SwitchBot AI Art Frame 2: l’arte digitale senza cavi né schermi

L’ho provato in tutte le posizioni, a parete e in appoggio, e mi ha convinto per la cornice e per un AI Studio davvero utile. Con un limite: le immagini scure non rendono.

C’è una differenza sottile ma decisiva tra uno schermo appeso al muro e un quadro. Lo schermo si nota anche da spento, con il suo riflesso scuro e la cornice di plastica nera; il quadro invece fa parte della stanza e non chiede attenzione. Il SwitchBot AI Art Frame 2 prova a stare dalla seconda parte: è una cornice digitale con display E Ink Spectra 6 a colori, senza retroilluminazione, alimentata a batteria e pensata per sembrare un’opera stampata più che un dispositivo elettronico.

L’idea non è nuova per SwitchBot, che con la prima generazione aveva già portato l’inchiostro elettronico a colori dentro una cornice. Questa seconda versione però cambia impostazione in alcuni punti chiave: l’immagine arriva fino al bordo della cornice senza il passe-partout bianco, la batteria del formato medio sale a 20.000 mAh con una stima di fino a tre anni con un cambio immagine al giorno, e il pacchetto software si arricchisce con AI Studio, che permette di trasformare foto, testi e perfino comandi vocali in nuove opere da appendere.

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Ho provato il formato da 13,3 pollici, quello intermedio, che SwitchBot propone per ingressi, credenze, camere da letto e pareti non troppo grandi. Non mi sono limitato a fissarlo in un punto: l’ho usato in appoggio e a parete, in verticale e in orizzontale, proprio per capire come cambia la resa nelle diverse collocazioni. L’ho gestito con l’app SwitchBot sia da Galaxy S26 Ultra sia da iPhone e, grazie all’abbonamento AI Studio attivato da SwitchBot per la prova, ho potuto usare tutte le funzioni di intelligenza artificiale, comprese quelle a pagamento.

Si rivolge a chi vuole un quadro che cambia, senza cavi in vista, con un aspetto il più possibile vicino alla carta. È adatto anche per chi cerca un regalo con una componente personale.

Anticipo una cosa: mi è piaciuto più di quanto pensassi, soprattutto per la cornice e per la qualità delle funzioni AI. Ci sono però due limiti che chi lo compra deve conoscere, e riguardano proprio l’estetica e il tipo di immagini che conviene caricare.

Maggiori dettagli sulle varianti sono disponibili sulla pagina ufficiale di SwitchBot AI Art Frame 2, mentre il formato da 13,3 pollici si trova anche su Amazon.

Credits: TecnoAndroid

Unboxing e dotazione

La confezione è curata e protegge bene la cornice, che arriva ben bloccata. Il lato interessante della scatola però è un altro: sull’imballo c’è un codice QR legato alla Gift Mode, la funzione che permette a chi regala il prodotto di caricare foto e un messaggio prima ancora che il destinatario lo apra. Ne parlo più avanti, ma è un dettaglio che fa capire quanto SwitchBot punti sul regalo.

Dentro ho trovato tutto ciò che serve per montarlo senza andare in ferramenta. Ci sono quattro adesivi per il montaggio senza fori, utili in affitto o su pareti che non si vogliono rovinare, e quattro ganci con chiodi per un fissaggio più tradizionale. Completano la dotazione il cavo di ricarica, il manuale e una piccola livella, un accessorio banale solo in apparenza: con un quadro che deve sembrare un quadro, appenderlo storto vanificherebbe tutto il lavoro estetico.

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Un punto merita una precisazione: nei materiali ufficiali SwitchBot parla di una scheda microSD da 16 GB inclusa, capace di contenere circa 5.000 immagini. Sul mio esemplare però non ho trovato alcuno slot accessibile dall’esterno: durante la prova ho quindi gestito la memoria attraverso l’app, senza verificarne l’accessibilità o l’espandibilità. Per l’uso che ho fatto la capienza non è mai stata un problema, ma chi immaginava di estrarre la scheda per caricare foto dal computer deve sapere che il trasferimento passa dall’app.

Per il prezzo richiesto la dotazione mi è sembrata adeguata e pensata con attenzione. La dotazione copre le esigenze di installazione e la scelta di includere sia gli adesivi sia i ganci evita di dover decidere prima dell’acquisto come e dove appenderlo.

