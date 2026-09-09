Nothing cerca tester: come provare i prodotti prima del lancio

Il Community Review Program di Nothing riapre le porte, e chi ha voglia di mettere le mani su un dispositivo prima che finisca sugli scaffali ha di nuovo una possibilità concreta. L’azienda londinese ha rilanciato l’iniziativa che permette a un gruppo selezionato di appassionati di provare hardware e software non ancora annunciati, con un canale diretto verso chi progetta i prodotti. Le candidature restano aperte fino al 10 settembre, ma essere ammessi non è affatto automatico.

Il meccanismo è semplice nella forma e piuttosto rigido nella sostanza. Chi viene scelto riceve in anticipo un prodotto Nothing, lo utilizza, raccoglie impressioni e le condivide. In cambio, l’azienda chiede una serie di impegni che vanno oltre la semplice cortesia. Si firma un NDA, quindi un accordo di riservatezza, si rispettano le date di embargo fissate dal produttore e si mantiene un livello di sicurezza informativa piuttosto severo. Trattandosi di dispositivi non ancora presentati, la logica è comprensibile.

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Cosa chiede Nothing a chi entra nel programma

Le richieste sono elencate senza troppi giri di parole. Ai partecipanti spetta pubblicare le prime impressioni sulla Nothing Community e sui social, poi una recensione completa dopo il lancio ufficiale, e infine contenuti aggiuntivi come unboxing o esempi di utilizzo concreto del prodotto. Non è quindi un regalo, è uno scambio: il dispositivo arriva prima, ma con un carico di lavoro annesso.

Sul fronte dei requisiti, l’azienda dichiara un interesse particolare verso chi ha esperienza in animazione 3D, grafica, produzione musicale e sonora, oppure recensioni di prodotti tecnologici. Detto questo, nessuna competenza specifica è obbligatoria per candidarsi. Basta la passione per la tecnologia, e la porta resta comunque aperta. Le spese di spedizione dei dispositivi in prova sono coperte da Nothing, un dettaglio che evita sorprese a chi partecipa.

Un punto che conviene tenere a mente riguarda la continuità. Essere selezionati una volta non garantisce un posto fisso in una sorta di lista VIP permanente. Le condizioni dei programmi precedenti lo mettevano nero su bianco: la partecipazione legata a un prodotto non implica la selezione per quelli successivi. Ogni tornata, in pratica, riparte da zero e va affrontata come una nuova candidatura. I dispositivi vengono inoltre assegnati secondo i termini del programma in corso, quindi vale la pena controllare le condizioni aggiornate prima di inviare la richiesta. Una nota importante: l’iniziativa non è disponibile per gli appassionati in India.

Il precedente che dimostra come i feedback vengano usati davvero

Che l’azienda ascolti la propria community non è soltanto una dichiarazione di intenti. Nel 2024 Nothing aveva lanciato una campagna pubblica battezzata “The Community Edition Project”, dedicata a Nothing Phone 2a. Per diversi mesi il pubblico è stato invitato a proporre design per la scocca del telefono, sfondi, packaging e persino materiali di marketing. Non un sondaggio simbolico, ma un processo strutturato con proposte reali e una selezione finale.

Il progetto vincitore per la parte hardware prevedeva elementi fosforescenti, quindi capaci di brillare al buio, applicati sul retro del dispositivo. E Nothing ha effettivamente costruito e messo in vendita quel modello nato dalla community, senza fermarsi al concept. È il tipo di precedente che spiega perché il Community Review Program attiri interesse: non si tratta solo di provare un prodotto in anteprima, ma di avere voce in capitolo su come verrà sviluppato quello dopo.

Chi vuole tentare ha tempo fino al 10 settembre per presentare la propria candidatura, ricordando che i posti sono limitati e che la selezione non è garantita.