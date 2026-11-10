Wild Horse Nine, il film di McDonagh dopo 13 minuti di applausi

Wild Horse Nine arriva finalmente nelle sale dopo un passaggio al Festival di Venezia che difficilmente verrà dimenticato, con 13 minuti di applausi e il pubblico rimasto in piedi per tutto quel tempo. Il nuovo film di Martin McDonagh è una commedia drammatica ambientata attorno al colpo di Stato cileno del 1973 e porta con sé un bagaglio di premi e recensioni entusiaste che lo rende uno dei titoli più attesi della stagione.

Non sono molti i registi di oggi che possono vantare una carriera senza passi falsi come quella di McDonagh. Cinque lungometraggi, tutti accolti bene sia dal pubblico sia dalla critica, e un modo di raccontare le persone che scava a fondo nella loro psiche senza mai togliere loro identità. Il regista e sceneggiatore si muove da sempre su un equilibrio delicato tra umorismo e tenerezza ma anche tra cinismo e disperazione. A volte pende più verso la commedia, acida e implacabile come in In Bruges e 7 psicopatici, altre volte verso il dramma più cupo e malinconico, come in Tre manifesti a Ebbing, Missouri e Gli spiriti dell’isola. Con Wild Horse Nine la bilancia torna a cercare un punto di incontro tra i due generi.

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Dal Cile del 1973 all’isola di Pasqua

La trama segue due agenti della CIA, Chris e Lee, reduci da operazioni segrete che contribuiranno alla morte di Salvador Allende e all’ascesa al potere di Augusto Pinochet. Il loro capo ufficio MJ, interpretato da Steve Buscemi, li spedisce da Santiago del Cile fino all’isola di Pasqua. Lì, tra i moai, mentre i colleghi più anziani fanno i conti con il passato e con un presente pieno di complotti, i due stringono amicizia con una coppia di studenti ribelli. Un legame che potrebbe cambiare in modo imprevisto il corso degli eventi.

Nei panni di Chris c’è un John Malkovich in stato di grazia, già indicato da molti tra i nomi forti per i prossimi Oscar, mentre Lee ha il volto di Sam Rockwell, sempre preciso e affidabile. I due giovani ribelli sono invece interpretati da Mariana Di Girolamo e Alin Salas. Proprio Malkovich è stato il grande protagonista del percorso festivaliero del film. A Venezia ha conquistato la Coppa Volpi come miglior attore e lo stesso riconoscimento gli è arrivato anche dal Festival Internazionale del Cinema di Santa Barbara e dai Gotham Independent Film Awards.

Colpa e rimorso, ancora una volta

Il regista ha spiegato che, quando ha scritto la sceneggiatura, la sua intenzione era quella di parlare del 1973 e del Cile di quel periodo. Rivedendo il film oggi però ha l’impressione che contenga anche una sorta di commento sulla geopolitica attuale. Un’opera quindi profondamente umana e allo stesso tempo politica, come spesso accade nel suo cinema.

McDonagh ha raccontato anche che il nuovo lavoro torna su due temi che attraversano tutta la sua filmografia, cioè la colpa e il rimorso. “Ho scritto queste due parole sulla prima pagina del copione mentre lo stavo preparando” ha ammesso. “Nonostante la commedia e i colpi di scena, alla fine si torna sempre al fatto che la storia parla di queste due cose”.

Dopo la presentazione al festival la critica si è schierata ancora una volta dalla parte del regista. C’è chi ha parlato di “una sceneggiatura brillante” e chi l’ha definita “meravigliosa e immensa”. Altri l’hanno descritta come “una brillante satira”, fino a sostenere che l’autore abbia firmato “il suo miglior film” o un vero “prodigio di cinema”. Non è mancato chi l’ha giudicata “divertentissima, amara, intelligentissima e ferocemente politica”. Wild Horse Nine esce nei cinema spagnoli il 13 novembre e si annuncia come uno degli eventi cinematografici dell’anno.

Fonte: TecnoAndroid