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Design, materiali ed ergonomia

Il primo impatto è quello che conta di più per un prodotto del genere, e qui SwitchBot ha fatto un lavoro convincente. La cornice ha una finitura effetto noce con profilo a gradini e angoli tagliati a 45 gradi, come quelli di una cornice da corniciaio. Secondo la scheda tecnica il materiale è polistirene (PS) con venatura legno, quindi non legno massello. Ma la resa visiva è molto credibile, anche da vicino: chi entra in una stanza vede una cornice, non un dispositivo elettronico.

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Le misure del formato da 13,3 pollici sono 26,7 x 33,5 cm per la cornice, con uno spessore di circa 3 cm, e un’area visibile di circa 20 x 26,6 cm. Il peso è di circa 1,4 kg: non è leggerissimo, e la batteria da 20.000 mAh ha certamente la sua parte, ma resta gestibile sia in appoggio sia a parete. Con gli adesivi conviene comunque preparare bene la superficie, perché un chilo e mezzo appeso con il solo biadesivo richiede una parete pulita e liscia.

La scelta estetica più evidente è l’eliminazione del passe-partout bianco. L’immagine arriva fino al bordo interno della cornice, con un effetto più immersivo e più simile a una stampa su tela o a una fotografia incorniciata a filo. Il rovescio della medaglia è che manca quel margine neutro che aiuta molte opere a respirare; per le fotografie personali però la soluzione funziona meglio.

Credits: TecnoAndroid

La prima riserva riguarda proprio la cornice, proposta in tonalità noce. In una casa classica o con mobili in legno si integra senza sforzo, ma in un ambiente moderno, con pareti bianche, metalli e mobili laccati, una cornice noce potrebbe non essere la scelta ideale. Avrei preferito un sistema di cornici intercambiabili, o almeno più finiture al momento dell’acquisto: per un oggetto che fa dell’estetica il suo argomento principale, poter adattare la cornice all’arredamento sarebbe stato quasi naturale.

Sul retro si trovano il pulsante funzione, il pulsante di abbinamento e la porta di ricarica. Il pulsante funzione è facile da raggiungere quando la cornice è in appoggio, meno quando è a parete; per questo SwitchBot ha previsto il triplo tocco sulla cornice, idealmente sull’angolo in basso a destra, che fa la stessa cosa senza staccare il quadro dal muro.

Il pannello frontale, secondo la scheda tecnica, non ha una protezione dedicata. Durante la prova non ho avuto alcun problema allo schermo, né graffi né segni, ma è un aspetto da tenere presente se la cornice finisce in una zona di passaggio o a portata di bambini. Per la pulizia basta un panno morbido e asciutto.

La collocazione è flessibile: non richiedendo un cavo di alimentazione permanente, il quadro si può sistemare su un mobile, su una mensola, in un corridoio lontano dalle prese. Questa libertà è uno dei motivi per cui ha senso scegliere l’E Ink al posto di una cornice LCD, che invece ha bisogno di alimentazione continua e di un cavo che quasi sempre resta in vista.

Specifiche tecniche

Specifica SwitchBot AI Art Frame 2 (13,3″) Modello di certificazione W8502010 Display E Ink Spectra 6 a colori, senza retroilluminazione Diagonale 13,3 pollici Risoluzione 1200 x 1600 pixel, 150 PPI Area attiva del display 201 x 269 mm Riproduzione del colore Fino a 65.000 colori tramite dithering (algoritmi Floyd-Steinberg e Stucki) Dimensioni cornice 26,7 x 33,5 x 3 cm Peso Circa 1,4 kg Cornice Polistirene con finitura effetto noce, profilo a gradini, angoli a 45 gradi Batteria 20.000 mAh, ricaricabile Autonomia dichiarata Fino a 3 anni con un cambio immagine al giorno Connettività Wi-Fi 2,4 GHz e Bluetooth Chip di controllo BK7236 Memoria 16 GB, circa 5.000 immagini (dato dichiarato), più 500 opere precaricate Sensori Accelerometro per il riconoscimento dell’orientamento, microfono Cambio immagine Pulsante, triplo tocco, app, presentazione, programmazione, Alexa, API, Home Assistant Funzioni AI (abbonamento AI Studio) Da testo a immagine, da immagine a immagine, stili artistici, prompt vocale, Weather Muse Montaggio In appoggio o a parete, verticale e orizzontale Temperatura di esercizio 0-40 °C, umidità relativa fino al 90% Prezzo di listino 429,99 euro

