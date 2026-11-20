Secondo Pedro Almodóvar la paura di vivere apertamente la propria identità si era già dissolta nel 1977, ma il mondo da allora è cambiato parecchio e non in meglio. Il regista spagnolo, oggi 77enne, lo ha spiegato riflettendo sul successo di La bola negra, il film che ha prodotto e che porta la firma di Javier Ambrossi e Javier Calvo, la coppia conosciuta come Los Javis. Per Almodóvar anche la Spagna ha fatto passi indietro rispetto a quegli anni.

La bola negra è diventata in poche settimane qualcosa di più di un semplice titolo in sala. È considerata la pellicola spagnola dell’anno ed è già la terza più vista nella storia del cinema spagnolo. In più è una seria candidata alla prossima edizione degli Oscar. Pochissimi film riescono a trasformarsi in un classico appena un mese dopo l’uscita, eppure questo ci è riuscito. Il racconto si presta a letture diverse ma una delle più evidenti riguarda l’omosessualità, osservata attraverso tre epoche differenti. Il punto di partenza è un testo teatrale incompiuto di Federico García Lorca, da cui i due autori costruiscono un ponte tra il trauma storico della repressione e la libertà del presente.

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Almodóvar e quella paura sparita nel 1977

In una recente intervista al regista è stato chiesto se lo sorprenda il fatto che oggi sia ancora necessario raccontare storie sulla paura di essere sé stessi. La replica di Almodóvar non lascia spazio a dubbi. “Negli anni Ottanta quella paura non esisteva più, si era persa nel 1977. In questo senso adesso stiamo peggio di allora quando si tratta di vivere la propria vita senza chiedere permesso né dare spiegazioni. Il mondo è cambiato molto (e in peggio) da quel momento, e anche la Spagna.”

Dal suo punto di vista continuare a portare sullo schermo queste realtà è indispensabile, così come battersi per una maggiore uguaglianza. “Bisogna continuare a lottare per diritti per cui avevamo già lottato ma che oggi sono in pericolo, come tutto ciò che riguarda il femminismo e il mondo LGTBIQ+. In questo senso Javier Calvo e Ambrossi sono ottimi punti di riferimento per tutti i giovani”, ha dichiarato il cineasta.

Los Javis tra un ricordo del 2008 e un successo che fa storia

Non molto tempo fa Javier Calvo era un ragazzo che non se la sentiva ancora di dichiararsi gay in pubblico. Nella stessa intervista è riaffiorato un episodio spiacevole legato a una rivista, quando una giornalista gli chiese senza mezzi termini della sua omosessualità. Calvo aveva appena 16 anni e stava ancora scoprendo sé stesso. “Riesci a immaginare che orrore, una giornalista che pone una domanda del genere a un attore adolescente? Una cosa inappropriata e perfino illegale”.

Era il 2008 e la serie Física o Química era al massimo della popolarità. Calvo interpretava Fernando Redondo, un personaggio le cui vicende ruotavano proprio attorno alla sua omosessualità. All’epoca l’attore aveva dichiarato: “Ho pensato a come prepararmi. Non mi ero mai trovato in una situazione simile perché non sono gay. Ho amici che lo sono e ho parlato con loro perché mi dessero una mano”. Da quell’intervista il tempo trascorso non è poi molto e registi come Los Javis continuano a battersi perché mostrarsi apertamente gay non significhi esporsi al giudizio degli altri.

Almodóvar, dal canto suo, si dice profondamente orgoglioso dei due autori. Secondo il produttore il risultato ottenuto da La bola negra è un segnale molto positivo per tutto il cinema del paese perché dimostra che il pubblico spagnolo non va a vedere soltanto film per famiglie. “La bola negra ha portato in sala persone che di solito ci vanno una volta all’anno. E il fenomeno continua anche fuori dalla Spagna. Il film ha già fatto la storia”, ha affermato il regista.

Fonte: TecnoAndroid