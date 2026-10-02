Rimodulazioni ottobre 2026: TIM e Fastweb alzano i prezzi

Le rimodulazioni di ottobre 2026 porteranno nuovi aumenti di prezzo per una parte dei clienti di alcuni tra i principali operatori telefonici italiani. I ritocchi riguardano sia la rete mobile sia la rete fissa e scatteranno dal 1° ottobre. Il capitolo più corposo è quello di TIM, che oltre al canone di alcune offerte casa rivede anche il costo della fattura cartacea, il prezzo del servizio “Chi è” e quello di diversi pacchetti TIMVISION. Sul fronte mobile tocca invece a Fastweb, con incrementi più contenuti ma comunque presenti in bolletta.

Fastweb Mobile, ritocchi tra 1 e 2 euro al mese

Dal 1° ottobre 2026 entra in vigore una modifica contrattuale su alcune offerte di rete mobile Fastweb, comunicata ai clienti lo scorso 29 agosto 2026. Chi rientra nella manovra si troverà a pagare un importo aggiuntivo compreso tra 1 euro e 2 euro al mese, in base al piano sottoscritto.

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L’operatore ha precisato che gli sconti già riconosciuti restano validi e non vengono toccati. In alcuni casi, oltre al canone mensile, cresce anche il numero di Giga compresi nell’offerta dell’utente coinvolto, una sorta di contropartita che però non vale per tutti.

TIM rete fissa tra canone, fattura cartacea e servizio Chi è

Per la rete fissa TIM il rincaro principale è di 2,99 euro al mese IVA inclusa su alcune offerte, annunciato già il 14 luglio 2026 e operativo anche questo dal 1° ottobre. Come indicato nell’informativa dedicata, le promozioni in corso non subiscono variazioni. Una parte dei clienti interessati aveva inoltre la possibilità, entro il 30 settembre 2026 e previa verifica della copertura, di chiedere tramite il Servizio Clienti 187 il passaggio a una linea in FTTH o FWA senza costi aggiuntivi. Chi ha scelto questa strada conserva il proprio numero di telefono e ottiene un canone inferiore di 1 euro rispetto a quello attuale.

C’è poi la questione della fattura cartacea. Lo stesso aumento già applicato a una prima fetta di clientela dal 1° aprile 2026 viene ora esteso a un ulteriore gruppo di abbonati. Anche in questo caso l’annuncio risale al 14 luglio 2026 e il risultato è che la copia su carta della bolletta passa da 4,95 euro a 5,99 euro al mese IVA inclusa.

Sempre dal 1° ottobre cambia il prezzo del servizio “Chi è”, quello che mostra sul display del telefono di casa il numero di chi sta chiamando. Salvo promozioni oggi costa 4 euro al mese e per i clienti interessati dalla nuova rimodulazione salirà di 1 euro IVA inclusa. Chi paga attualmente 4 euro si ritroverà quindi a versarne 5 al mese. Anche qui TIM conferma che le promozioni già attive restano invariate.

TIMVISION, rincari fino a 4 euro sui pacchetti mensili

L’ultimo tassello riguarda TIMVISION. Con una comunicazione del 17 agosto 2026 TIM ha annunciato che dal 1° ottobre alcune offerte mensili, destinate in particolare a una parte dei già clienti di rete fissa, costeranno di più. L’incremento varia da 0,50 euro a 4 euro al mese a seconda del pacchetto sottoscritto.

L’elenco delle offerte TIMVISION coinvolte nella versione mensile è piuttosto lungo e comprende TIMVISION Intrattenimento, Mondo Intrattenimento, TIMVISION Intrattenimento Plus, Disney+ Premium, TIMVISION Calcio e Sport, TIMVISION Gold, TIMVISION con Disney+, TIMVISION Family S, TIMVISION Family M, TIMVISION Family L e Netflix Premium.

Nella stessa data l’operatore ha comunicato anche una modifica separata che interessa alcuni clienti con TIMVISION Intrattenimento abbinato all’offerta di rete fissa TIM WiFi Casa. Per loro, dal 1° ottobre 2026, il pacchetto aumenta di 1 euro IVA inclusa e arriva a costare 13 euro al mese.

Fonte: TecnoAndroid