Come funziona il display E Ink Spectra 6

Per capire pregi e limiti di questa cornice bisogna partire dal pannello. Un display E Ink non emette luce: contiene particelle di pigmento che, sollecitati elettricamente, si spostano verso la superficie e compongono l’immagine. È lo stesso principio degli e-reader, quello che ho approfondito anche nella recensione del tablet E Ink BOOX Note Air5, con una differenza importante: qui i pigmenti sono a colori.

La tecnologia Spectra 6 usa sei pigmenti di base. Non avendo a disposizione milioni di sfumature come un LCD, il dispositivo ricostruisce i colori intermedi con il dithering, cioè accostando punti di colori diversi che l’occhio, a distanza, fonde in una tinta unica. SwitchBot dichiara fino a 65.000 colori ottenuti con due algoritmi noti, Floyd-Steinberg e Stucki. Nella pratica significa che da un paio di passi l’immagine appare compatta e piena, mentre avvicinandosi molto si intuisce la retinatura, un po’ come in una stampa tipografica.

Ci sono due conseguenze pratiche. La prima è positiva: l’immagine resta visibile senza alimentare continuamente il pannello. Il display consuma soprattutto durante il cambio, ma connettività ed elettronica richiedono comunque energia, quindi l’autonomia dipende dall’intero dispositivo. La seconda è che il pannello riflette la luce ambientale come farebbe un foglio di carta. Con una stanza ben illuminata il risultato è naturale, senza riflessi abbaglianti; con poca luce, invece, l’immagine diventa meno visibile insieme al resto della stanza, esattamente come una stampa vera.

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Il cambio immagine, infine, non è istantaneo. Il pannello deve riposizionare tutti i pigmenti e lo fa con alcuni passaggi intermedi, durante i quali lo schermo lampeggia e mostra colori invertiti. Sul 13,3 pollici l’operazione richiede tra i 10 e i 30 secondi a seconda dell’immagine. Il formato da 13,3 pollici ha una densità di 150 PPI, inferiore al 7,1 pollici ma più che sufficiente per la distanza alla quale si guarda un quadro.

Configurazione e app SwitchBot

La cornice si gestisce con l’app SwitchBot, disponibile gratuitamente sia sul Google Play Store sia sull’App Store di Apple. Chi ha già altri prodotti del marchio, come la serratura di cui ho parlato nella recensione di SwitchBot Lock Ultra e Keypad Vision, si ritrova in un ambiente noto.

La configurazione è stata molto semplice: si tiene premuto il pulsante di abbinamento per un paio di secondi, l’app trova la cornice via Bluetooth e poi la collega alla rete Wi-Fi a 2,4 GHz. Da quel momento le immagini arrivano via Wi-Fi, anche quando non si è vicini al quadro. L’ho configurata e usata sia su Galaxy S26 Ultra sia su iPhone senza differenze di rilievo, e l’interfaccia era completamente in italiano, cosa non scontata per funzioni così recenti.

Dalla scheda del dispositivo si accede a tre aree principali. La galleria contiene le 500 opere precaricate, una selezione di quadri celebri utile per iniziare subito e per dare alla cornice un aspetto da museo senza caricare nulla. Poi c’è l’area delle foto personali, dove si possono importare immagini dal telefono anche in blocco, selezionandone molte alla volta. Infine c’è AI Studio, la parte creativa, di cui parlo in dettaglio più avanti.

Le modalità di visualizzazione sono tre: immagine singola, presentazione e cambio programmato. Con la presentazione la cornice ruota le immagini a intervalli regolari, mentre la programmazione permette di decidere in anticipo cosa mostrare e quando. Più cambi al giorno significano naturalmente più consumi, quindi conviene trovare un ritmo coerente con l’autonomia che si vuole ottenere.

Durante la prova non ho visto problemi di sincronizzazione né immagini tagliate male. Le foto arrivano alla cornice adattate al formato e all’orientamento scelti, e l’app consente anche semplici ritocchi prima dell’invio. È un punto che sembra secondario ma non lo è: su una cornice senza passe-partout un ritaglio sbagliato si nota subito.

