’azienda di Cupertino dovrebbe lanciare alla fine del 2027. Stando alle voci che circolano, questo dispositivo avrà uno schermo curvo, anzi quad curvo. Se le cose andranno davvero così, il destino di tanti telefoni Android dei prossimi anni sembra già scritto. Il meccanismo è noto a chiunque segua il settore da un po’ di tempo, perché quando Apple sceglie una certa direzione molti altri produttori tendono a seguirla a ruota. Non a caso si parla già di un possibile ritorno di Samsung a questa soluzione.

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Il ritorno di una scelta che sembrava archiviata

Il nome di Samsung in questo discorso ha un peso particolare. È stato proprio il colosso sudcoreano, con i suoi Galaxy S Edge, a introdurre per primo gli schermi curvi sugli smartphone. Quella scelta estetica ha poi preso piede nell’ecosistema Android e per diversi anni ha caratterizzato un gran numero di modelli, diventando quasi un segno distintivo dei telefoni di fascia alta.

Poi, come spesso accade con le tendenze del design, la curvatura dei bordi è passata di moda e i produttori sono tornati in larga parte a pannelli piatti. Apple, dal canto suo, non ha mai adottato questa soluzione su nessuno dei suoi iPhone. Ed è qui che la vicenda si fa curiosa, perché adesso sembra proprio la casa della mela pronta a rilanciare una moda che il mondo Android aveva inventato e poi messo da parte. Un ritorno al passato, insomma, ma con un protagonista diverso rispetto a quello che lo aveva reso celebre.

Xiaomi 19 tra bordi curvi e superfici piatte

Con queste premesse non stupisce che le prime voci sulla serie Xiaomi 19 parlino proprio di schermi curvi. Le indiscrezioni arrivano peraltro a pochi giorni dal debutto di Xiaomi 18 Pro e 18 Pro Max anche sul mercato italiano, segno che l’attenzione si sta già spostando sulla generazione successiva prima ancora che quella attuale abbia fatto il suo ingresso nei negozi.

La novità più interessante però riguarda un altro aspetto. Il rumor, diffuso dal noto leaker cinese Smart Pikachu, non si limita a menzionare pannelli curvi ma cita anche schermi piatti. Da qui l’idea di una gamma divisa, in cui le due impostazioni potrebbero convivere all’interno della stessa famiglia di dispositivi. L’interrogativo principale riguarda soprattutto i modelli Pro, che potrebbero essere quelli destinati ad accogliere la curvatura dei bordi, mentre le altre varianti manterrebbero una forma più lineare.

Una strategia del genere permetterebbe a Xiaomi di intercettare due pubblici differenti. Da una parte chi apprezza l’effetto visivo di un display che sembra quasi sparire ai lati, dall’altra chi preferisce la praticità di una superficie completamente piatta. Per ora si tratta soltanto delle prime indiscrezioni sulla nuova serie, arrivate dalla Cina mentre in Italia sono appena sbarcati Xiaomi 18 Pro e 18 Pro Max.

Fonte: TecnoAndroid