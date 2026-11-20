Per chi aspettava il momento giusto per tornare su Apple TV, l’occasione è arrivata con il Black Friday. Apple ha appena lanciato una promozione che porta il prezzo del suo servizio di streaming a circa 6 euro al mese per un massimo di sei mesi. Si tratta di uno sconto del 50% e anche qualcosa in più rispetto alla tariffa abituale, valido sia per chi si abbona per la prima volta sia per chi aveva lasciato la piattaforma in passato e ora vuole rientrare.

Come funziona l’offerta Black Friday di Apple TV

Il listino standard di Apple TV prevede un costo di circa 13 euro al mese, quindi il taglio è piuttosto netto. La promo resta attiva fino a lunedì 30 novembre 2026 e per approfittarne bisogna sottoscrivere l’abbonamento entro le 20 di quel giorno, ora della costa pacifica degli Stati Uniti. Non ci sono vincoli particolari, visto che la disdetta può avvenire in qualsiasi momento senza alcun obbligo di arrivare alla fine dei sei mesi.

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C’è poi un dettaglio che rende la proposta più appetibile del solito. Apple di norma non applica riduzioni di prezzo al proprio servizio, se non proprio in occasione del Black Friday. Questo significa che con ogni probabilità sarà la tariffa più bassa disponibile almeno fino alla fine del 2027, un elemento da tenere presente per chi stava valutando da tempo se riattivare la sottoscrizione.

Le serie e i film già disponibili sulla piattaforma

Il catalogo attuale offre parecchio materiale. Tra le produzioni del momento spiccano due thriller polizieschi che stanno riscuotendo un ottimo successo, Nocturne e 12 12 12: uno ruota attorno a un serial killer mentre l’altro racconta un colpo in grande stile. Nel frattempo Stick, la commedia molto amata con Owen Wilson, è arrivata alla seconda stagione e accoglie nel cast Rhea Seehorn, protagonista di Pluribus.

Chi manca dal servizio da qualche mese troverà diverse novità di rilievo. La quarta stagione di Ted Lasso è andata in onda verso la fine dell’estate, mentre Small Prophets è una commedia che in molti considerano forse la migliore nuova serie Apple dell’anno. A questi titoli si aggiungono la sesta stagione di Slow Horses e i nuovi capitoli di due successi di fantascienza come Silo e Dark Matter.

Cosa arriva tra dicembre e l’inizio del 2027

Il calendario dei prossimi mesi è altrettanto fitto. Il 2 dicembre segna il ritorno di Bad Monkey, l’ottima commedia firmata dal creatore di Ted Lasso e Shrinking. Alla guida del cast c’è sempre Vince Vaughn, affiancato questa volta da un nuovo ingresso di peso come John Malkovich.

Sul fronte cinematografico è in arrivo Way of the Warrior Kid, il film con Chris Pratt, che andrà ad aggiungersi a una serie di debutti recenti tra cui figurano anche numerosi grandi classici molto amati dal pubblico.

Apple ha già messo in fila anche una solida programmazione per i primi mesi del 2027. Il titolo di punta è Neuromancer, nuova serie di fantascienza in uscita a gennaio. Nello stesso mese debutterà The Wanted Man, serie crime con Hugh Laurie come protagonista, insieme a She’s Fine, una nuova commedia che vede nel cast Elizabeth Banks e Ted Danson.

Fonte: TecnoAndroid