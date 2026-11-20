Il Black Friday porta con sé un’occasione interessante per chi aspettava il momento giusto per avvicinarsi alla realtà virtuale. Su Amazon il visore Meta Quest 3S nella versione da 128 GB, proposto in bundle con Resident Evil 4, scende a 299,99 euro rispetto a un prezzo consigliato di 359,99 euro. Il risparmio si ferma al 17%, quindi non si parla di un ribasso clamoroso. Per un pacchetto che mette insieme hardware e uno dei titoli horror più conosciuti resta comunque una proposta che merita un’occhiata.

L’offerta è venduta e spedita direttamente da Amazon, un dettaglio che per molti acquirenti fa la differenza. La consegna avviene nel giro di pochi giorni e c’è anche la possibilità di effettuare il reso entro 14 giorni nel caso in cui il prodotto non dovesse soddisfare le aspettative. Una piccola rete di sicurezza, insomma, che torna utile soprattutto a chi prova la VR per la prima volta e non ha ancora un’idea precisa di cosa aspettarsi. Va precisato poi che i prezzi indicati si riferiscono al momento della stesura e potrebbero subire variazioni, cosa piuttosto frequente durante le giornate dedicate agli sconti.

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Cosa offre il visore Meta Quest 3S

Sul piano tecnico il punto di partenza è abbastanza chiaro. Meta Quest 3S è un visore senza fili e proprio questa caratteristica permette di vivere un’esperienza più dinamica e libera nei movimenti. A gestire il tutto c’è il processore Snapdragon XR2 Gen 2, il chip che si occupa di garantire tempi di caricamento molto rapidi e una grafica in grado di restituire una sensazione di immersione ancora più marcata.

Altro aspetto da considerare riguarda la memoria. Il dispositivo mette a disposizione il 33% di spazio in più e questo vantaggio si traduce in un gameplay più reattivo e in immagini più definite. Per chi passa diverse ore con il visore in testa si tratta di elementi tutt’altro che marginali, perché la fluidità e la pulizia visiva contribuiscono in modo diretto a rendere l’esperienza piacevole. Il modello in promozione è quello da 128 GB, la configurazione inclusa nel bundle scontato per l’occasione.

Il bundle con Resident Evil 4 e come riscattarlo

Il pacchetto comprende due elementi ben distinti, ovvero il visore e il gioco Resident Evil 4. Il titolo però non va cercato subito appena aperta la confezione. Per ottenerlo bisogna passare dall’app Meta Horizon e la procedura di riscatto diventa disponibile solo dopo aver attivato e configurato il dispositivo. Un passaggio semplice, che conviene tenere a mente fin dal primo avvio per non ritrovarsi con il gioco ancora da sbloccare quando si ha voglia di iniziare a giocare.

La combinazione tra il visore e il celebre survival horror dà vita a un prodotto pensato per chi desidera un’esperienza di gioco immersiva e decisamente particolare, ben diversa da quella offerta da uno schermo tradizionale. Ritrovarsi immersi nelle atmosfere di Resident Evil 4 in realtà virtuale cambia in modo netto la percezione dell’azione e degli ambienti, ed è proprio questo il cuore della proposta. Chi stava valutando l’acquisto di un primo visore trova quindi un pacchetto già pronto, con un gioco di richiamo incluso fin dall’inizio.

Il prezzo della promozione per il Black Friday resta fissato a 299,99 euro per Meta Quest 3S da 128 GB con Resident Evil 4, contro i 359,99 euro del listino consigliato.

Fonte: TecnoAndroid