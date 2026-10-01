Samsung Browser trova i coupon da solo con Shopping avanzato

Scoprire un codice sconto solo dopo aver completato un acquisto online è una piccola beffa capitata a molti. Samsung Browser prova a eliminare questo fastidio con una novità pensata proprio per chi compra spesso sul web. Si chiama Smart Shopping, in italiano “Shopping avanzato”, ed è in distribuzione con la versione 30.0.5.24 del browser Android sviluppato dal colosso coreano. C’è però un dettaglio da non trascurare, perché per ora l’aggiornamento non è arrivato sul Play Store. Si trova soltanto nella versione distribuita tramite il Galaxy Store, quindi chi ha installato l’app dal negozio di Google dovrà pazientare ancora un po’.

Come funziona Shopping avanzato su Samsung Browser

Il meccanismo è piuttosto intuitivo e fa esattamente quello che ci si aspetterebbe. Durante la navigazione su un sito di commercio elettronico, il browser si mette a cercare in autonomia i coupon validi per i prodotti che si stanno per acquistare. Quando ne individua uno utile, lo segnala con un pop up che compare nella parte bassa dello schermo, senza bisogno di aprire altre schede o di andare a caccia di offerte su pagine diverse.

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La funzione non parte da sola. Per usarla bisogna entrare nelle impostazioni di Samsung Browser e attivarla manualmente dalla sezione “Funzioni Utili”. Allo stesso modo chi dovesse cambiare idea, o semplicemente non trovarla utile, può spegnerla in qualsiasi momento passando dallo stesso menù. Una scelta che lascia all’utente il pieno controllo sullo strumento, senza imporre nulla a chi preferisce fare acquisti alla vecchia maniera.

Quali dati usa il browser per trovare gli sconti

Per suggerire le offerte giuste, Shopping avanzato ha bisogno di alcune informazioni. Il browser analizza il sito che si sta visitando, il contenuto del carrello e la posizione geografica, che viene ricavata dal dispositivo oppure dalla rete. In altre parole Samsung accede a questi dati ogni volta che si naviga su uno dei negozi online supportati, così da proporre promozioni davvero pertinenti con ciò che si sta comprando e con il luogo in cui ci si trova.

È un passaggio che vale la pena conoscere prima di attivare la funzione, soprattutto per chi presta particolare attenzione alla privacy. Il fatto che lo strumento vada abilitato di proposito e possa essere disattivato con facilità permette comunque a ciascuno di valutare se il compromesso sia accettabile. Da una parte c’è la comodità di ricevere sconti senza fatica, dall’altra la condivisione di informazioni come il contenuto del carrello e la localizzazione ogni volta che si visita un sito compatibile.

L’aggiornamento alla versione 30.0.5.24 non si limita però agli acquisti. Porta con sé anche un nuovo menu chiamato Gestione finestre, pensato per chi tiene aperte molte pagine insieme. L’obiettivo è rendere più semplice e ordinato il passaggio da una scheda all’altra quando se ne hanno diverse attive contemporaneamente, un’esigenza piuttosto comune per chi usa lo smartphone come strumento principale di navigazione. Anche questa novità, come Shopping avanzato, è disponibile al momento soltanto attraverso il Galaxy Store.

Fonte: TecnoAndroid