Oltre all’app, SwitchBot dichiara il supporto ai comandi di Alexa, alle API aperte e a Home Assistant. Nel mio test mi sono concentrato sull’app e sulle funzioni AI, ma la presenza di API e Home Assistant è una buona notizia per chi vuole inserire la cornice in automazioni più ampie, magari affiancandola a dispositivi come lo SwitchBot AI Hub con elaborazione locale.

Test sul campo

Il modo migliore per giudicare un quadro digitale è viverci accanto. Per questo ho scelto di non lasciarlo in una sola posizione e di provarlo in tutte quelle previste dal produttore: in appoggio su un mobile, a parete, in verticale e in orizzontale. L’obiettivo era capire se la resa cambia con la collocazione e se i comandi restano comodi in ogni caso.

In appoggio e a parete

In appoggio la cornice è più vicina allo sguardo e il pulsante posteriore è a portata di mano: si preme una volta e parte l’immagine successiva. A parete la logica cambia, perché il retro non è più raggiungibile; qui entra in gioco il triplo tocco. Sia il pulsante sia il tocco hanno funzionato praticamente sempre, senza mancati riconoscimenti degni di nota. È un dettaglio importante, perché un comando fisico inaffidabile spingerebbe a usare solo l’app, e un quadro che obbliga a prendere il telefono perde parte del suo fascino.

Il montaggio a parete è semplice grazie alla livella e alle due soluzioni incluse. Il passaggio da verticale a orizzontale non richiede di rifare tutto: secondo SwitchBot l’accelerometro riconosce l’orientamento, e l’app propone le immagini adattate di conseguenza.

Contrasto e scelta delle immagini

Il contrasto mi è sembrato molto buono per un pannello E Ink a colori, ma c’è una condizione precisa: le immagini devono avere una buona luminosità di partenza. Le foto troppo scure, con ombre profonde e poca luce, rischiano di diventare quasi illeggibili, perché i dettagli nelle zone buie si perdono e il quadro appare come una macchia scura. È il limite più importante che ho riscontrato nell’uso quotidiano.

Al contrario, i quadri delle 500 opere incluse, molti dei quali hanno colori pieni e una luce diffusa, rendono benissimo. Lo stesso vale per foto all’aperto, paesaggi luminosi, ritratti con una buona esposizione. Il consiglio pratico è semplice: prima di caricare una foto conviene chiedersi se è luminosa, e nel dubbio schiarirla leggermente. Anche le immagini generate con AI Studio, che nascono già pensate per questo tipo di display, non mi hanno dato problemi.

Legato a questo c’è il secondo limite, la luminosità del pannello. Essendo riflettente, il display è luminoso quanto la stanza in cui si trova. Avrei apprezzato un bianco un po’ più brillante, o in alternativa una soluzione di illuminazione frontale discreta, perché nelle ore serali o negli angoli meno illuminati della casa la resa cala in modo evidente. Non è un difetto di questo modello in particolare ma della tecnologia; resta però un compromesso che chi lo compra deve mettere in conto.

Il cambio immagine nella vita di tutti i giorni

Tra i 10 e i 30 secondi per cambiare immagine possono sembrare tanti, e lo sarebbero su uno schermo tradizionale. Su un quadro, che si cambia una volta al giorno o poche volte alla settimana, non mi hanno dato alcun fastidio. Il lampeggio durante il refresh è visibile, ma dura poco e, a differenza di un LCD, a fine processo lo schermo resta perfettamente fermo, senza alcuno sfarfallio.

È anche una questione di aspettative: chi cerca una cornice per far scorrere le foto ogni pochi secondi troverà la presentazione lenta. Chi la usa come un quadro che cambia opera al mattino, o quando ne ha voglia, non ci farà caso.

Caricamento delle foto e uso con più telefoni

Il caricamento in blocco funziona come dovrebbe. Ho caricato le foto sia da Galaxy S26 Ultra sia da iPhone, e in entrambi i casi la cornice ha ricevuto le immagini senza errori. Poterla gestire indifferentemente da Android e iOS è utile in famiglia, quando più persone vogliono aggiungere i propri scatti.

