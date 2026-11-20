Motorola sta preparando un nuovo pieghevole dal corpo largo che dovrebbe debuttare con il nome di Motorola Razr Flex. Una nuova serie di render permette ora di osservarne l’hardware con un livello di dettaglio mai visto finora. Le immagini sono comparse in rete mentre l’azienda non ha ancora confermato ufficialmente specifiche, prezzo o data di uscita, quindi ogni informazione va presa con la dovuta cautela. Il quadro che si va delineando è comunque già piuttosto ricco.

Colori e finiture del Razr Flex

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Credits: TecnoAndroid

Nei render più recenti il dispositivo appare in due colorazioni, verde e beige, già individuate in passato come PANTONE Dark Botanical Garden e PANTONE Coriander. La variante verde punta su un retro intrecciato con effetto tessuto, accompagnato da un telaio dello stesso tono. Quella beige sceglie invece un dorso dalla trama “pebbled” che ricorda la pelle, abbinato a una cornice color champagne. Sono due personalità piuttosto diverse, pensate per gusti lontani tra loro.

Rispetto alle prime ricostruzioni saltano all’occhio anche alcune differenze più sottili. Le griglie degli altoparlanti sul bordo inferiore hanno un aspetto rinnovato e il vano della SIM sembra aver cambiato posizione. Adesso risulterebbe ricavato nello schermo frontale e non più accanto alla porta USB di tipo C sul retro. Dettagli piccoli, certo, ma che raccontano un progetto su cui si continua a lavorare.

Design, cerniera e scheda tecnica

Sulla parte posteriore del nuovo pieghevole spicca una barra a pillola che ospita due fotocamere e il flash, con il logo Motorola al centro e la scritta Razr in basso. Anche i pulsanti laterali cambiano rispetto alle stime precedenti, perché al posto del classico bilanciere compaiono tasti separati per alzare e abbassare. Sul lato opposto, invece, non si scorge alcun tasto dedicato all’intelligenza artificiale.

Passando alla scheda tecnica, le indiscrezioni parlano di un display interno da 6,92 pollici, pari a circa 17,6 cm, affiancato da un pannello esterno da 4,97 pollici, cioè circa 12,6 cm. Il comparto fotografico posteriore conterebbe su due sensori da 50 MP. Una recente certificazione farebbe poi riferimento ad Android 17 e a un chipset Snapdragon SM8845 Pro non ancora annunciato.

Un discorso a parte merita la cerniera. Secondo le voci permetterebbe al telefono di restare in piedi da solo quando è semiaperto, una soluzione che apre la strada a videochiamate e scatti a mani libere. Non è chiaro però se il meccanismo si blocchi davvero a metà corsa oppure se Razr Flex si regga soltanto grazie all’attrito.

Prezzo e punti ancora da chiarire

Sul fronte economico alcune indiscrezioni indicano per il mercato statunitense un prezzo di lancio che, convertito, si aggirerebbe attorno ai 1.450 euro. Per l’Italia non circolano cifre ufficiali in euro e soprattutto manca qualsiasi conferma da parte di Motorola. A parte un teaser diffuso in autunno, il produttore non ha rilasciato altre comunicazioni ufficiali sul suo nuovo modello.

Fonte: TecnoAndroid