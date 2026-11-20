Il Black Friday porta su Amazon uno sconto piuttosto interessante per chi cerca uno schermo da gioco senza spendere una fortuna. Il monitor Lenovo LOQ FHD da 27 pollici è infatti disponibile a 99 euro rispetto ai 149 euro del prezzo consigliato, con un risparmio del 34% che lo porta al prezzo minimo storico mai registrato sulla piattaforma. Per un modello con queste caratteristiche si tratta di una cifra decisamente contenuta.

Cinquanta euro in meno non sono pochi, soprattutto per un accessorio che spesso viene acquistato insieme a un nuovo PC o a una console e che quindi va a pesare su un budget già impegnato. Il prodotto è venduto e spedito direttamente da Amazon e la consegna avviene nel giro di pochi giorni. Va precisato che i prezzi indicati si riferiscono al momento della stesura dell’articolo e possono cambiare anche rapidamente, come accade di frequente durante il periodo del Black Friday.

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Un pannello IPS da 27 pollici con refresh a 200 Hz

Il cuore del Lenovo LOQ FHD è un display IPS con risoluzione Full HD da 1920 x 1080 pixel e formato 16:9, quello ormai standard per giochi, film e lavoro quotidiano. Le cornici NearEdgeless sono ridotte al minimo su tre lati, una scelta che rende lo schermo più pulito alla vista e lascia tutto lo spazio alle immagini.

La caratteristica che spicca di più è però la frequenza di aggiornamento a 200 Hz, affiancata da un tempo di risposta di appena 0,5 ms MPRT. Tradotto in termini pratici significa sessioni di gioco più fluide e la riduzione di quei fastidi che chi gioca conosce bene, come ghosting, stuttering e distorsioni varie. Il risultato sono immagini vivide e movimenti scorrevoli, anche nelle fasi più concitate di uno sparatutto o di un titolo di corse.

Su un pannello di queste dimensioni la risoluzione Full HD rappresenta il classico compromesso pensato per il gaming competitivo, dove la velocità di aggiornamento conta spesso più della densità di pixel. Il monitor da 27 pollici di Lenovo segue proprio questa logica e punta tutto sulla reattività.

FreeSync Premium, Adaptive Sync e connessioni per PC e console

Sul fronte della sincronizzazione il modello supporta AMD FreeSync Premium, una tecnologia che elimina tearing e flickering durante il gioco, cioè lo strappo dell’immagine e lo sfarfallio che compaiono quando scheda video e schermo non vanno allo stesso ritmo. A questo si aggiunge il supporto VESA Adaptive Sync, che regola ogni singolo fotogramma per garantire ulteriore fluidità e precisione.

Anche la connettività è pensata per chi non vuole limitarsi a un solo dispositivo. Sul retro trovano posto due porte HDMI 2.1 e una DisplayPort 1.4, quindi è possibile collegare contemporaneamente il computer e una console senza dover staccare e riattaccare cavi ogni volta. Una soluzione comoda per chi alterna il gioco su PC alle partite in salotto, o per chi usa lo stesso schermo anche per lavorare.

Fonte: TecnoAndroid