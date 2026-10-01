Apple HomePad sarà l’hub per la casa in stile iMac G4, è atteso il 13 ottobre

Apple potrebbe presentare il 13 ottobre una nuova serie di dispositivi dedicati alla casa connessa, a partire dal tanto atteso hub per la smart home che in molti hanno già ribattezzato HomePad. Insieme a lui dovrebbero arrivare anche una versione aggiornata di HomePod mini e un nuovo Apple TV. iPhone 18 Pro e iPhone Duo, insomma, non erano destinati a restare le uniche novità autunnali di Cupertino e il prossimo appuntamento sarebbe ormai questione di un paio di settimane. Il filo conduttore dei tre prodotti sarà con ogni probabilità Siri AI, l’assistente completamente rinnovato che ha debuttato insieme a iOS 27.

HomePad strizza l’occhio al vecchio iMac G4

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Credits: TecnoAndroid

Il vero protagonista della presentazione dovrebbe essere proprio l’hub domestico, con un aspetto che richiama in modo piuttosto evidente il classico iMac G4. Si parla di uno schermo quadrato da 6 pollici circondato da una cornice nera piuttosto spessa e collegato a una base rotonda in metallo attraverso un braccio metallico lucido. Niente spigoli vivi, perché il display avrà angoli arrotondati su tutti i lati mentre la base ospiterà diversi anelli di fori per l’altoparlante e un fondo gommato. Lo schermo si potrà inclinare avanti e indietro ma il dispositivo resterà fisso al suo posto, dato che non ha una batteria. Apple starebbe lavorando anche a una seconda variante da montare a parete, con una base più sottile.

Sul fronte software il nuovo sistema operativo sarà costruito interamente attorno a Siri AI, anche se l’hub si appoggerà ad applicazioni molto simili a quelle di iPad. Messaggi, per esempio, dovrebbe avere una disposizione a due pannelli con l’elenco delle conversazioni da una parte e la chat aperta dall’altra. Un’impostazione che potrebbe estendersi alle altre app preinstallate come Foto, Calendario, FaceTime, Note, Promemoria, Musica e Podcast. HomePad sarà in grado di controllare gli altri dispositivi smart della casa e di gestire videochiamate, chiamate in stile citofono, riproduzione musicale e diverse altre funzioni.

Le reazioni in rete sono parecchio contrastanti. Molti utenti su Reddit dubitano che Apple riesca a reggere il confronto con i prezzi aggressivi di Amazon, facendo notare come i dispositivi Echo abbiano cambiato la percezione di quanto sia giusto spendere per un prodotto di questo tipo. Non mancano però gli entusiasti, conquistati dal design e già pronti a mettere mano al portafoglio.

HomePod mini e Apple TV cambiano dentro ma non fuori

Accanto all’hub dovrebbero debuttare anche i nuovi HomePod mini e Apple TV. Entrambi manterranno l’estetica attuale e l’aggiornamento riguarderà soprattutto la componentistica interna, con un processore più veloce capace di far girare Siri AI. Il piccolo altoparlante porterà in dote anche nuove colorazioni, tra cui rosa e verde.

Più avanti toccherà anche al HomePod di dimensioni maggiori. L’azienda starebbe inoltre sviluppando una nuova videocamera di sicurezza dotata di un sensore in grado di capire in quale stanza si trova una persona, senza però registrare alcun video. In cantiere c’è poi la versione di fascia alta dell’hub, di cui si parla da tempo, con un braccio robotico e un display da 9 pollici.

La sfida più evidente per la nuova gamma domestica di Apple arriva dalla popolarità e dai prezzi contenuti dei prodotti Amazon. Chi mette la privacy al primo posto potrebbe essere disposto a spendere qualcosa in più, mentre parecchie persone accettano senza problemi qualche pubblicità sui propri altoparlanti intelligenti pur di risparmiare. Curiosamente a uscirne peggio rischia di essere Google, nonostante sia così avanti nell’intelligenza artificiale da aver aiutato Apple a lanciare Siri AI. Sono passati più di cinque anni dall’ultimo aggiornamento di Nest Hub e l’integrazione di Gemini su quel dispositivo è stata spesso descritta come un disastro.

Fonte: TecnoAndroid