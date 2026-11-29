Elon Musk rilancia sul fronte del cloud e dell’intelligenza artificiale. Secondo il numero uno di SpaceX anche Google vorrebbe aumentare la potenza di calcolo che prende in affitto dall’azienda, proprio mentre si discute del futuro del contratto con Anthropic. Nel frattempo Musk non ha risparmiato frecciate ai grandi rivali del settore, definiti “lumaconi” e ribattezzati con ironia “hyposcalers” al posto del più noto termine hyperscaler.

Negli ultimi giorni Musk aveva già sostenuto più volte che Anthropic stesse puntando a ottenere ulteriore capacità di calcolo da SpaceX. Una tesi messa in discussione da una nota destinata agli investitori istituzionali, che ha raccontato una storia ben diversa. Lui però non arretra di un passo, anzi alza la posta.

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Elon Musk e il nodo del contratto con Anthropic

A novembre era emerso un incontro tra i dirigenti di Anthropic e alcuni analisti, durante il quale il laboratorio di intelligenza artificiale aveva dichiarato senza giri di parole che l’accordo sul calcolo con SpaceX non sarebbe stato esteso oltre la metà del prossimo anno, cioè il secondo trimestre del 2027. La reazione di Musk era stata piuttosto distaccata. SpaceX “sarebbe felice di riprendersi la capacità di calcolo”, aveva detto, aggiungendo però che sarebbe successo esattamente il contrario.

Qualche giorno dopo il fondatore di Tesla è andato oltre, spiegando che parlando con Anthropic gli era stato detto che era estremamente probabile una prosecuzione dell’affitto e che, anzi, l’azienda ne voleva molto di più. Poi è arrivata la nota agli investitori, secondo cui Anthropic potrebbe non rinnovare il contratto per un cluster di circa 50.000 GPU H200.

La posta in gioco è tutt’altro che trascurabile. Nel terzo trimestre del 2026 quasi un terzo dei ricavi di SpaceX è arrivato proprio da Anthropic. A partire da dicembre 2026, una volta consegnata tutta la capacità prevista, Anthropic dovrebbe versare a SpaceX circa 2,7 miliardi di euro al mese, anche se dall’inizio del 2027 l’accordo può essere disdetto con un preavviso di 90 giorni. Sempre secondo la stessa nota, SpaceX avrebbe già iniziato a proporre questa capacità ad altri clienti, con disponibilità già dai primi mesi del 2027 e un prezzo di circa 4,3 euro per GPU all’ora.

Google, i prezzi delle GPU Blackwell e le stoccate ai rivali

C’è poi la questione dei prezzi. SpaceX avrebbe tagliato la quotazione spot delle GPU Blackwell per i piccoli cluster, passando da circa 13 euro per GPU all’ora a una forbice tra 9 e 10 euro, allineandosi così alle tariffe già applicate ai grandi clienti come Anthropic e Google. Musk ha chiarito il motivo. Il prezzo di noleggio dei grandi blocchi di calcolo coerenti, configurati per l’addestramento ad alta larghezza di banda, sta salendo e talvolta anche in modo molto marcato, mentre quello delle piccole quantità sotto le 5.000 GPU circa è in calo. Nel complesso, ha precisato, il prezzo medio per GPU continua ad aumentare.

Rispondendo a un post su X che ipotizzava la domanda futura di Anthropic e Google, Musk ha scritto di non sapere chi comprerà di più, ma che Google ha manifestato interesse ad affittare ulteriore potenza. Oggi il colosso di Mountain View paga a SpaceX circa 790 milioni di euro al mese, con un accordo valido fino a giugno 2029.

Non sono mancate le punzecchiature ai concorrenti. Secondo Musk la gente non ha idea di cosa succede quando un’azienda hardware estremamente capace entra in un’arena di lumaconi, e per questo hyposcalers sarebbe una definizione più accurata per i rivali.

Sul fronte dei numeri, SpaceX punta a chiudere il 2026 con una capacità di calcolo tra 2,5 e 3 GW e ad aggiungerne circa 10 nel corso del 2027, arrivando intorno ai 13 GW, mentre l’infrastruttura di alimentazione e raffreddamento mira fino a 20 GW. Per finanziare questa espansione le spese in conto capitale legate al calcolo dovrebbero schizzare nel 2027 a circa 335 miliardi di euro, pari a circa 26 miliardi di euro per ogni GW.

Fonte: TecnoAndroid