iPhone Air 2 potrebbe sostituire iPhone 18 base

Un rumor tutt’altro che solido vuole che iPhone Air 2 possa prendere il posto del modello standard della prossima generazione, ereditandone nome, ruolo e prezzo di partenza. In pratica, secondo questa voce, Apple starebbe valutando di cancellare iPhone 18 base così come lo conosciamo e di far scivolare il modello ultrasottile in quella fascia, con un listino attorno ai 1.000 euro, quando la seconda ondata di iPhone arriverà nella primavera del 2027.

La segnalazione arriva da un account X chiamato “Early Apple”, secondo cui l’azienda starebbe “esplorando l’idea” di lasciare che Air 2 assorba semplicemente il posizionamento di iPhone 18, invece di presentarsi come dispositivo a sé stante. Un cambio di rotta piuttosto brusco, se ci si ferma a pensare a quanto è stato raccontato finora.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Perché il rumore stona con oltre un anno di indiscrezioni

Il problema, semplicemente, è che da più di dodici mesi le fughe di notizie descrivono tre prodotti distinti pronti a debuttare insieme nella prossima primavera, ovvero iPhone 18 standard, iPhone 18e e appunto Air 2. Tutti e tre in arrivo dopo i modelli Pro e il primo iPhone pieghevole, atteso in questo mese di settembre. Una divisione a tre che ha tenuto botta con grande costanza nel ciclo delle indiscrezioni, motivo per cui una rinomina così drastica già nel 2027 appare poco probabile.

C’è anche il tema dell’affidabilità della fonte. Quell’account era già comparso in passato, per esempio con una presunta foto di un prototipo di iPhone 18 Pro ad aprile, ma si tratta di un profilo relativamente nuovo, di origine non chiara e senza uno storico consolidato. Meglio quindi archiviare la cosa come un’ipotesi ragionata più che come una fuga di notizie vera e propria. Se ne parla perché il rumor ha girato molto in rete, non perché ci siano riscontri solidi.

L’idea di fondo, però, non nasce oggi

Il ragionamento generale, a dire il vero, era già stato messo sul tavolo mesi fa da altri osservatori. Il leaker Jon Prosser, per esempio, aveva suggerito che il design ultrasottile di Apple potrebbe col tempo diventare il modello di riferimento per l’iPhone standard, invece di restare un prodotto di nicchia separato. Lo inquadrava però come un movimento di lungo periodo, non come qualcosa da aspettarsi già nella primavera del prossimo anno.

E in effetti una convergenza graduale ha una sua logica. Apple ha una lunga abitudine a introdurre soluzioni di design sui modelli più costosi per poi farle scendere verso la fascia standard negli anni successivi. Con iPhone Air 2 che dovrebbe aggiungere una seconda fotocamera posteriore, poi, verrebbe meno una delle differenze pratiche più evidenti tra la variante sottile e quella tradizionale. Da qui a immaginare un futuro iPhone standard che assomiglia molto all’Air il passo è breve, mentre una fusione secca già nel ciclo di prodotto in arrivo resta un’ipotesi forzata.

Sul fronte dei tempi, il quadro atteso è chiaro. Apple dovrebbe annunciare iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max e il suo primo pieghevole a settembre 2026, mentre i modelli più accessibili, cioè iPhone 18, iPhone 18e e Air 2, sono attesi nella primavera del 2027. È in quella finestra che si capirà se la gamma manterrà la struttura a tre modelli descritta finora oppure se il posizionamento della variante ultrasottile verrà ripensato, come suggerisce questa voce isolata.