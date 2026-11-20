La presunta gratuità di Facebook finisce sotto la lente della giustizia europea. L’avvocata generale della Corte di giustizia dell’Unione europea ha espresso una posizione destinata a pesare nel dibattito sul rapporto tra piattaforme e utenti, sostenendo che i dati personali rappresentano una vera e propria forma di pagamento. Se chi si iscrive al social network cede informazioni che lo riguardano, quel servizio non può più essere presentato come qualcosa che non costa nulla.

La vicenda nasce dall’iniziativa di un’associazione tedesca per la tutela dei consumatori, che ha deciso di contestare proprio l’idea che Facebook sia offerto senza alcun prezzo. Il punto sollevato è tanto semplice quanto delicato. Davanti alla parola “gratuito” chiunque immagina un servizio che non chiede nulla in cambio, ma la realtà descritta dall’associazione sarebbe diversa e il conto, invece che in euro, verrebbe saldato con le proprie informazioni.

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Facebook non è gratis: i dati personali come moneta di scambio

Il cuore della questione sta tutto in un passaggio concettuale. Secondo l’avvocata generale, le informazioni che gli utenti mettono a disposizione della piattaforma vanno considerate come una forma di pagamento a tutti gli effetti. Si tratta di un cambio di prospettiva tutt’altro che banale, perché sposta il ragionamento dal piano tecnico a quello economico e mette in discussione un’etichetta che per anni è stata data quasi per scontata.

Quando un servizio viene presentato come gratuito, il messaggio che arriva al pubblico è chiaro e rassicurante. Nessuna spesa, nessun abbonamento, nessuna carta di credito da inserire. Eppure, se i dati personali hanno un valore e vengono scambiati con l’accesso alla piattaforma, la parola “gratis” smette di descrivere in modo corretto ciò che accade davvero. È esattamente su questa distanza tra comunicazione e sostanza che si è concentrata l’azione dell’associazione dei consumatori.

La lettura proposta in sede europea va quindi nella direzione di riconoscere che anche senza esborso di denaro esiste comunque una contropartita. Un concetto che riguarda Facebook in modo diretto, visto che è il social network al centro del caso, ma che nel ragionamento giuridico tocca il modo stesso in cui viene definito un servizio gratuito agli occhi di chi lo utilizza.

Cosa cambia nel rapporto tra utenti e piattaforma

La posizione espressa davanti alla Corte di giustizia europea mette al centro la trasparenza verso il consumatore. Se cedere informazioni equivale a pagare, chi si iscrive a Facebook dovrebbe essere consapevole di cosa sta dando in cambio. In altre parole la tutela dei consumatori non si limiterebbe più ai soli acquisti tradizionali, ma si estenderebbe anche a quelle situazioni in cui lo scambio avviene in maniera meno visibile.

Per gli utenti il tema non è affatto astratto. Ogni giorno moltissime persone aprono l’app, scorrono il feed, pubblicano contenuti e interagiscono con amici e pagine senza percepire alcun costo. La tesi sostenuta dall’avvocata generale della CGUE invita però a guardare la questione da un’altra angolazione, quella di un accordo in cui entrambe le parti ricevono qualcosa e in cui il valore delle informazioni personali diventa la chiave di tutto.

Il caso, portato avanti dall’associazione tedesca, ha così rimesso in discussione davanti alla giustizia europea la gratuità di Facebook, con l’avvocata generale che ha indicato nei dati personali una forma di pagamento.

Fonte: TecnoAndroid