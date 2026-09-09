Ridley Scott svela il provino di Brad Pitt in Thelma & Louise

Ridley Scott ha costruito una carriera lunghissima, eppure quando si parla dei suoi capolavori si finisce quasi sempre a citare i primi anni, e in mezzo a quei titoli c’è Thelma & Louise, il film del 1991 che quest’anno compie trentacinque anni e che, oltre a tutto il resto, ha di fatto consegnato al cinema Brad Pitt. Il regista è tornato a raccontare quel provino, quello in cui un ragazzo sconosciuto entrò nella stanza e cambiò le carte in tavola.

Prima di quel film, il nome di Scott era legato soprattutto alla fantascienza. Alien del 1979 e Blade Runner del 1982 restano i due pilastri della sua filmografia, i lavori che vengono in mente per primi a chiunque. Thelma & Louise sta altrove, lontano dallo spazio profondo e dalle piogge al neon di Los Angeles, però occupa lo stesso scaffale alto. Un movie con Susan Sarandon e Geena Davis nei panni di due amiche che partono per un weekend e finiscono per attraversare una trasformazione totale, insieme a Harvey Keitel dall’altra parte della barricata. Cinque candidature agli Oscar, una statuetta vinta per la miglior sceneggiatura originale, e una vita lunghissima nell’immaginario collettivo.

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Il provino che cambiò tutto

Il racconto di Ridley Scott su quel casting è rimasto asciutto, quasi divertito. Il regista ha spiegato che quando Pitt entrò nella stanza la prima reazione fu un semplice “interessante”, seguito subito dopo da un pensiero molto meno diplomatico. “Dio mio, per favore, sai recitare?”, si è ricordato di aver pensato. La risposta arrivò dalle reazioni istintive dell’attore, quella spontaneità che Scott ha descritto come qualcosa di immediato, non costruito, difficile da insegnare.

Il dettaglio curioso è che il ruolo era praticamente già assegnato. Scott aveva individuato altri due attori possibili per la parte, eppure c’era qualcosa in Pitt che ha finito per pesare più di tutto il resto. “Brad Pitt aveva quel qualcosa di speciale. È molto rilassato, cosa che mi è sembrata meravigliosa, quasi sempre trova qualcosa da fare in scena”, ha aggiunto il regista, che ha ripercorso l’episodio mentre presentava il suo ultimo progetto, The dog stars.

Il personaggio, poi, non è esattamente un santo. Pitt interpreta J.D., un autostoppista raccolto per strada dalle due protagoniste che si rivela una jattura: seduce Thelma e sparisce con i risparmi delle due donne. Pochi minuti di film, ma sufficienti a far partire una carriera.

George Clooney e il rancore lungo anni

C’è un altro nome che gira attorno a quel provino, ed è quello di George Clooney, arrivato tra i finalisti per la stessa parte. Lo ha raccontato lui stesso in un’intervista del 2025, senza troppi giri di parole. “Quel bastardo di Brad ce l’ha fatta”, ha detto, ammettendo di non aver guardato Thelma & Louise per anni perché la cosa gli bruciava parecchio.

Il ragionamento di Clooney è comprensibile, viste le circostanze dell’epoca. “Quel ruolo ha lanciato la sua carriera al cinema. Prima di allora facevo sitcom e schifezze, quindi era quello che avrebbe potuto lanciare me”, ha aggiunto, con un’imprecazione finale a chiudere il pensiero.

Ferite a parte, i due sono amici da tempo e hanno condiviso il set più di una volta. La saga di Ocean’s Eleven è la prova più evidente, e nel 2024 sono tornati insieme in Wolfs. Nessun attrito, quindi, nonostante quel provino andato storto trentacinque anni fa e quel personaggio da poche scene che ha spostato il destino professionale di entrambi in direzioni diverse.