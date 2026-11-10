NCIS, l’abitudine di Gibbs nell’ascensore che molti non notano

Tra le tante abitudini che hanno reso Leroy Jethro Gibbs uno dei volti più riconoscibili della televisione, ce n’è una che in NCIS si ripete con una regolarità quasi matematica eppure finisce spesso per passare inosservata. Il leader della squadra ha trasformato l’ascensore dell’ufficio nel suo luogo preferito per le conversazioni private, sfruttandolo come una specie di stanza riservata in un ambiente dove la riservatezza, a conti fatti, non esiste quasi.

Sono passati più di vent’anni dalle prime puntate della serie e nel frattempo il pubblico ha avuto tutto il tempo di studiare il personaggio da vicino. I fan conoscono ormai a memoria i suoi modi, i silenzi, le reazioni e quel tono asciutto che lo accompagna da sempre. Gibbs, del resto, non è uno che cambia facilmente registro. Con i colleghi si relaziona più o meno sempre allo stesso modo e proprio questa coerenza ha contribuito a fissare nella memoria degli spettatori i suoi piccoli rituali quotidiani. Alcuni sono evidenti fin dalla prima visione, altri invece emergono soltanto quando si guarda la serie con un occhio un po’ più attento.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Un ufficio dove tutti sentono tutto

Per capire il senso di questa abitudine basta pensare a com’è organizzato il quartier generale della squadra. Gli uffici dell’NCIS sono un classico open space, con le scrivanie una accanto all’altra e nessuna parete a separare le persone. È una soluzione pratica per lavorare in gruppo e scambiarsi informazioni al volo, ma ha un difetto piuttosto evidente. In un ambiente aperto ogni parola rischia di arrivare alle orecchie sbagliate e una discussione delicata può diventare in pochi secondi un affare di tutti.

Chi lavora in uno spazio condiviso conosce bene la sensazione. Basta alzare appena la voce perché i vicini di scrivania sappiano esattamente di cosa si sta parlando. Ed è qui che entra in gioco l’intuizione di Gibbs, che invece di cercare una sala riunioni o un ufficio chiuso ha individuato una soluzione molto più rapida, a portata di mano e sempre disponibile.

Il rituale dell’ascensore

Lo schema, per chi ci ha fatto caso, è sempre più o meno lo stesso. Il capo della squadra entra nell’ascensore insieme alla persona con cui deve parlare e lo blocca tra un piano e l’altro. In quel momento la cabina smette di essere un semplice mezzo per spostarsi e diventa un ambiente isolato, lontano dagli sguardi e soprattutto dalle orecchie dei colleghi. Nessuno può entrare, nessuno può ascoltare. Per qualche minuto il resto dell’ufficio resta letteralmente fuori.

È un gesto semplice, quasi banale, eppure dice molto del personaggio. Gibbs preferisce i fatti alle formalità e non ha bisogno di prenotare una stanza o di chiudere una porta per mettere in chiaro le cose. Gli basta premere un pulsante. Col passare delle stagioni questa abitudine è diventata uno dei tratti più distintivi di NCIS, un piccolo marchio di fabbrica che i fan più attenti riconoscono al primo colpo e che accompagna da anni le conversazioni private del leader del team, quelle che devono restare tra lui e il diretto interessato senza mai arrivare alle scrivanie dell’open space.

Fonte: TecnoAndroid