Autonomia: i miei controlli

Sull’autonomia ero il più scettico, perché tre anni con una carica sono un’affermazione impegnativa. Ho quindi controllato con attenzione il calo della batteria durante la prova, rapportandolo ai cambi immagine effettuati. Il consumo osservato mi è sembrato contenuto, ma il periodo di prova non permette di convalidare un’autonomia di tre anni. Senza un ciclo completo e misure dedicate, il dato resta una stima del produttore e non un risultato verificato.

Credits: TecnoAndroid

La stima del produttore si riferisce a un cambio al giorno. Usare la presentazione con intervalli brevi o generare molte immagini con AI Studio può ridurre l’autonomia, e anche le condizioni della rete e la temperatura ambiente possono incidere. Quando arriva il momento, la ricarica avviene tramite il cavo incluso.

Approfondimenti

AI Studio: cosa fa davvero

AI Studio è la parte che distingue questo prodotto da una semplice cornice E Ink, ed è anche quella che mi ha sorpreso di più. Si tratta di un servizio in abbonamento, separato dall’acquisto della cornice, con una prova gratuita di 30 giorni per i nuovi iscritti. Per questa recensione SwitchBot mi ha attivato l’abbonamento, quindi ho potuto provare tutto. I risultati mi sono sembrati molto utili, non un semplice effetto speciale da mostrare agli amici una volta.

Le funzioni principali comprendono diverse modalità. AI Art Remix prende una foto e la trasforma in uno stile artistico, come pittura a olio, schizzo, fumetto o stile moderno. È probabilmente la più immediata: una foto qualunque scattata con il telefono diventa un quadro che sta bene in cornice, e il risultato si adatta meglio al display E Ink rispetto alla foto originale. SwitchBot suggerisce anche di usarla con i disegni dei bambini, per trasformarli in opere più elaborate.

AI Art Prompt lavora su un’immagine esistente e permette di aggiungere elementi, ambientazioni o atmosfere tramite un testo. Si può partire da una foto e chiedere, per esempio, di trasformarla in una scena invernale o di cambiarne lo sfondo. Accanto a questo c’è la classica generazione da testo a immagine, in cui si descrive una scena e l’AI crea un’opera da zero.

La funzione più originale è la generazione vocale. Tenendo premuto il pulsante funzione per circa due secondi si attiva il microfono della cornice, che resta in ascolto per un massimo di 30 secondi. Si descrive a voce una scena, una tavolozza di colori, un’atmosfera o uno stile, e AI Studio genera l’opera che poi compare sul quadro. Il comando vocale capisce l’italiano, e questo cambia tutto: non serve tradurre mentalmente le proprie idee in inglese, si parla come si parlerebbe a una persona.

Infine c’è Weather Muse, che usa il meteo locale come spunto creativo e genera ogni giorno un’opera ispirata alle condizioni esterne: sole, pioggia, nuvole o il passaggio delle stagioni. È la funzione più passiva, nel senso migliore del termine: la si attiva e il quadro si rinnova da solo, raccontando in modo artistico com’è la giornata fuori.

Sul costo dell’abbonamento i dati disponibili non sono del tutto omogenei: sulla pagina statunitense si parla di 3,99 dollari al mese, mentre in Italia sono stati riportati 4,99 euro al mese all’interno dell’app. Conviene quindi verificare il prezzo nell’app al momento dell’attivazione. È un costo che va aggiunto al prezzo della cornice, ma senza abbonamento il prodotto resta pienamente usabile con le opere incluse e le foto personali.

Gift Mode e condivisione da remoto

SwitchBot presenta questa cornice anche come regalo, e la Gift Mode rende l’idea concreta. Chi compra il quadro scansiona il codice QR sulla confezione, sceglie foto o opere e aggiunge un messaggio personale. Il destinatario riceve la scatola ancora chiusa e, alla prima configurazione, si trova davanti le immagini e il messaggio preparati per lui.

Ho provato sia la Gift Mode sia la condivisione da remoto, e funzionano bene. La seconda è forse la più interessante nel lungo periodo: dopo la consegna, chi ha fatto il regalo può continuare a inviare nuove immagini alla cornice da lontano. Pensando a genitori o nonni che non hanno familiarità con le app, significa poter aggiornare il loro quadro con le foto di un viaggio o di una ricorrenza senza che debbano toccare nulla.

