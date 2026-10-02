Roborock F25 Ultra in sconto a 479 euro: vapore a 86°C e 5 in 1

Su Amazon il Roborock F25 Ultra, aspirapolvere lavapavimenti 5 in 1 con funzione a vapore, è sceso a 479 euro grazie a uno sconto del 31% che resterà attivo fino al 7 ottobre 2026. Non serve alcun codice promozionale perché la riduzione è applicata direttamente nella pagina del prodotto. Si tratta di un dispositivo pensato per chi vuole mandare in pensione scopa, straccio e aspirabriciole affidandosi a un solo apparecchio. Negli ultimi anni la pulizia domestica è cambiata parecchio: dai semplici aspirapolvere si è passati a sistemi capaci di lavare e igienizzare nello stesso momento. In questo panorama il modello di Roborock si colloca tra le proposte più avanzate. È indicato soprattutto per le famiglie con animali domestici, alle prese ogni giorno con peli e impronte, ma anche per chi ha in casa superfici diverse, dal pavimento duro ai tappeti, e cerca qualcosa di versatile che non ingombri troppo il ripostiglio.

Un solo apparecchio per tutta la casa grazie al sistema 5 in 1

La carta vincente di Roborock F25 Ultra sta proprio nella sua flessibilità. Non è una semplice lavapavimenti ma un sistema modulare 5 in 1, che con gli accessori inclusi nella confezione si trasforma in pochi istanti a seconda di cosa c’è da pulire. La spazzola multisuperficie serve a rinfrescare i tappeti, mentre la mini spazzola motorizzata è stata studiata apposta per la tappezzeria come divani e poltrone, dove peli e polvere sottile tendono ad accumularsi senza sosta. Il kit si completa con la testina 2 in 1 dedicata alle fessure, comoda per arrivare negli angoli più stretti o lungo i profili delle finestre. Il risultato è uno strumento che copre praticamente ogni esigenza legata all’igiene domestica.

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Sotto la scocca lavora un motore in grado di sprigionare una potenza di aspirazione di 20.000 Pa, un valore elevato che consente di eliminare sia lo sporco solido sia quello liquido con una sola passata. La vera peculiarità però è il vapore a 86°C, che scioglie le macchie più resistenti e igienizza le superfici senza ricorrere a detergenti chimici aggressivi. C’è poi il design ultrasottile, che permette all’apparecchio di distendersi completamente in piano. Così diventa possibile raggiungere le zone sotto letti e divani, quelle che con le lavapavimenti tradizionali finiscono spesso per essere trascurate.

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Autopulizia ad alta temperatura e manutenzione più semplice

Chi ha già usato una lavapavimenti conosce bene il fastidio di dover pulire il rullo a fine lavoro. Roborock ha affrontato il problema con un sistema di autopulizia che impiega acqua ad alta temperatura, fino a 90 °C, per sciogliere grasso e residui organici. Terminato il lavaggio del rullo si può scegliere tra due modalità di asciugatura. Quella veloce richiede appena 5 minuti ed è pensata per chi ha bisogno di riutilizzare subito l’apparecchio, mentre quella silenziosa dura 30 minuti e disturba meno in casa.

All’interno trova spazio anche un doppio raschietto, progettato per evitare che capelli e peli di animali si attorciglino attorno al rullo. In questo modo la spazzola mantiene la sua efficienza nel tempo e i pavimenti, alla fine della sessione, restano liberi dai classici aloni che rovinano il lavoro fatto. Un dettaglio che fa la differenza soprattutto in presenza di cani e gatti, dove i grovigli sono all’ordine del giorno.

Il modello in promozione è il Roborock F25 Ultra Aspirapolvere Lavapavimenti a Vapore 86°C Senza Fili, proposto su Amazon a 479 euro con uno sconto del 31% già calcolato nel prezzo finale. Per approfittare dell’offerta non occorre inserire alcun codice, dato che la riduzione compare automaticamente al momento dell’acquisto. Il prezzo scontato è valido fino al 7 ottobre 2026.

Fonte: TecnoAndroid