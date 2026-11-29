Una Subaru Impreza 22B STi è tornata in vendita e il cartellino lascia senza fiato: 229.950 euro per un esemplare prodotto nel luglio 1998 che porta addosso i segni di una vita vissuta davvero. Si tratta dell’unità numero 349 di una serie limitatissima, appena 400 vetture destinate al mercato giapponese a cui se ne aggiunsero altre 24 riservate all’export. Per chi ama i rally è molto più di un’auto usata, è un pezzo di storia su quattro ruote nato per celebrare un’epoca in cui il marchio delle Pleiadi dominava gli sterrati di mezzo mondo.

Per capire il valore di questa vettura bisogna tornare agli anni Novanta, quando la Impreza prese il posto della più pesante Legacy nelle competizioni ereditandone la nuova famiglia di motori battezzata EJ. All’inizio la gamma della prima serie contava soltanto un semplice 1.800 cm³ da 101 CV. Poi arrivarono un 1.6 e un 2.0 aspirati, accompagnati dal 2.0 turbo da 211 CV montato sulla versione WRX. Il primo restyling della carrozzeria debuttò nel 1997 e l’anno successivo toccò agli interni, mentre dal 1999 la WRX salì da 211 a 218 CV.

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Una serie speciale nata per festeggiare

Il numero di esemplari non fu scelto a caso. I tecnici vollero rendere omaggio ai 40 anni di attività della Casa giapponese, che intendeva anche festeggiare il titolo mondiale conquistato l’anno precedente. Proprio il 23 gennaio 1997 Piero Liatti portò la Impreza alla vittoria nel Rally di Montecarlo, una gara che segnò l’esordio delle World Rally Car e il pensionamento delle vecchie Gruppo A. Quel successo resta tuttora l’ultima affermazione di un pilota italiano nella classe regina del Mondiale Rally.

La 22B STi si riconosceva subito grazie a una carrozzeria a due porte esclusiva, ai cerchi dorati e ai passaruota decisamente pronunciati. Fu sviluppata insieme a Prodrive, all’epoca alla guida del reparto corse ufficiale Subaru nel WRC. Sotto il cofano lavorava un 2.2 boxer Master 4 DOHC Turbo capace di 276 CV, abbinato a un cambio manuale a cinque marce.

L’esemplare in questione è proposto da un rivenditore belga di Kortrijk e non si presenta in condizioni da vetrina. Ha percorso 109.000 km ed è stato sfruttato come una vettura del genere merita. Dopo qualche anno trascorso nel Paese del Sol Levante è passato dal Regno Unito per poi approdare in Germania, dove risulta ancora immatricolato con targa tedesca. La tinta è l’immancabile Sonic Blue Mica metallizzato, con interni neri in pelle scamosciata. A corredo c’è tutta la documentazione originale giapponese, compreso il raro libretto d’uso e manutenzione dedicato specificamente alla 22B STi, oltre ai documenti ufficiali e allo storico dei tagliandi, l’ultimo dei quali effettuato poche settimane fa.

Perché vale così tanto

La stima di circa 230.000 euro affonda le radici nella cavalcata leggendaria di Subaru nel WRC, dove il costruttore mise in fila tre titoli marche consecutivi nel 1995, nel 1996 e nel 1997. Merito anche di piloti del calibro di Colin McRae, Carlos Sainz, Kenneth Eriksson e dello stesso Piero Liatti, nomi che hanno reso la Impreza un’icona assoluta per gli appassionati.

Questa vettura va oltre il semplice concetto di serie speciale ed è diventata un vero oggetto di culto. La scocca a due porte fu allargata di ben 80 millimetri con parafanghi in acciaio sagomati a mano, mentre il cofano ospitava prese d’aria maggiorate e al posteriore spiccava un ampio alettone regolabile. Il cuore era il quattro cilindri boxer turbo portato a 2,2 litri, per l’esattezza 2.212 cm³, con monoblocco closed deck e sigla EJ22G. A completare il quadro c’erano il cambio manuale a cinque marce, la frizione bidisco e la trazione integrale con differenziale centrale a controllo elettronico DCCD, il meglio della tecnologia giapponese dell’epoca concentrato in un’unica auto.

Fonte: TecnoAndroid