Etichetta energetica PC, l’UE studia consumi ed efficienza

Comprare un frigorifero o un forno significa sapere quasi subito quanta corrente si porterà via, mentre con un computer la faccenda resta molto più nebulosa, ed è proprio qui che entra in gioco la nuova etichetta energetica allo studio in Europa. L’idea è semplice sulla carta, complicata parecchio nella pratica, perché un PC non è un elettrodomestico qualsiasi e i suoi consumi cambiano in modo drastico a seconda di cosa ci si fa sopra.

Chi ha provato a farsi due conti sul consumo del proprio portatile lo sa bene. Processore, scheda grafica, quantità di memoria, tipo di schermo, ma soprattutto il modo in cui la macchina viene usata: tutto incide, e incide tanto. Passare da un notebook da ufficio a una workstation professionale o a un PC ad alte prestazioni vuol dire spesso moltiplicare il fabbisogno energetico, senza che l’utente medio abbia il minimo strumento per accorgersene prima dell’acquisto.

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Cosa sta facendo la Commissione europea

La Commissione europea ha pubblicato uno studio preparatorio, un passaggio tecnico che serve a capire quali informazioni risultino davvero comprensibili e utili a chi compra. Solo dopo, eventualmente, si arriverà a un atto delegato, cioè al provvedimento vero e proprio che introdurrebbe l’obbligo di etichetta anche su questa categoria di prodotti. Le tempistiche, al momento, restano incerte e nessuno si sbilancia su una data.

Il nodo centrale emerso dallo studio riguarda il rischio di semplificare troppo. Classificare un computer guardando soltanto al consumo assoluto sarebbe fuorviante, e non di poco. Una macchina molto potente assorbe più energia di un notebook economico, questo è ovvio, ma nello stesso tempo porta a termine carichi di lavoro che l’altra macchina non riuscirebbe nemmeno ad avviare. Mettere le due sullo stesso piano, con una lettera colorata stampata sulla scatola, finirebbe per raccontare una mezza verità.

Consumo ed efficienza vanno letti insieme

Da qui la scelta di ragionare su tre elementi collegati fra loro: consumo, efficienza e prestazioni. Presi singolarmente dicono poco, letti insieme cominciano ad avere senso. Un sistema che richiede più watt ma completa un lavoro in un quarto del tempo può risultare, alla fine della giornata, più efficiente di uno apparentemente più sobrio. È lo stesso principio che vale per tanti altri prodotti tecnologici, solo che con i computer la variabilità è enorme e i profili d’uso sono agli antipodi.

Lo studio ha quindi testato diversi modi di presentare queste informazioni ai consumatori, provando a capire quale formato venga effettivamente compreso e quale invece generi confusione. Non è un dettaglio secondario, anzi. Un’etichetta energetica che nessuno sa interpretare vale poco o nulla, e l’esperienza degli elettrodomestici ha mostrato quanto conti la chiarezza grafica, la scala dei colori, il modo in cui i dati vengono messi in fila.

Cosa cambia per chi acquista

Per chi si trova davanti a uno scaffale o a una scheda prodotto online, l’effetto pratico sarebbe quello di avere finalmente un riferimento comune. Oggi confrontare due macchine sul piano dei consumi richiede pazienza, competenze e un po’ di fortuna nel trovare i dati giusti, spesso sepolti nelle specifiche tecniche o del tutto assenti. L’estensione dell’etichetta energetica ai computer si inserisce in un percorso che la UE porta avanti da anni su altre categorie merceologiche, con l’obiettivo di rendere più leggibile il costo energetico di quello che finisce in casa. Il passaggio dal frigorifero al PC, però, impone di ripensare i criteri, perché qui la potenza non è uno spreco ma una funzione, e il metro di giudizio deve tenerne conto.

Al momento il lavoro resta sul tavolo dei tecnici, in attesa che dallo studio preparatorio si passi alla fase normativa vera e propria.