Dead by Daylight: Haunted by Daylight dice addio al Vuoto

L’evento Haunted by Daylight sta per tornare su Dead by Daylight, pronto a riportare l’atmosfera di Halloween nelle partite tra Killer e Sopravvissuti. Come capita sempre con gli appuntamenti ricorrenti, l’edizione di quest’anno non si limita a riproporre la stessa formula. Ci sono alcune modifiche rispetto al passato e una serie di ricompense inedite da ottenere, con un cambiamento che più di tutti salta all’occhio e che riguarda la dimensione del Vuoto.

Ottobre si presenta come un mese piuttosto ricco per il gioco. Oltre all’evento di Halloween è previsto l’arrivo di un nuovo Rift e di altre collezioni cosmetiche nello Shop. Per chi però aspetta soprattutto Haunted by Daylight, ecco quando parte e cosa porta con sé.

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Quando inizia Haunted by Daylight

La data da segnare è martedì 13 ottobre 2026. L’evento prenderà il via alle 9 del mattino sulla costa occidentale degli Stati Uniti, a mezzogiorno su quella orientale e alle 17 nel Regno Unito. Tradotto per i giocatori italiani significa che tutto comincerà alle 18, dato che in quel periodo l’Italia sarà ancora sull’ora legale.

Buona parte delle meccaniche resta quella già vista negli anni precedenti, quindi chi ha partecipato alle edizioni passate si troverà in un contesto abbastanza familiare. Qualcosa però cambia davvero, a partire dall’aspetto visivo dell’evento fino alla rimozione di uno degli elementi che lo avevano caratterizzato finora. A questo si aggiunge un nuovo gruppo di premi sbloccabili completando le missioni dedicate.

Addio alla dimensione del Vuoto

La novità principale di quest’anno è l’assenza della dimensione del Vuoto. Niente più portali in cui sparire per ritrovarsi a correre in un’area separata dalla mappa principale. Una scelta che arriva dopo i riscontri della community, visto che molti giocatori avevano la sensazione che questa zona extra rendesse il ritmo delle partite un po’ frammentato e poco coeso.

Gli squarci del Vuoto però non spariscono del tutto. Continuano a comparire durante i match ma con una funzione diversa, perché adesso servono a spostarsi rapidamente da un punto all’altro della mappa. Un vantaggio che tutti possono sfruttare, anche se a trarne il beneficio maggiore saranno con ogni probabilità i Sopravvissuti inseguiti, che avranno a disposizione una via di fuga improvvisa per seminare il Killer di turno.

Il cambiamento punta quindi a mantenere il sapore dell’evento senza spezzare l’azione. Le partite restano concentrate su un’unica mappa e gli squarci diventano uno strumento tattico in più, invece di una deviazione verso un’altra ambientazione.

Le ricompense gratuite dell’evento

Come da tradizione, la parte più attesa riguarda i premi. Portando a termine le missioni dell’evento sarà possibile sbloccare gratuitamente diversi oggetti cosmetici. Nello specifico l’elenco comprende un outfit per Shane, un outfit per il Hillbilly, alcune magliette per i Sopravvissuti e una serie di maschere per i Killer.

Tra tutti spicca proprio la nuova skin del Hillbilly, che si annuncia come uno dei pezzi più riusciti dell’intera collezione. Le magliette e le maschere, invece, permetteranno di dare un tocco a tema Halloween sia ai personaggi che scappano sia a quelli che danno la caccia, senza dover spendere nulla.

Non mancheranno poi i contenuti a pagamento. Durante il periodo dell’evento lo store di gioco metterà in vendita ulteriori outfit acquistabili separatamente, che si affiancheranno alle ricompense ottenibili semplicemente giocando e completando le missioni.

Fonte: TecnoAndroid