Heated Rivalry, HBO conferma la stagione 3 e un film natalizio

Heated Rivalry non si ferma alla seconda stagione già annunciata e allunga lo sguardo molto più in là. HBO ha deciso di puntare con decisione sulla serie che racconta la relazione segreta tra due campioni di hockey, confermando una terza stagione e persino un film natalizio dedicato. Non solo: le riprese dei nuovi capitoli seguiranno un percorso preciso, perché la seconda e la terza stagione verranno girate una dopo l’altra, senza separare i due blocchi di lavorazione.

Si tratta di una notizia che cambia parecchio la prospettiva sul progetto. Fino a poco tempo fa il futuro della produzione si limitava a un secondo ciclo di episodi, già di per sé un segnale incoraggiante per una serie capace di conquistare il pubblico. Adesso invece il quadro si allarga e Heated Rivalry diventa a tutti gli effetti uno dei titoli su cui l’emittente intende costruire nel tempo, con un piano che abbraccia più stagioni e un lungometraggio.

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Una terza stagione e un film per Heated Rivalry

Il cuore dell’annuncio riguarda proprio l’espansione della storia. La terza stagione si aggiunge alla seconda già messa in cantiere e garantisce ai fan un orizzonte decisamente più ampio rispetto a quanto immaginato all’inizio. Accanto alla serialità classica arriva poi un elemento meno scontato, ovvero un film tutto suo pensato per il periodo delle feste.

La scelta di un film natalizio racconta bene quanto la rete creda nel potenziale di questo racconto. Trasformare una serie in un appuntamento cinematografico a tema festivo significa dare ai personaggi uno spazio ulteriore, fuori dal formato a episodi, e offrire al pubblico un modo diverso per ritrovare la storia dei due protagonisti. Sui dettagli della trama o sulle tempistiche di uscita, per ora, non sono state diffuse informazioni.

Resta comunque il dato più evidente. La vicenda dei due atleti, divisi tra la rivalità sul ghiaccio e un legame da tenere nascosto, ha trovato una risposta così calorosa da spingere HBO a moltiplicare gli investimenti sullo stesso universo narrativo.

Riprese consecutive per le stagioni 2 e 3

L’altro aspetto rilevante riguarda l’organizzazione del set. Le riprese consecutive della seconda e della terza stagione indicano una pianificazione di lungo periodo, con la produzione che lavorerà sui due capitoli in sequenza anziché fermarsi tra uno e l’altro. In pratica i nuovi episodi verranno realizzati all’interno di un unico grande blocco di lavorazione.

Una formula di questo tipo viene adottata quando la storia è già pensata in modo continuo e la rete ha scelto di impegnarsi su più fronti contemporaneamente. Nel caso di Heated Rivalry la decisione arriva insieme alla conferma del film, segno che il progetto è stato ridisegnato con una visione d’insieme e non più passo dopo passo.

Per chi segue la serie il messaggio è piuttosto chiaro. Il racconto della relazione tra i due campioni di hockey avrà a disposizione almeno altre due stagioni e un capitolo speciale natalizio, mentre le lavorazioni della seconda e della terza tranche procederanno senza interruzioni. HBO, insomma, ha messo sul tavolo un piano articolato che va ben oltre il semplice rinnovo annunciato in precedenza, e che coinvolge la serie, il suo futuro televisivo e un film interamente dedicato ai suoi protagonisti.

Fonte: TecnoAndroid