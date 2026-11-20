I robot Disney ispirati a Star Wars hanno imparato a fare qualcosa che fino a poco tempo fa sembrava riservato ai film: accorgersi di chi hanno davanti e rispondere. Tre piccoli alieni della saga sono stati trasformati in macchine capaci di reagire ai visitatori che si fermano a guardarli, sfruttando l’intelligenza artificiale. Considerando la direzione presa dalla tecnologia negli ultimi anni, era quasi scontato che prima o poi accadesse. I tre personaggi si chiamano Vilo Vele, Kado Bre’a e Jibu Bre’a e rappresentano i nuovi prototipi sviluppati da Walt Disney Imagineering, la divisione dell’azienda che si occupa di dare forma concreta alle idee più ambiziose del gruppo.

Il loro aspetto potrebbe suonare familiare a chi segue con attenzione l’universo creato da George Lucas, ma prima ancora dell’identità dei personaggi conta quello che sanno fare. Si tratta infatti di modelli robotici davvero notevoli, pensati per interagire con le persone in modo spontaneo e senza il bisogno di qualcuno che tiri i fili da dietro le quinte.

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Robot che guardano negli occhi e rispondono a tono

Il cuore del progetto sta tutto nell’interazione. Quando un visitatore saluta uno di questi robot, la creatura può girarsi verso di lui, incrociarne lo sguardo oppure replicare con una battuta. Il punto più interessante è che tutto questo avviene in autonomia. Non serve un operatore nascosto che guidi i movimenti o suggerisca le risposte, perché sono le macchine stesse a decidere come comportarsi davanti al gesto di chi le osserva.

Si tratta di un approccio piuttosto diverso rispetto alle classiche figure animate, che ripetono sempre la stessa sequenza a prescindere da chi passa. Qui invece ogni incontro può prendere una piega differente, a seconda di cosa fa la persona che si trova di fronte ai robot Disney. Ed è proprio questa capacità di adattarsi al momento a rendere i tre prototipi così particolari.

Chi sono gli Anzellani e perché sono tre

Vilo Vele, Kado Bre’a e Jibu Bre’a appartengono alla specie degli Anzellani, già comparsa in The Mandalorian and Grogu. Per chi non li avesse riconosciuti, sono quei piccoli esseri che hanno dato una mano a Grogu nel salvataggio del Mandaloriano. Una scelta tutt’altro che casuale, visto che si tratta di creature minute, espressive e facilmente riconoscibili dai fan della saga.

Disney ha deciso di costruirne tre esemplari, ciascuno dotato di una personalità propria. In questo modo, davanti allo stesso gesto, ognuno può reagire in maniera diversa e i tre possono anche dialogare fra loro, creando piccole scene che non sono mai identiche. Il risultato è un gruppo che sembra muoversi e comportarsi come un insieme di caratteri distinti, più che come una semplice batteria di macchine programmate allo stesso modo.

In una dimostrazione descritta dall’azienda emerge bene questa varietà di comportamenti. Uno degli Anzellani può esprimersi mescolando l’inglese con la lingua anzellana, mentre un altro preferisce restare in silenzio e si limita a inclinare la testa o a sbattere le palpebre. Due reazioni molto lontane tra loro, che però contribuiscono a dare l’impressione di trovarsi di fronte a personaggi veri e non a semplici automi.

Al momento non è disponibile alcun video che mostri i tre prototipi di Star Wars in azione, per cui l’unico modo per farsi un’idea del loro funzionamento resta la descrizione fornita da Disney. Vederli muoversi e interagire con il pubblico sarebbe sicuramente il modo migliore per capire fino a che punto questi robot riescano a sembrare vivi.

Fonte: TecnoAndroid