Le opere precaricate

Le 500 opere incluse non sono un riempitivo. Avere a disposizione una selezione di quadri celebri permette di usare la cornice dal primo minuto e di cambiare atmosfera in una stanza a seconda della stagione o dell’umore, senza acquistare stampe né riappendere nulla. Inoltre, essendo opere pittoriche, si sposano bene con il pannello E Ink: colori pastosi, luce diffusa e pochi neri profondi sono il terreno ideale per questa tecnologia.

Che cosa cambia rispetto a una cornice digitale LCD

La domanda che si farà chiunque sta valutando l’acquisto è questa: perché spendere di più rispetto a una cornice digitale tradizionale? Le cornici LCD hanno colori più brillanti, cambiano immagine all’istante e mostrano anche video. In cambio sono di fatto schermi: emettono luce, hanno riflessi, richiedono quasi sempre un cavo e in una stanza buia diventano una fonte luminosa.

Il quadro E Ink ribalta questi rapporti. Ha meno colori e un refresh lento, ma non emette luce, non ha cavi in vista e durante la giornata si comporta come un oggetto d’arredo. È una scelta più vicina al mondo della decorazione che a quello dell’elettronica di consumo. Per chi vuole un quadro, la cornice LCD è un compromesso; per chi vuole uno schermo per le foto, è il quadro E Ink a esserlo.

Ecosistema SwitchBot e smart home

Il quadro si inserisce in un ecosistema che SwitchBot sta ampliando rapidamente, come si era visto anche nelle novità SwitchBot presentate al CES 2026. Chi usa già l’app per altri dispositivi, come il videocitofono SwitchBot Smart Video Doorbell o il kit di teste termostatiche SwitchBot per i termosifoni, trova la cornice nello stesso elenco dei dispositivi. Il supporto ad API e Home Assistant apre in teoria scenari interessanti, come cambiare opera a orari precisi o in base a eventi della casa, anche se la gestione dall’app è già sufficiente per la maggior parte degli utenti.

Pregi e difetti

Pregi

Cornice effetto noce molto credibile anche da vicino, con immagine a filo senza passe-partout

Contrasto molto buono con immagini luminose e nessun riflesso fastidioso

AI Studio davvero utile, con generazione vocale che comprende l’italiano

Pulsante e triplo tocco affidabili, app in italiano con caricamento in blocco su Android e iOS

Consumi contenuti durante la prova e dotazione completa per il montaggio, livella inclusa

Difetti

Una sola finitura noce, senza cornici intercambiabili per arredamenti moderni

Le immagini scure diventano poco leggibili e vanno selezionate o schiarite

Pannello riflettente che in stanze poco illuminate perde molta resa

Le funzioni AI richiedono un abbonamento separato dopo la prova gratuita

Prezzo e posizionamento

Il SwitchBot AI Art Frame 2 da 13,3 pollici ha un prezzo di listino di 429,99 euro. La gamma comprende anche il 7,1 pollici a 199,99 euro e il 31,5 pollici a 1.599,99 euro, quest’ultimo solo per il montaggio a parete. Le vendite sono partite il 27 ottobre 2026 sul sito ufficiale e su Amazon; nelle prime settimane il 13,3 pollici è comparso su Amazon in promozione intorno ai 340 euro, ma il prezzo reale va controllato al momento dell’acquisto, perché sconti e coupon cambiano spesso.

Per completare il quadro economico va aggiunto l’abbonamento AI Studio, che non è obbligatorio ma è la parte che dà al prodotto il suo carattere. Chi pensa di usare la cornice solo con le opere incluse e le proprie foto può farne a meno; chi è attratto dalle funzioni creative deve considerarlo come un costo mensile ricorrente.

Rispetto alle cornici digitali LCD della stessa dimensione, il prezzo è nettamente più alto. Ciò che si paga è la tecnologia E Ink a colori, ancora costosa, l’assenza di cavi, l’autonomia pluriennale e l’aspetto da quadro vero. Rispetto ad altri prodotti E Ink a colori della stessa fascia, il valore aggiunto sta soprattutto nel software: app curata e in italiano, Gift Mode, condivisione da remoto e un pacchetto AI che funziona bene anche con la voce.

Il formato da 13,3 pollici mi sembra il più equilibrato della gamma. Il 7,1 pollici ha più densità di pixel ma è un oggetto da scrivania; il 31,5 pollici è un vero quadro da parete principale ma costa quasi quattro volte tanto. Il modello che ho provato è abbastanza grande da avere presenza su una parete e abbastanza compatto da stare su una credenza.

