Chi possiede un iPhone Duo con il display interno incrinato potrebbe non vedersi più consegnare un dispositivo nuovo al posto di quello danneggiato. Apple ha infatti cambiato approccio e oggi punta prima di tutto sulla riparazione dello smartphone, mentre la sostituzione completa diventa un’opzione secondaria. Sembra un dettaglio tecnico, quasi una questione interna ai centri di assistenza, eppure per chi si è ritrovato con lo schermo interno rovinato la differenza è concreta.

Nella prima fase la casa di Cupertino forniva ai clienti un’unità sostitutiva intera ogni volta che il telefono mostrava questo difetto. Il modello difettoso veniva ritirato e al suo posto arrivava un esemplare nuovo. Adesso però gli Apple Store e i fornitori di assistenza autorizzati sono in grado di ordinare i ricambi specifici per iPhone Duo, e proprio per questo l’azienda ha indicato ai tecnici di tentare un intervento sui dispositivi con il pannello interno crepato prima di procedere con un cambio totale. Il nuovo comportamento è stato notato da diversi utenti, che lo hanno raccontato in alcune discussioni online dopo essersi rivolti all’assistenza.

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Quali componenti vengono sostituiti su iPhone Duo

Quando lo smartphone viene sistemato invece che rimpiazzato, l’intervento non si limita a un singolo pezzo. Da quanto emerge, Apple sta cambiando il display interno, l’intero gruppo dello schermo interno comprensivo di cerniera e anche entrambe le batterie delle unità coinvolte. Si tratta quindi di un’operazione piuttosto corposa, che tocca alcune delle parti più delicate di un dispositivo costruito attorno a due schermi e a un meccanismo di apertura.

Va detto che non c’è nulla di insolito in questa scelta. Per Apple è prassi abituale smettere di offrire in automatico la sostituzione dell’intera unità nel momento in cui i pezzi di ricambio diventano disponibili. Il caso di iPhone Duo merita comunque un’attenzione particolare per due motivi. Il primo è che il problema delle crepe sul display interno è ormai noto. Il secondo riguarda la posizione ufficiale dell’azienda, visto che la dichiarazione diffusa da Apple sulla vicenda parlava esplicitamente di una sostituzione del dispositivo per i clienti colpiti. Chi aveva letto quelle parole poteva quindi aspettarsi un telefono nuovo, mentre ora rischia di riceverne indietro uno riparato.

La strada di AppleCare+ e dell’Express Replacement

Esiste ancora un modo per ottenere un dispositivo sostitutivo, almeno per una parte degli utenti. Come segnalato da alcuni clienti, chi ha attivato la copertura AppleCare+ per il proprio iPhone Duo può ricorrere al servizio Express Replacement di Apple e farsi spedire un’unità nuova. Il meccanismo è pensato proprio per evitare di restare senza telefono durante i tempi dell’assistenza, ed è una soluzione che può fare comodo a chi usa lo smartphone ogni giorno per lavoro.

C’è però un aspetto economico da mettere in conto. Questa opzione non è gratuita, perché richiede il pagamento di una tariffa come se lo schermo crepato fosse frutto di un danno accidentale e non di un difetto. In pratica il cliente viene trattato come se il pannello si fosse rotto per una caduta o un urto, anche quando la crepa è legata al problema conosciuto del display interno. Negli Stati Uniti il costo di questo servizio è fissato a EUR 90, cioè circa 85 euro.

Fonte: TecnoAndroid