L’ipotesi di una revisione auto annuale per tutte le vetture con più di dieci anni perde terreno a Bruxelles. La proposta presentata dalla Commissione europea nell’aprile 2025 si è scontrata con la contrarietà del Consiglio dell’Unione europea e del Parlamento europeo, e adesso il progetto iniziale potrebbe essere rivisto. Per l’Italia non è un dettaglio da poco. Con un parco circolante così datato, l’obbligo avrebbe pesato sulle tasche di milioni di automobilisti. Il prossimo round del negoziato è in calendario per il 2 dicembre 2026, quando le istituzioni comunitarie torneranno a discutere delle nuove regole sui controlli periodici dei veicoli.

Perché l’obbligo annuale perde consensi

L’idea di controlli ogni dodici mesi per auto e furgoni immatricolati da oltre dieci anni fa parte di un pacchetto più ampio, pensato per aggiornare le norme europee sulla sicurezza stradale. Secondo le stime che accompagnavano il testo della Commissione, verifiche più frequenti avrebbero potuto evitare ogni anno circa 74 morti e 850 feriti gravi negli undici Stati membri che ancora non prevedono questo obbligo.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Durante il confronto tra le istituzioni è però emersa un’obiezione piuttosto concreta. L’età di un’auto, da sola, dice poco. Contano parecchio anche il chilometraggio reale, la manutenzione fatta con regolarità e lo stato delle parti meccaniche, tutti elementi che incidono sull’affidabilità di una vettura a prescindere dalla data di immatricolazione.

Se la misura venisse messa da parte, per l’Italia le conseguenze sarebbero tutt’altro che marginali. I dati diffusi dall’ACEA nel gennaio 2026 parlano di circa 256 milioni di automobili in circolazione sulle strade europee, con un’età media di 12,7 anni. Nel nostro Paese le vetture sono oltre 41,3 milioni, mediamente vecchie di 13 anni, con 701 auto ogni mille abitanti. Una revisione annuale avrebbe quindi coinvolto una fetta molto ampia del parco nazionale.

Auto elettriche, ibride e ADAS sotto la lente

Il tavolo europeo comunque non si limita alla frequenza dei controlli. Le auto di oggi sono molto diverse da quelle di qualche anno fa e anche le procedure per stabilire se un veicolo è idoneo a circolare devono stare al passo.

Tra le novità in discussione ci sono verifiche specifiche per i sistemi ad alta tensione delle auto elettriche ed elettrificate, per i dispositivi elettronici di assistenza alla guida e per i software che hanno effetti sulla sicurezza e sulle emissioni. Nel caso delle ibride andrà considerata la convivenza di due sistemi di propulsione differenti, con controlli calibrati sia sulla parte termica sia su quella elettrica.

La diffusione sempre maggiore degli ADAS obbliga poi a esaminare tecnologie che con i classici controlli meccanici hanno poco a che fare. L’elenco definitivo delle verifiche destinate a entrare nelle nuove procedure europee non è stato ancora fissato, e anche questo capitolo finirà nelle prossime trattative tra le istituzioni comunitarie.

Revisione auto in Italia, scadenze e costi di oggi

Finché da Bruxelles non arriverà una decisione, per chi guida in Italia valgono le regole attuali. Le comuni autovetture a uso privato devono affrontare la prima revisione entro quattro anni dall’immatricolazione, poi i controlli successivi seguono una cadenza biennale.

Un esempio pratico aiuta a orientarsi. Un’auto immatricolata a maggio 2023 dovrà fare la prima revisione entro maggio 2027 e la seconda entro maggio 2029. Al momento superare i dieci anni di età non cambia nulla in queste scadenze.

Sul piano economico, il controllo costa 45 euro negli uffici della Motorizzazione civile e 79,02 euro nei centri privati autorizzati. Ancora in sospeso c’è l’aumento di 9,18 euro della tariffa base, che doveva scattare dal primo gennaio 2026 ma non è ancora operativo. Se venisse applicato, il prezzo complessivo nelle officine private potrebbe sfiorare i 90 euro.

L’incontro del 2 dicembre servirà a capire quale direzione prenderà la riforma europea. La posizione contraria di Consiglio e Parlamento riduce le possibilità di vedere introdotto l’obbligo di revisione annuale, ma per archiviarlo definitivamente sarà necessario l’esito finale del negoziato.

Fonte: TecnoAndroid