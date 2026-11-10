Sale giochi giapponesi, attacchi hacker spengono i cabinati

Le sale giochi giapponesi stanno vivendo settimane complicate, e stavolta il motivo non ha nulla a che vedere con il numero di clienti che varcano la porta. Da qualche tempo una serie di attacchi informatici sta colpendo le reti su cui si appoggiano molti cabinati, al punto che diversi gestori si sono visti costretti a spegnere interi gruppi di macchine. Chi ci sia dietro e quali siano le motivazioni, almeno per ora, non è noto.

La foto che ha acceso i riflettori sulle sale giochi giapponesi

A portare la questione sotto gli occhi di tutti è stata la filiale di Machida di Taito Station, a Tokyo, con un post accompagnato da una fotografia piuttosto eloquente. L’immagine, che nel frattempo è stata rimossa, mostrava una sala quasi deserta con lunghe file di macchine dallo schermo nero. Il messaggio scelto per commentarla non lasciava molto spazio all’interpretazione: “Questa è la dura realtà dei centri giochi di oggi”. Nello stesso post il locale si scusava con i clienti per il disagio.

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Uno scatto del genere può intristire chi è cresciuto tra gettoni e joystick, ma difficilmente riesce a sorprendere. Il mercato videoludico nel suo complesso non è mai stato così grande, eppure le abitudini dei giocatori sono cambiate parecchio rispetto all’epoca d’oro degli anni Ottanta e Novanta. In Giappone le sale non sono affatto sparite, si sono piuttosto trasformate, riducendo poco alla volta lo spazio riservato ai videogiochi per lasciarne sempre di più alle macchine a premi, come le classiche gru con i peluche.

Questa volta però a fare impressione non sono soltanto i cabinati inutilizzati, ma il fatto che siano proprio spenti. Secondo l’autore del post la ragione va cercata nell’aumento di hack e incursioni informatiche registrato nelle ultime settimane, un fenomeno che ha messo in difficoltà le sale proprio nel punto in cui si sentivano più forti.

Perché il gioco in rete è diventato il tallone d’Achille

Il nodo sta nel modo in cui le serie arcade sopravvissute hanno trovato una nuova ragion d’essere. Hanno puntato tutto sul gioco in rete, spesso abbinato a hardware dedicato difficile da replicare in salotto, come volanti con pedaliera, ampie pedane per la danza, lettori di carte o enormi schermi touch. L’immersione unita alla possibilità di sfidare altri giocatori, in tempo reale oppure attraverso le classifiche, ha permesso di creare vere e proprie comunità, collegando piccoli gruppi di appassionati sparsi sul territorio.

Il rovescio della medaglia è evidente. Se la sicurezza della rete viene compromessa e il servizio viene sospeso, che sia per reagire a un attacco o in via precauzionale, anche il gioco si ferma. In molti titoli giapponesi la connessione è talmente integrata nell’esperienza che la prima operazione all’avvio è proprio il tentativo di collegarsi, e alcuni cabinati non arrivano nemmeno a mostrare una schermata giocabile finché il collegamento non va a buon fine. Basta quindi un’interruzione del servizio perché macchine perfettamente funzionanti diventino, di fatto, inutilizzabili.

Non tutto è fermo, comunque. I giochi che non hanno bisogno della rete, tra cui molti titoli classici, continuano a funzionare regolarmente. In un secondo post la stessa Taito Station di Machida ha precisato che diversi cabinati sono in funzione e ha invitato il pubblico a passare a trovarli.

Fonte: TecnoAndroid