Samsung starebbe sviluppando un nuovo paio di auricolari pensati per chi fa sport e attività fisica con regolarità. Secondo le indiscrezioni il prodotto si chiamerà Galaxy Buds Active e punterà tutto su un aspetto preciso: la stabilità all’orecchio. È proprio qui che i tradizionali auricolari mostrano spesso qualche limite, soprattutto quando il movimento si fa intenso e la tenuta diventa una questione tutt’altro che secondaria. Chi corre o si allena in palestra conosce bene la sensazione di dover sistemare di continuo un auricolare che tende a scivolare, e il progetto di Samsung sembra voler rispondere esattamente a questa esigenza.

La soluzione individuata dall’azienda coreana è piuttosto classica nel mondo degli auricolari sportivi, ma efficace. I Galaxy Buds Active avrebbero infatti un archetto che passa sopra l’orecchio, così da garantire la presa necessaria durante la corsa, gli allenamenti in palestra e in generale tutti quei movimenti bruschi che metterebbero in difficoltà un modello più tradizionale.

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Le tracce nascoste nel software di Samsung

Credits: TecnoAndroid

Le informazioni non arrivano da un annuncio ufficiale. Sono emerse grazie ad alcuni riferimenti scovati all’interno dell’ultima beta di One UI 9.5, quindi il dispositivo per il momento non è stato presentato e tutto va preso con la dovuta prudenza. Il software però non si limita a qualche citazione sparsa. Al suo interno sono presenti tutorial, impostazioni e profili specifici dedicati ai nuovi auricolari, elementi che permettono di ricostruire con una certa precisione buona parte delle caratteristiche previste.

Si tratta di un dettaglio interessante, perché materiale di questo tipo viene preparato quando un prodotto ha già raggiunto una fase di sviluppo concreta. Non basta a stabilire tempi o modalità di lancio, ma offre un quadro abbastanza chiaro di come Samsung immagina questo nuovo accessorio e di come gli utenti dovrebbero utilizzarlo nella vita di tutti i giorni.

Gommini intercambiabili e certificazione IP68

Nonostante il design sportivo con gancio esterno, i Galaxy Buds Active non rinuncerebbero alla classica impostazione in ear. Utilizzerebbero infatti dei normali gommini da inserire nel condotto uditivo, proprio come accade con gli auricolari più diffusi. L’archetto, quindi, servirebbe come supporto aggiuntivo e non come sostituto del sistema tradizionale di aderenza.

Il tutorial presente nella beta mostra anche il corretto metodo di indossamento. L’auricolare va prima posizionato nell’orecchio e poi ruotato verso l’alto fino a ottenere una presa stabile, un gesto semplice che permette all’archetto di adagiarsi sopra il padiglione e di bloccare il dispositivo nella posizione giusta.

Sul fronte della dotazione, Samsung dovrebbe includere nella confezione due tipi di gommini, tra loro intercambiabili. L’obiettivo è migliorare tre aspetti in contemporanea: il comfort durante l’utilizzo prolungato, la qualità audio e naturalmente la tenuta, che resta il cuore dell’intero progetto. Poter scegliere tra due soluzioni differenti consentirebbe a ciascun utente di trovare la combinazione più adatta alla forma del proprio orecchio.

Non manca poi la protezione dagli agenti esterni, fondamentale per un prodotto pensato per lo sport. I file di sistema indicano una certificazione IP68 contro acqua e sudore, che dovrebbe però riguardare soltanto gli auricolari e non la custodia di ricarica.

Fonte: TecnoAndroid