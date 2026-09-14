Robot aspirapolvere filma il tradimento: marito in carcere

Un robot aspirapolvere dotato di videocamera è finito al centro di una vicenda giudiziaria a Taiwan, dove un uomo lo ha usato per documentare il tradimento della moglie e si è ritrovato, alla fine, condannato al carcere. Il paradosso è tutto qui: la stessa prova che gli aveva fatto vincere una causa civile si è trasformata nel motivo della sua condanna penale. La tecnologia domestica, insomma, ha mostrato entrambe le facce nello spazio di pochi mesi.

I fatti risalgono a settembre del 2023, quando il marito comincia a sospettare qualcosa. Il dettaglio che accende il campanello d’allarme è banale e piuttosto domestico: uno spazzolino da denti usato, trovato in casa. Da lì la decisione di attivare da remoto il robot aspirapolvere attraverso l’app per smartphone, con un intento dichiarato piuttosto innocuo, cioè parlare a distanza con la moglie sfruttando le funzioni di comunicazione del dispositivo.

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Le riprese che hanno cambiato tutto

Il piano prende una direzione diversa quando, dalla telecamera del dispositivo, l’uomo si accorge che un altro uomo è entrato nell’abitazione. A quel punto decide di far partire la registrazione video. Le immagini raccolte non lasciano margini di dubbio: mostrano la donna senza vestiti davanti all’amante, sdraiato sul divano. Materiale che il marito porta davanti a una corte civile, ottenendo esattamente quello che cercava.

La corte civile condanna infatti la moglie e il suo amante a risarcire il marito con 500.000 nuovi dollari taiwanesi, circa 13.600 euro al cambio attuale, per aver violato i doveri coniugali. Una vittoria piena, sulla carta. Solo che la storia non finisce con la sentenza, perché la donna reagisce presentando una controcausa che ribalta completamente il quadro.

Il boomerang della privacy

Quelle stesse riprese, raccolte senza alcun consenso, diventano il fondamento di un procedimento penale contro il marito. Risultato: 5 mesi di carcere per aver filmato la moglie all’interno della casa senza il suo esplicito assenso. Durante il processo l’uomo non ha negato l’intenzionalità del gesto, spiegando di aver agito soltanto per raccogliere prove utili alla causa civile. Una linea difensiva che i giudici hanno respinto senza troppi giri di parole, chiarendo un principio che vale anche dentro le mura domestiche: gli obblighi del matrimonio non cancellano il diritto individuale alla privacy personale.

Vale la pena notare che la pena inflitta è tutt’altro che severa, se rapportata a quanto prevede la legislazione taiwanese. Registrare video o raccogliere informazioni intime senza il consenso della persona coinvolta può costare fino a 3 anni di prigione, con un risarcimento massimo di 300.000 nuovi dollari taiwanesi, circa 8.165 euro. Cinque mesi, in questo contesto, appaiono quasi un trattamento di favore.

Quando i dispositivi smart diventano prove

La vicenda mette in fila un tema che riguarda ormai milioni di case, non solo quella di Taiwan. I dispositivi smart che popolano gli appartamenti, dagli assistenti vocali alle telecamere di sorveglianza fino ai robot per le pulizie, hanno funzioni che vanno molto oltre il compito per cui vengono acquistati. Un aspirapolvere che si muove tra le stanze, dotato di videocamera e collegato a un’applicazione, è a tutti gli effetti un occhio mobile dentro la propria abitazione.

Il punto giuridico è chiaro e la corte lo ha ribadito: la disponibilità tecnica di un mezzo non equivale al diritto di usarlo per sorvegliare qualcuno. Il tradimento documentato ha avuto un valore legale sul piano civile, ma il modo in cui la prova è stata ottenuta ha generato una responsabilità penale autonoma, separata e indipendente dal merito della questione coniugale.

Alla fine, quindi, entrambe le parti hanno perso qualcosa. Lei un risarcimento da 13.600 euro, lui 5 mesi dietro le sbarre per aver puntato la telecamera di un robot aspirapolvere dove non avrebbe dovuto.