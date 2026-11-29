Il razzo riutilizzabile New Glenn di Blue Origin non dovrebbe tornare a volare prima del 22 gennaio 2027. È questa la data indicata per ora in via provvisoria nell’ultimo aggiornamento di CADENA, il sistema impiegato per la gestione del traffico aereo, che fissa invece al 20 febbraio la missione successiva. Nel frattempo la società fondata da Jeff Bezos ha firmato un nuovo contratto con EnduroSat, azienda che produce satelliti, per due lanci interamente dedicati.

Il ritorno al volo dopo l’esplosione di maggio

New Glenn è fermo dalla fine di maggio, quando il razzo è esploso sulla rampa durante una prova di accensione dei motori. L’incidente ha distrutto anche le strutture a terra del Launch Complex 36A di Cape Canaveral in Florida e da quel momento Blue Origin si è ritrovata senza una piattaforma da cui far partire il proprio vettore. I lavori di riparazione sono andati avanti per mesi, anche perché l’azienda ha colto l’occasione per rinnovare gli impianti invece di limitarsi a rimetterli in piedi.

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Nello stesso periodo è cominciata la costruzione di una seconda rampa, la LC 36B, pensata per la versione più grande di New Glenn chiamata 9×4. A questa si aggiungono nuovi edifici destinati all’integrazione dei carichi da portare in orbita, un tassello importante per sostenere un ritmo di lanci più serrato nei prossimi anni.

All’inizio il piano di Blue Origin prevedeva di far partire la prossima missione, battezzata NG 4.1, entro la fine dell’anno. Con il passare delle settimane però quell’obiettivo è diventato sempre più difficile da centrare, finché l’azienda non ha confermato che il razzo non sarebbe tornato in volo prima del 2027.

Le date del 22 gennaio 2027 per NG 4.1 e del 20 febbraio per la missione seguente, NG 5, restano comunque soggette a modifiche. Danno però un’idea abbastanza precisa di quanto il lanciatore sia ormai vicino a essere di nuovo operativo.

Gli accordi con Google ed EnduroSat

Negli ultimi giorni la compagnia ha annunciato due nuovi contratti che guardano ai prossimi anni. Il primo riguarda Google, che sfrutterà New Glenn 7×2, cioè la configurazione con sette motori sul primo stadio e due sul secondo, per mandare in orbita a partire dal 2029 i satelliti di Project Suncatcher. Si tratta del progetto con cui il colosso di Mountain View punta a portare nello spazio data center dedicati all’intelligenza artificiale.

Il secondo accordo è quello con EnduroSat e prevede due missioni, anche queste affidate a New Glenn 7×2. Entrambe partiranno da Cape Canaveral e non prima del 2029. Secondo Blue Origin il razzo può trasportare senza difficoltà le piattaforme satellitari Frame S e Frame L dell’azienda, che appartengono alla classe ESPA, quella dei satelliti di dimensioni contenute montati su un anello comune. Lo stesso vale per la più grande Frame Max, progettata per carichi fino a 3 tonnellate.

Del resto la versione New Glenn 7×2 è in grado di portare fino a 45 tonnellate in orbita bassa e dispone di un’ogiva da sette metri di diametro. Uno spazio abbastanza ampio da accogliere veicoli spaziali di grandi dimensioni o intere costellazioni di satelliti.

Il fondatore e amministratore delegato di EnduroSat, Raycho Raychev, ha commentato così l’intesa: “Rendere lo Spazio universalmente accessibile significa rimuovere i più grandi colli di bottiglia che i nostri clienti devono affrontare. Con due missioni New Glenn dedicate interamente ai nostri clienti, è possibile lanciare veicoli spaziali più grandi e costellazioni complete, scalando anche più velocemente e lavorando con un partner dal concept all’orbita.”

Sulla stessa linea Jordan Charles, vicepresidente di Blue Origin responsabile del programma New Glenn: “New Glenn dà a EnduroSat la possibilità di portare in orbita più veicoli spaziali dei suoi clienti, con la capacità di sollevamento pesante per supportare missioni che vanno dai carichi utili da diverse tonnellate alle costellazioni multi satellite. Siamo entusiasti di lavorare con il team di EnduroSat e supportare le esigenze dei loro clienti.”

Fonte: TecnoAndroid