Con Android 17 Google potrebbe finalmente introdurre i profili multipli per i controller gaming, ovvero la possibilità di creare e conservare diverse configurazioni personalizzate per gamepad, joystick e accessori simili. Gli indizi arrivano direttamente dal codice della Beta 4 di Android 17 QPR3, dove sono spuntati alcuni riferimenti piuttosto chiari a questa funzione. Se confermata, sarebbe una novità tutt’altro che marginale per chi gioca sul sistema operativo del robottino verde, perché al momento è possibile memorizzare un solo layout dei pulsanti alla volta.

Il dettaglio può sembrare tecnico, eppure tocca un aspetto molto concreto dell’esperienza di gioco. Chi usa un gamepad collegato allo smartphone o al tablet sa bene quanto conti avere i comandi disposti nel modo giusto, e poterli adattare titolo per titolo cambia parecchio le cose.

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Perché un solo layout dei pulsanti non basta

Va detto che già la configurazione singola ha rappresentato un bel passo avanti. Prima di Android 17, infatti, rimappare i tasti del proprio controller semplicemente non era previsto, a meno di avventurarsi in procedure complesse e decisamente da smanettoni, poco adatte a chi vuole solo prendere il pad in mano e iniziare a giocare. L’arrivo di un’opzione ufficiale ha quindi aperto la strada a una personalizzazione accessibile a tutti.

Il problema è che quella configurazione unica mostra presto i suoi limiti. Ogni gioco ha le sue logiche e i suoi comandi, e ciò che funziona alla perfezione in un titolo può risultare scomodo in un altro. Oggi, passando da un gioco all’altro, tocca modificare manualmente il layout ogni volta, con tutta la noia che ne consegue. Un’operazione ripetitiva che a lungo andare rischia di far desistere anche i giocatori più pazienti.

Ecco perché i profili personalizzati avrebbero tutto il senso del mondo. Non è ancora chiaro come la funzione si presenterà nella pratica, ma è ragionevole immaginare una pagina, o forse più di una, all’interno delle Impostazioni dedicata proprio alla creazione e alla gestione dei vari profili.

Default, Global e opzioni di modifica: cosa c’è nel codice

Per ora si parla soltanto di una serie di stringhe di codice che si riferiscono in modo inequivocabile alla nuova funzionalità. Nessuno è riuscito ad attivarla, quindi non esistono schermate o prove dirette del suo funzionamento. Qualche informazione interessante, comunque, è già emersa.

Dovrebbero esserci due profili precaricati, uno chiamato Default e l’altro Global. Questi potrebbero essere applicati a controller differenti, così da semplificare agli utenti le prime configurazioni ed evitare di dover partire da zero ogni volta che si collega un nuovo accessorio. Un approccio sensato, soprattutto per chi possiede più di un pad e li alterna a seconda della situazione.

Accanto ai profili di base sono previsti anche i comandi per modificare o eliminare quelli creati dall’utente, insieme a un menu chiamato More options, il cui contenuto però resta per il momento un mistero. Quanto al profilo Default, è possibile che Google consenta di cambiarne le impostazioni, anche se con ogni probabilità non sarà possibile cancellarlo.

Fonte: TecnoAndroid