Chi lo valuta come regalo, magari per Natale, troverà nella Gift Mode un argomento in più. Maggiori dettagli sulle varianti sono disponibili sulla pagina ufficiale di SwitchBot AI Art Frame 2, mentre il formato da 13,3 pollici si trova anche su Amazon.

Conclusioni

Il SwitchBot AI Art Frame 2 riesce nella cosa più difficile per un oggetto del genere: farsi dimenticare come dispositivo. Appeso o appoggiato su un mobile sembra un quadro, e la cornice effetto noce contribuisce molto più di quanto immaginassi. A questo si aggiunge un pacchetto software maturo, con un’app completamente in italiano e un AI Studio che ho trovato davvero utile, soprattutto nella generazione vocale e nella trasformazione delle foto in opere.

Credits: TecnoAndroid

Lo consiglio a chi vuole decorare casa con immagini che cambiano nel tempo senza cavi e senza la luce di uno schermo, e a chi cerca un regalo personale per una famiglia, una coppia o qualcuno che vive lontano e con cui condividere le foto. In questo senso è un’ottima idea regalo per Natale, perché la Gift Mode e la condivisione da remoto lo rendono un oggetto che continua a crescere dopo l’apertura della scatola.

Chi invece vuole colori brillanti, video e cambi istantanei farà meglio a guardare verso una cornice LCD. E chi ha una casa molto moderna deve valutare se la sola finitura noce si adatta al proprio arredamento, dato che non è previsto un sistema di cornici intercambiabili.

Il punto di forza principale è l’equilibrio tra estetica e software: è un quadro credibile che sa anche creare. Il compromesso più importante riguarda la natura del pannello, che premia le immagini luminose e perde efficacia con le foto scure e nelle stanze poco illuminate. Lo scenario ideale è una parete o un mobile ben illuminati di giorno, con una selezione di opere e foto luminose e un nuovo quadro ogni mattina.

Avrei voluto più finiture e un bianco un po’ più brillante, ma ogni volta che il quadro si è rinnovato con un’opera nata da una frase detta a voce, la sensazione è stata quella di avere in casa una piccola galleria che non si ripete mai.

SwitchBot AI Art Frame 2 13,3" 8.0/10 Un quadro digitale E Ink credibile, con una cornice effetto noce convincente e un buon contrasto. AI Studio è utile e la generazione vocale capisce l’italiano. Il calo della batteria è in linea con quanto dichiarato. Rende al meglio con immagini luminose e in stanze ben illuminate. Peccano la cornice non intercambiabile e un pannello che poteva essere più luminoso. Pro Cornice effetto noce molto credibile, con immagine a filo senza passe-partout Contrasto molto buono con immagini luminose, senza riflessi AI Studio utile, con generazione vocale in italiano Pulsante e triplo tocco sempre affidabili App completamente in italiano, con caricamento delle foto in blocco su Android e iOS Calo della batteria in linea con l’autonomia dichiarata Gift Mode e condivisione da remoto ben riuscite Dotazione per il montaggio completa, livella inclusa Contro Una sola finitura noce, senza cornici intercambiabili Le immagini scure diventano poco leggibili Pannello poco brillante nelle stanze con poca luce Le funzioni AI richiedono un abbonamento dopo la prova gratuita

Recensione TecnoAndroid La nostra valutazione 8 /10 + Pro ✓ Cornice effetto noce molto credibile anche da vicino, con immagine a filo senza passe-partout

✓ Contrasto molto buono con immagini luminose e nessun riflesso fastidioso

✓ AI Studio davvero utile, con generazione vocale che comprende l'italiano

✓ Pulsante e triplo tocco affidabili, app in italiano con caricamento in blocco su Android e iOS

✓ Consumi contenuti durante la prova e dotazione completa per il montaggio, livella inclusa − Contro × Una sola finitura noce, senza cornici intercambiabili per arredamenti moderni

× Le immagini scure diventano poco leggibili e vanno selezionate o schiarite

× Pannello riflettente che in stanze poco illuminate perde molta resa

× Le funzioni AI richiedono un abbonamento separato dopo la prova gratuita

Fonte: TecnoAndroid