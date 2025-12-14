Robot umanoidi i nuovi contadini

La spinta verso coltivazioni controllate sta cambiando il volto dell’agricoltura moderna. Il sud-est asiatico emerge come un punto centrale di questa trasformazione, grazie all’accordo tra la malese Agroz e la cinese UBTECH. Le due aziende vogliono introdurre robot umanoidi come contadini nelle strutture di coltivazione verticali. La scelta va oltre il semplice automatismo meccanico. Le nuove macchine dovranno spostarsi tra le file delle piante con autonomia e precisione.

Walker S rappresenta il fulcro di questo progetto. L’umanoide fungerà da estensione del sistema digitale Agroz OS, già responsabile della gestione delle serre. Questa integrazione consentirà al robot di operare come parte attiva dell’infrastruttura agricola. Le sue funzioni non saranno isolate, ma connesse a un flusso continuo di dati. Questo approccio promette un controllo costante delle colture e una supervisione continua dei processi. La visione di Agroz è orientata a creare ambienti produttivi intelligenti. La combinazione tra mobilità umana simulata e analisi automatizzata mira a ridurre sprechi e aumentare stabilità. La robotica entra così in un settore in evoluzione. Le coltivazioni verticali richiedono precisione assoluta e monitoraggi continui. La presenza di un operatore artificiale consente interventi rapidi e mirati. La sostenibilità alimentare diventa così un obiettivo più concreto.

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I robot contadini sono una nuova forza lavoro per affrontare le sfide del futuro

Walker S dovrà svolgere attività delicate, spesso difficili per il personale umano. La semina e la raccolta rientrano tra i compiti previsti. Il robot controllerà lo stato delle piante e valuterà i parametri ambientali. La presenza dell’AI permetterà risposte immediate ai cambiamenti delle colture. Le informazioni saranno elaborate in tempo reale e questo garantirà continuità produttiva. Gerard Lim, amministratore delegato di Agroz, punta a un modello agricolo sostenibile. Secondo lui, le fattorie intelligenti potranno auto-ottimizzarsi grazie all’uso combinato di dati e robotica.

Lo scenario non riguarda solo la Malesia. Nel Regno Unito sono in prova robot equipaggiati con sensori di radiazioni per analizzare il terreno. In Cina vengono sperimentate macchine autonome per la gestione del cotone. L’approccio di Agroz risulta però diverso, grazie alla forma umanoide dei robot. Questa scelta offre versatilità in contesti misti e in serre a più livelli. UBTECH vede nel progetto una tappa essenziale per la crescita dell’agricoltura intelligente. Leon Li sostiene che l’introduzione degli umanoidi potrà favorire nuove opportunità globali. Il governo malese supporta iniziative tecnologiche avanzate e facilita la diffusione di soluzioni deep-tech. La collaborazione tra le due aziende potrebbe trasformare l’intero settore agricolo nei prossimi anni.