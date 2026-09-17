Riconoscimento facciale allo Stadio Olimpico, cosa cambia ora

Il riconoscimento facciale allo Stadio Olimpico è finito sotto i riflettori e ha riportato la discussione esattamente dove serviva, cioè sulle regole che disciplinano l’uso dell’intelligenza artificiale nelle attività di polizia. Non è una questione da addetti ai lavori: riguarda ciò che accade quando una telecamera smette di limitarsi a registrare e comincia a riconoscere, confrontare, identificare. Il decreto che ridefinisce questo perimetro tocca proprio il nodo più delicato, quello del riconoscimento biometrico, e prova a stabilire in quali casi può essere impiegato, chi ha il potere di autorizzarlo e quali garanzie devono accompagnarlo.

La vicenda dell’impianto romano ha avuto il merito di rendere concreto un tema che spesso resta teorico. Uno stadio pieno è un ambiente affollato, dinamico, con migliaia di volti che entrano e escono in poche decine di minuti. È il contesto ideale per capire cosa significhi davvero applicare un sistema di identificazione automatica su larga scala, con tutto quello che comporta in termini di dati raccolti, conservati e potenzialmente riutilizzati.

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Perché il caso dello Stadio Olimpico ha cambiato il quadro

Quando si parla di sicurezza negli stadi, la tentazione è considerare la tecnologia come una scorciatoia. Individuare in tempo reale chi ha un divieto di accesso agli impianti sportivi, prevenire risse, isolare soggetti pericolosi: sulla carta funziona, e proprio per questo il tema è diventato terreno di confronto acceso. Il punto è che gli strumenti di riconoscimento facciale lavorano su dati biometrici, cioè su informazioni che appartengono al corpo di una persona e che non possono essere modificate come una password. Un volto, una volta trasformato in codice e archiviato, resta quello per sempre.

Da qui nasce l’esigenza di regole scritte e non lasciate all’interpretazione del singolo operatore. Il decreto interviene su questo vuoto, distinguendo tra utilizzi ammessi e utilizzi vietati, e soprattutto fissando un principio che nel dibattito europeo si ripete da tempo: la sorveglianza biometrica non può diventare la normalità, ma va confinata a situazioni specifiche, motivate, verificabili.

Chi autorizza e quali garanzie sono previste

Il passaggio dell’autorizzazione è forse il più importante di tutta la partita. Un conto è una forza di polizia che decide autonomamente di attivare un sistema di identificazione automatica, un altro è un meccanismo in cui l’impiego dello strumento passa attraverso un controllo esterno e documentato. La differenza tra i due scenari non è formale: è la differenza tra uno Stato che usa la tecnologia sotto vincoli e uno Stato che la usa senza limiti visibili.

Le garanzie previste seguono la stessa logica. Servono a evitare che i dati raccolti in un contesto vengano poi reimpiegati in altri, che la conservazione si prolunghi oltre il necessario, che il sistema resti acceso quando non ci sono ragioni per tenerlo attivo. È la traduzione pratica dei principi di proporzionalità e necessità, concetti che nella normativa sulla protezione dei dati personali esistono da anni ma che con l’intelligenza artificiale applicata alla sicurezza assumono un peso diverso.

Resta poi il tema degli errori. Nessun algoritmo è infallibile e un falso positivo, in un contesto di ordine pubblico, può tradursi in un fermo ingiustificato o in un accesso negato a chi non ha fatto nulla. Le garanzie servono anche a questo, a costruire una catena di responsabilità in cui la macchina propone e una persona decide.

Il caso dello Stadio Olimpico, insomma, funziona come cartina di tornasole. Mostra che il confine tra prevenzione e controllo generalizzato si gioca su dettagli tecnici e giuridici che raramente arrivano al dibattito pubblico, ma che determinano quanto spazio avrà il riconoscimento facciale nelle piazze, negli impianti sportivi e in tutti quei luoghi dove le persone si radunano senza pensare di essere schedate.