Shein, uno dei marchi di fast fashion più grandi al mondo, dovrà pagare circa 85 milioni di euro per chiudere la vicenda aperta dalla Federal Trade Commission, l’agenzia statunitense che si occupa di tutela dei consumatori. Secondo l’accusa il colosso della vendita online, che ha sede a Singapore, avrebbe adottato pratiche ingannevoli capaci di lasciare milioni di clienti americani insoddisfatti sia dei prodotti acquistati sia delle politiche aziendali. La somma servirà a risarcire proprio quegli acquirenti.

Le accuse della FTC contro Shein

Il reclamo della FTC mette in fila una serie di problemi piuttosto lunga. Shein non avrebbe rispettato le promesse di spedizioni rapide e avrebbe reso complicato per i clienti risolvere i problemi legati agli ordini. Non solo. L’azienda avrebbe anche impedito alle recensioni negative di arrivare sotto gli occhi del pubblico, tenendole di fatto nascoste.

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Le contestazioni non finiscono qui. Il documento parla di criticità nella catena di approvvigionamento, di informazioni false sull’origine del cotone usato nei capi e di una comunicazione carente sugli aggiornamenti delle spedizioni. A completare il quadro c’è la mancanza di assistenza per chi si è ritrovato con pacchi in ritardo o addirittura mai arrivati a destinazione.

Christopher Mufarrige, direttore dell’ufficio per la protezione dei consumatori della FTC, è stato netto nella dichiarazione diffusa martedì. Secondo lui l’azienda ha ingannato milioni di consumatori sui propri prodotti, sui fornitori e sull’autenticità delle recensioni dei clienti.

Numeri enormi e un servizio clienti ridotto all’osso

Nell’ultimo decennio Shein è cresciuta a dismisura fino a diventare il marchio di ultra fast fashion che oggi tutti conoscono. Una spinta decisiva è arrivata dagli influencer sui social, con i loro video in cui provano gli abiti forniti dall’azienda stessa. Un meccanismo che ha fatto esplodere la popolarità del brand in tempi rapidissimi.

Le dimensioni del giro d’affari aiutano a capire meglio la portata del caso. Nel 2026 la società dovrebbe spedire circa 1 milione di pacchi al giorno verso i clienti statunitensi, secondo le stime della FTC. Un dato che diventa ancora più impressionante se si considera che, stando all’agenzia, il marchio avrebbe impiegato appena cinque operatori del servizio clienti per rispondere alle chiamate degli acquirenti americani.

Non è la prima volta che il gigante della moda low cost finisce sotto i riflettori per motivi poco lusinghieri. Nel corso degli anni sono emerse accuse di numerose violazioni dei diritti dei lavoratori e l’azienda risulta il principale inquinatore dell’intero settore del fast fashion.

Sul fronte ambientale i numeri parlano chiaro. Nel 2023 la compagnia avrebbe immesso nell’atmosfera 16,7 milioni di tonnellate di anidride carbonica, più di quanto producono quattro centrali a carbone messe insieme. Da allora Shein si è impegnata a migliorare il trattamento dei lavoratori e a ridurre le emissioni di carbonio, ma l’attenzione su di lei resta alta.

Cosa cambia con l’accordo

Oltre al risarcimento destinato ai clienti, l’ordine proposto dalla FTC impone diversi obblighi alla società, che nel 2025 ha registrato ricavi per circa 43 miliardi di euro. Shein non potrà più pubblicizzare tempi di spedizione e consegna non corretti e le recensioni negative non potranno più essere nascoste. In più il servizio di assistenza ai clienti dovrà essere potenziato.

Dal canto suo l’azienda non ci sta a passare per colpevole. Un portavoce di Shein ha precisato che l’accordo non rappresenta un’ammissione di responsabilità e che il gruppo continua a non condividere alcuni aspetti del modo in cui la FTC ha descritto la sua attività e le sue pratiche di conformità alle regole.

Fonte: TecnoAndroid