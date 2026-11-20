Il restyling della Dacia Duster è già in preparazione e alcune illustrazioni di brevetto permettono di capire con un certo anticipo come cambierà il SUV rumeno. La terza generazione del modello, arrivata sul mercato nel marzo 2024, dovrebbe ricevere un aggiornamento nel corso del 2027. Dai disegni emergono interventi mirati, pensati non per stravolgere un’identità ormai ben definita ma per rendere la vettura più moderna e più vicina al nuovo linguaggio stilistico della Casa.

Si tratta quindi di un’evoluzione più che di una rivoluzione. Il carattere della Duster 2027 resta riconoscibile al primo sguardo, mentre cambiano parecchi dettagli che, messi uno accanto all’altro, danno al SUV compatto un aspetto più fresco. Gli interventi toccano praticamente tutta la carrozzeria, dal muso fino alla coda, passando per le fiancate e perfino il tetto.

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Un frontale rinnovato che non tradisce l’identità Duster

La trasformazione più evidente si concentra sul frontale. I disegni mostrano una nuova firma luminosa a forma di virgola rovesciata, collocata più in alto all’interno dei gruppi ottici. Anche la calandra dovrebbe abbandonare l’impostazione attuale per una grafica meno geometrica, e il paraurti anteriore verrà rivisto da cima a fondo. Le immagini evidenziano prese d’aria laterali ridisegnate, una porzione superiore in plastica nera e tre aperture orizzontali. Più in basso trovano posto una protezione esagonale con finitura color alluminio e una griglia caratterizzata da elementi ovali di dimensioni maggiori rispetto a quelli di oggi.

Le modifiche non si fermano al muso. Lungo le fiancate l’inserto protettivo in plastica delle portiere anteriori lascerà da parte l’attuale sviluppo verticale per adottare un disegno più vicino a quello già visto sul Dacia Bigster. Un ritocco piccolo, almeno sulla carta, che però contribuisce a rendere più omogeneo l’aspetto dei modelli della Casa.

Novità anche nella zona posteriore. I brevetti anticipano nuovi fanali con firma luminosa a forma di E, collegati visivamente da una spessa fascia nera che corre sul portellone. Cambia completamente anche il paraurti, che dovrebbe essere realizzato interamente in plastica nera e arricchito da un profilo geometrico color alluminio, un richiamo piuttosto chiaro alla finitura scelta per la protezione anteriore.

Cerchi inediti, carrozzeria bicolore e l’ipotesi del tetto apribile

Le illustrazioni lasciano intravedere anche qualche novità capace di ampliare le possibilità di personalizzazione della Duster aggiornata. Tra queste compaiono nuovi cerchi in lega, con ogni probabilità proposti come optional, anche se per ora non se ne conoscono le dimensioni. Un’altra possibile introduzione riguarda la carrozzeria bicolore, con montante anteriore e tetto verniciati di nero, mentre il montante posteriore C manterrebbe la stessa tinta del resto della scocca.

Il dettaglio più interessante arriva però dalla vista dall’alto. La particolare suddivisione della parte centrale del padiglione potrebbe anticipare l’arrivo di un tetto apribile, una soluzione che finora non ha mai fatto parte della dotazione del SUV compatto rumeno. Sarebbe una prima volta per il modello, ma va ricordato che si tratta di indicazioni ricavate dai disegni e non di equipaggiamenti confermati ufficialmente dal costruttore.

Al momento, infatti, Dacia non ha diffuso alcuna comunicazione sul restyling della sua Duster. Il debutto della versione rinnovata è atteso nel 2027, a circa tre anni dal lancio dell’attuale generazione.

Fonte: TecnoAndroid