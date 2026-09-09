Samsung, aggiornamenti di agosto 2026 su 10 Galaxy: ecco quali

Chi possiede un dispositivo Galaxy farebbe bene a dare un’occhiata alle impostazioni, perché gli aggiornamenti Samsung stanno arrivando in blocco su dieci prodotti diversi, tra smartphone, tablet e uno smartwatch appena uscito. Dopo settimane più tranquille, occupate dal lancio dei nuovi pieghevoli e dal lavoro sulla One UI 9, l’azienda coreana ha ripreso a distribuire le patch di sicurezza di agosto 2026 su tutta la gamma. Nell’elenco figurano Galaxy Z Fold7, Galaxy Z Flip7, Galaxy A55 5G, Galaxy A54 5G, la famiglia Galaxy S22 al completo, i tablet Galaxy Tab S10 FE e Tab S10 FE+ e infine Galaxy Watch Ultra2.

Pieghevoli e medio gamma, cosa cambia davvero

Si parte da Galaxy Z Fold7 e Galaxy Z Flip7, che in Italia hanno ricevuto il pacchetto a poche ore dall’avvio della distribuzione in Corea. I firmware in questione sono F966BXXSCBZH3 e F766BXXSCBZH3, con download piuttosto pesanti, anche se nella media per gli standard della One UI. Il contenuto, in sostanza, è tutto nelle patch: il bollettino diffuso da Samsung parla di 39 vulnerabilità CVE corrette, quelle comuni al sistema operativo Android, di cui 8 classificate come critiche, più 18 vulnerabilità SVE, cioè quelle specifiche dei dispositivi dell’azienda e della One UI. Nessuna funzione inedita, anche se qualche ritocco alla stabilità o correzione di bug minori non è da escludere. Entrambi i pieghevoli, va detto, sono già entrati nel programma beta della One UI 9 basata su Android 17, ma per la versione stabile serviranno ancora alcune settimane.

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Discorso simile per Galaxy A55 e Galaxy A54 5G, che seguono Galaxy A57 e Galaxy A56 e questa volta partono dalla Corea del Sud con i firmware A556SKSSADZH3 e A546SKSSJFZH3. Anche qui il peso del download non è trascurabile e il conteggio complessivo delle falle risolte sfiora la sessantina. Tutti e due i modelli sono in lista per Android 17 e la One UI 9.0, ma Samsung darà precedenza alla fascia alta, quindi l’attesa sarà lunga. Per Galaxy A54, uscito con Android 13 e One UI 5.1, dovrebbe trattarsi dell’ultimo aggiornamento di sistema importante della sua carriera.

Anche la vecchia guardia riceve attenzioni. Galaxy S22, Galaxy S22+ e Galaxy S22 Ultra stanno ricevendo in Corea i firmware S90*NKSS9GZH3 con le patch di agosto, rispettando il calendario trimestrale annunciato dall’azienda: l’ultimo intervento risaliva alle patch di maggio. Le vulnerabilità sistemate sono quasi 60 tra CVE e SVE. I tre modelli restano fermi alla One UI 8.0 basata su Android 16 e non vedranno Android 17, avendo già incassato le quattro major release promesse a partire da Android 12 e One UI 4.1.

Sul fronte tablet, Galaxy Tab S10 FE e Galaxy Tab S10 FE+ stanno ricevendo i firmware X520XXSACZH6, X526NKOSACZH6, X620XXSACZH6 e X626NKOSACZH6 a seconda della variante, sempre partendo dalla Corea. Contenuto identico, quasi 60 falle chiuse, niente novità funzionali segnalate. L’arrivo in Italia è questione di ore o pochi giorni.

Curioso invece il caso di Galaxy Watch Ultra2, che incassa il suo primo aggiornamento in assoluto. I firmware terminano con AZH4, il pacchetto pesa circa 220 MB e coincide in pratica con quello ricevuto giorni fa dal fratello minore Galaxy Watch9. Anche qui si parla di quasi 60 vulnerabilità corrette tra Android, Wear OS, One UI e One UI Watch. Il changelog non aggiunge altro, ma trattandosi di un prodotto appena arrivato sul mercato è probabile che ci siano ottimizzazioni non dichiarate.

Come far partire il download

Il controllo manuale resta il metodo più rapido. Su Galaxy Z Fold7, Galaxy Z Flip7, Galaxy A55 5G, Galaxy A54 5G, Galaxy Tab S10 FE e Tab S10 FE+ basta seguire il percorso Impostazioni, poi Aggiornamento software e infine Cerca aggiornamenti. Sui Galaxy S22, che non hanno ricevuto la One UI 8.5, la voce da toccare è invece Scarica e installa. In alternativa c’è sempre Smart Switch, collegando il telefono al computer e seguendo le indicazioni dell’applicazione.

Per lo smartwatch il percorso cambia: serve l’app Galaxy Wearable sullo smartphone accoppiato, poi Impostazioni orologio, Aggiornamento software orologio, Scarica e installa e infine Installa ora.