La richiesta di terapia ormonale per la menopausa negli Stati Uniti è più che raddoppiata nel giro di pochi anni. A indicarlo è uno studio basato su un database di farmacie statunitensi, che ha registrato una crescita nell’utilizzo di questi trattamenti tra le donne di età compresa tra 40 e 74 anni nel periodo che va dal 2023 al 2026.

Il dato colpisce soprattutto per la rapidità con cui si è manifestato. Si parla di un arco di appena tre anni, un intervallo piuttosto breve per vedere un cambiamento così marcato nelle abitudini terapeutiche di una fascia di popolazione tanto ampia. Il fatto che la domanda abbia superato il doppio dei livelli di partenza rende la tendenza difficile da ignorare per chi si occupa di salute femminile.

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Terapia ormonale menopausa: una crescita che riguarda una platea molto ampia

Uno degli aspetti più interessanti dell’analisi riguarda proprio la fascia d’età presa in esame. Tra i 40 e i 74 anni ci sono donne che vivono fasi della vita molto diverse tra loro, e il fatto che l’indagine abbracci una forbice così larga dà un’idea della portata del fenomeno. Non si tratta quindi di un aumento confinato a un piccolo gruppo ma di un movimento che interessa una porzione consistente della popolazione femminile adulta americana.

Anche la natura dei dati merita attenzione. Lo studio si appoggia sulle informazioni raccolte dalle farmacie, il che significa che il quadro emerso riflette l’uso concreto dei trattamenti ormonali e non semplici intenzioni o opinioni espresse in un sondaggio. È una prospettiva molto pratica che permette di osservare come cambia nel tempo il ricorso a queste terapie da parte delle pazienti.

Vale la pena sottolineare però che i ricercatori parlano di un risultato che suggerisce questa tendenza. Il linguaggio resta prudente, come spesso accade quando si lavora su grandi banche dati, e il valore della ricerca sta soprattutto nell’aver messo in luce un’impennata della domanda che fino a poco tempo fa non era così evidente.

Perché il periodo tra il 2023 e il 2026 è significativo

La finestra temporale scelta per l’analisi è abbastanza recente da fotografare una situazione quasi attuale. Dal 2023 al 2026 l’uso della terapia ormonale tra le donne statunitensi ha seguito una curva in salita, e la crescita registrata in questi tre anni mostra quanto in fretta possa evolvere il rapporto tra pazienti e trattamenti legati alla menopausa.

Per chi segue il tema della salute delle donne si tratta di un segnale importante. Una domanda più che raddoppiata in un tempo così breve indica che sempre più persone in questa fascia d’età stanno ricorrendo a questi farmaci, e il dato offre un punto di riferimento concreto per misurare l’evoluzione del fenomeno negli Stati Uniti.

Il cuore della ricerca resta comunque uno solo ed è molto netto. Secondo l’analisi del database delle farmacie statunitensi, il ricorso alla terapia ormonale per la menopausa tra le donne dai 40 ai 74 anni è aumentato tra il 2023 e il 2026, con una domanda che nel complesso è arrivata a superare il doppio rispetto all’inizio del periodo osservato.

Fonte: TecnoAndroid