iPhone Duo, il nome scelto da Apple apre a nuovi pieghevoli

Il nome scelto da Apple per il suo primo pieghevole, iPhone Duo, non sarebbe stato una decisione dell’ultimo minuto né un semplice esercizio di marketing: secondo quanto raccontato da Mark Gurman nella newsletter Power On del 13 settembre, quel marchio è stato preferito anche perché lascia spazio ad altri modelli in arrivo. Dentro Apple, invece, in molti si aspettavano tutt’altro, ovvero iPhone Ultra, la sigla che per mesi era circolata praticamente ovunque.

La differenza non è da poco. Un conto è battezzare un prodotto singolo, un altro è costruire una piattaforma destinata a reggere anni di varianti. E qui sta il punto più interessante della faccenda: la scelta di “Duo” suggerisce che il pieghevole di Cupertino non resterà a lungo un esemplare unico nel catalogo.

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Perché Duo ha battuto Ultra sul filo di lana

La lettura di Gurman, che resta una sua interpretazione e non una dichiarazione ufficiale dell’azienda, è che Apple volesse una parola di tre lettere capace di stare accanto ad Air e Pro, e che allo stesso tempo descrivesse fisicamente l’oggetto. Due schermi, due metà, due anime nello stesso corpo. Il ragionamento è coerente con il modo in cui la gamma viene nominata da anni, dove ogni suffisso ha una funzione precisa e nessuna sigla è casuale.

Il problema di “Ultra” è strutturale. Non accetta suffissi in modo elegante. Un iPhone Ultra Max o un iPhone Ultra SE suonerebbero goffi, quasi contraddittori, perché Ultra è già di per sé un superlativo. “Duo”, al contrario, funziona come base: iPhone Duo Max con display più grande, un Duo SE come versione alleggerita, perfino un Duo mini in formato conchiglia. Nessuno di questi prodotti è mai comparso in una fuga di notizie, va detto con chiarezza. Sono ipotesi che il nome rende possibili, il che è cosa ben diversa da una tabella di marcia confermata.

Il confronto con Samsung e il buco lasciato dai clamshell

Per capire dove potrebbe andare a parare la faccenda basta guardare al principale rivale. Samsung ha già uno scaffale pieno: il Galaxy Z Fold 8 più largo, il Fold 8 Ultra più alto e lo Z Flip 8 in formato a conchiglia. Apple, per adesso, ha un solo pieghevole e nessuna risposta al Flip.

Proprio il formato clamshell sarebbe la mossa più significativa tra quelle ipotizzate. È la variante che più di ogni altra ha portato i pieghevoli nelle mani degli acquirenti comuni, quelli che non hanno voglia di spendere cifre da capogiro e cercano un telefono compatto da tenere in tasca. È anche l’unica fetta di mercato in cui Cupertino oggi non gioca affatto. E aggiungere un suffisso a un marchio già esistente è una strada molto più semplice rispetto all’invenzione di un nome nuovo di zecca.

Una famiglia pianificata fin dall’inizio

Ripercorrendo il percorso del nome, dal presunto Fold all’atteso Ultra fino al Duo salito sul palco questo mese, l’intera vicenda assume una luce diversa. Apple raramente ribattezza un singolo telefono e poi se ne dimentica: Air, Pro e ora Duo sono etichette di tre lettere pensate per sopravvivere a un decennio di declinazioni. Scegliere quella che accetta i suffissi lascia intendere che il secondo e il terzo modello fossero già abbozzati da qualche parte, magari su una lavagna di Cupertino.

Il pieghevole arriverà nelle mani degli acquirenti solo il 23 ottobre, quindi l’ipotesi di una famiglia allargata resta per ora una previsione basata su indizi di linguaggio più che su specifiche tecniche. Ma un secondo formato potrebbe presentarsi prima di quanto molti immaginino, e se sarà davvero un clamshell, andrà a coprire proprio quella fascia che oggi convince chi non è disposto a sborsare intorno ai 1.850 euro per un telefono che si piega.