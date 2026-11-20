Il Black Friday Amazon porta con sé uno dei ribassi più interessanti per chi cerca un aiuto concreto nelle pulizie di casa, perché Roborock Qrevo S Pro scende a 299,99 euro e tocca il suo minimo storico. Rispetto al prezzo consigliato di 589,99 euro lo sconto arriva al 49%, una differenza che cambia parecchio il modo di guardare a questo modello. A questa cifra il dispositivo si colloca tra i robot aspirapolvere e lavapavimenti più completi che si possano prendere in considerazione restando sotto la soglia dei 300 euro.

Il motivo non sta tanto nella potenza di aspirazione, che resta comunque elevata. Il vero punto di forza di Qrevo S Pro è tutto quello che riesce a fare da solo, senza richiedere interventi continui da parte di chi vive in casa. Aspira lo sporco, lava i pavimenti, si occupa della pulizia dei propri panni e svuota in automatico il contenitore della polvere. In pratica buona parte delle piccole operazioni di manutenzione, quelle che con molti robot finiscono per diventare un impegno quotidiano, qui vengono affidate direttamente alla macchina e alla sua base.

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Il prezzo indicato fa riferimento all’offerta del Black Friday aggiornata al 20 novembre 2026. Come accade spesso durante le promozioni di questo periodo, sia la cifra sia la disponibilità possono variare nel giro di poco tempo.

Roborock Qrevo S Pro non è un prodotto appena sbarcato sul mercato. L’azienda ne aveva annunciato la disponibilità in Italia a fine aprile, con un listino fissato a 589,99 euro. In quel momento il robot si presentava come una soluzione di fascia media particolarmente attrezzata, con una dotazione ricca per la sua categoria di prezzo.

Il ribasso legato al Black Friday Amazon però sposta parecchio gli equilibri. Con un taglio del 49% il rapporto tra quanto si spende e quanto si ottiene diventa decisamente più favorevole, e un apparecchio nato per stare a metà strada si ritrova oggi a competere in una fascia più bassa, portando con sé tutte le funzioni con cui era stato lanciato. Non cambia nulla sul fronte della dotazione, cambia soltanto la cifra da mettere sul piatto, ed è proprio questo a rendere l’offerta degna di attenzione.

Aspirazione, spazzole e navigazione intelligente

Guardando alla scheda tecnica, sotto i 300 euro si porta a casa un robot con aspirazione HyperForce da 18.500 Pa, un valore di tutto rispetto. A questo si aggiungono una spazzola principale in gomma e una spazzola laterale antigroviglio, entrambe pensate per limitare l’accumulo di capelli e peli di animali. Chi convive con un cane o un gatto conosce bene il fastidio di dover liberare le setole a mano dopo ogni passaggio, e la scelta dei materiali e del design punta proprio a ridurre questo genere di problema.

Per quanto riguarda gli spostamenti, il robot aspirapolvere si affida alla navigazione PreciSense LiDAR, che gli permette di mappare gli ambienti della casa e di muoversi stanza per stanza con ordine. Accanto a questo sistema lavora la tecnologia Reactive Tech, incaricata di riconoscere gli ostacoli presenti sul pavimento e di aggirarli durante la pulizia, così da evitare che oggetti lasciati a terra interrompano il lavoro del dispositivo.

Fonte: TecnoAndroid