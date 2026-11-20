Le AirPods Max scendono di prezzo con il Black Friday di Amazon e passano da 579 a 419 euro, con un taglio di 160 euro rispetto al listino ufficiale. Le cuffie over ear di Apple sono da tempo una specie di sogno per chi ascolta musica con un iPhone sempre in tasca, ma il costo pieno ha spinto parecchie persone a rimandare l’acquisto. Con questa promozione il discorso cambia, e non di poco.

Il punto è proprio questo. Un prodotto del genere viene desiderato da molti ma comprato da pochi, perché quasi 600 euro per un paio di cuffie rappresentano una spesa che richiede qualche riflessione in più. Lo sconto non trasforma le AirPods Max in un acquisto d’impulso, però le avvicina a una fascia di prezzo decisamente più abbordabile.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Quanto costano davvero le AirPods Max al Black Friday

Facendo due conti, la riduzione sfiora il 28% sul prezzo di listino. È una percentuale che pesa, soprattutto su un dispositivo che raramente si vede proposto a cifre così basse. Il nuovo importo di 419 euro resta comunque impegnativo, ma chi stava aspettando il momento giusto per fare il salto ora ha un motivo concreto per prendere in considerazione l’idea.

C’è poi un’altra possibilità che rende l’offerta ancora più accessibile. Le cuffie si possono acquistare anche con il pagamento in 5 rate da 83,80 euro al mese, una formula che distribuisce la spesa nel tempo senza dover sborsare l’intera cifra in un colpo solo. Moltiplicando le singole quote si arriva esattamente a 419 euro, quindi la dilazione non aggiunge costi rispetto al prezzo scontato.

Prezzi e sconti si riferiscono all’offerta rilevata il 19 novembre 2026 alle ore 10:11. Come capita spesso durante il Black Friday, tariffe, disponibilità e condizioni possono variare nel giro di poche ore, per cui l’importo visualizzato al momento dell’ordine potrebbe non coincidere con quello indicato.

Cancellazione del rumore e modalità Trasparenza

Al di là del prezzo, la ragione per cui le cuffie di Apple sono così apprezzate sta soprattutto nella qualità dell’ascolto. Le AirPods Max puntano su una cancellazione attiva del rumore di livello professionale, che secondo la casa di Cupertino risulta fino a due volte più efficace nel ridurre i rumori di fondo. E questo vale praticamente in qualsiasi situazione, dal viaggio in treno alle ore passate in un ufficio affollato.

Isolarsi completamente però non sempre è la scelta migliore. Ci sono momenti in cui serve restare in contatto con quello che succede intorno, magari per sentire un annuncio o scambiare due parole con qualcuno. Per questo esiste la modalità Trasparenza, che lascia passare le voci e i suoni dell’ambiente senza costringere a togliere le cuffie dalla testa.

Il passaggio da una modalità all’altra permette di adattare l’esperienza d’ascolto al contesto, che si tratti di concentrarsi su un brano senza distrazioni o di tenere un orecchio aperto sul mondo esterno. È proprio questa doppia anima a rendere il modello particolarmente versatile nell’uso di tutti i giorni.

Per chi usa un iPhone e cerca delle cuffie di fascia alta, l’occasione del Black Friday porta così le cuffie Apple a 419 euro invece di 579, con la possibilità di suddividere l’importo in cinque mensilità da 83,80 euro ciascuna.

Fonte: TecnoAndroid