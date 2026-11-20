Samsung sta lavorando a nuove cuffie wireless con padiglioni circumaurali, le prime a portare il marchio principale dopo diversi anni, e ora sul progetto emergono parecchi dettagli inediti. Il nome scelto dovrebbe essere Galaxy Studio e le informazioni arrivano direttamente dal software, cioè dalle prime build beta pubbliche della One UI 9.5. Al loro interno sono comparse animazioni, funzioni e specifiche tecniche che aiutano a mettere a fuoco un prodotto di cui finora si sapeva ben poco.

Che qualcosa bollisse in pentola era chiaro già da qualche settimana. Le indiscrezioni dei giorni scorsi avevano anticipato l’arrivo di un paio di cuffie di fascia alta, e adesso i file del nuovo sistema operativo aggiungono tasselli concreti al quadro generale.

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Galaxy Studio e la sfida ad Apple e Sony

Il posizionamento sembra piuttosto evidente. Le Galaxy Studio appaiono pensate per entrare in diretta concorrenza con i modelli più blasonati del settore, a partire dalle AirPods Max di Apple fino alle proposte di punta di Sony, rappresentate oggi dalle WH1000XM6. Un terreno complicato, dove le aspettative degli utenti sono altissime e dove il colosso coreano torna a misurarsi con il proprio brand principale dopo un periodo piuttosto lungo.

Proprio per questo ogni informazione trapelata ha un certo peso. Il materiale scovato tra le risorse della beta non si limita a qualche riferimento generico al nome del dispositivo ma comprende elementi grafici, cioè le animazioni che accompagneranno l’uso delle cuffie, insieme a una serie di funzionalità e ai primi numeri sulla scheda tecnica. Un insieme di indizi che lascia intendere come lo sviluppo sia ormai in una fase avanzata, almeno sul fronte dell’integrazione con l’ecosistema software di Samsung.

Batteria da 870 mAh e dubbi sull’autonomia

Il dato più interessante riguarda la batteria. Stando a quanto emerso dal codice, l’accumulatore delle nuove cuffie dovrebbe avere una capacità di 870 mAh. Si tratta di un valore sensibilmente inferiore a quello delle rivali giapponesi, che arrivano a 1.050 mAh, con una differenza di 180 mAh a favore di Sony.

Detto questo, il numero da solo non basta a trarre conclusioni sulla durata effettiva. Al momento non c’è alcuna indicazione su quale potrebbe essere l’autonomia dichiarata dall’azienda, e il dettaglio rimane quindi uno degli aspetti ancora del tutto scoperti. La capacità della cella è solo uno dei fattori in gioco e il dato ufficiale sulle ore di ascolto arriverà presumibilmente solo con la presentazione del prodotto.

Connettività tra porta USB C, jack da 3,5 mm e Bluetooth

Sul fronte della connettività le Galaxy Studio non dovrebbero riservare grandi sorprese, visto che l’equipaggiamento appare abbastanza standard per questa categoria. A bordo troveranno spazio una porta USB di tipo C e un jack audio da 3,5 mm, utile per chi preferisce ancora il collegamento via cavo, oltre ovviamente al supporto alla connessione senza fili.

Proprio quest’ultimo punto lascia qualche margine di incertezza. Dai file non risulta chiaro quale protocollo verrà utilizzato per la trasmissione wireless, anche se l’ipotesi di gran lunga più probabile è quella del Bluetooth. Le nuove cuffie di Samsung non sembrano infatti il tipo di dispositivo destinato a implementare una connessione wireless a 2,4 GHz, soluzione che di solito si incontra in prodotti con caratteristiche e utilizzi differenti.

Fonte: TecnoAndroid