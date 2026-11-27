Per i giorni del Black Friday, Sky Italia ha deciso di allargare il raggio della sua promozione più generosa sulla telefonia mobile. Da oggi, 26 novembre 2026, l’offerta Sky Mobile Ultra con Giga illimitati e i primi 6 mesi gratis, finora pensata per chi ha già un contratto Sky TV o Sky Wifi, viene proposta anche ad alcuni clienti di NOW, la piattaforma streaming del gruppo, attraverso una comunicazione via email dedicata.

Per capire il contesto serve fare un piccolo passo indietro. Dal 23 settembre 2026 Sky ha avviato la vendita delle nuove SIM ESP ed è diventata a tutti gli effetti un operatore virtuale, mentre prima distribuiva schede Fastweb con il marchio Sky Mobile powered by Fastweb. Le prime proposte sono state Mobile Maxi e Mobile Ultra, con sconti e traffico dati senza limiti per chi abbina la linea mobile a Sky TV o Sky Wifi.

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Nella versione standard Sky Mobile Ultra include minuti illimitati, 200 SMS e 250 Giga in 5G a 9,90 euro al mese. Di norma chi è già cliente Sky ottiene i Giga illimitati e, con la portabilità del numero, fino a 6 mensilità gratuite in base all’anzianità contrattuale. Dal 16 novembre e fino al 30 novembre 2026, però, la promo del Black Friday garantisce i sei mesi in regalo a tutti i clienti Sky che attivano la linea in portabilità, senza guardare da quanto tempo sono abbonati.

Le promozioni riservate ai clienti NOW

La novità di oggi riguarda soltanto una parte degli utenti NOW. Le note dell’email chiariscono che lo sconto su Ultra è valido per chi ha un Pass Sport attivo e chiede contestualmente il trasferimento del numero. Il messaggio promette sei mesi in regalo, Giga e minuti illimitati, poi 9,90 euro al mese, nessun vincolo di durata e un costo di attivazione di 10 euro.

Ad altri clienti selezionati con Pass Entertainment attivo è arrivata invece una proposta diversa, ossia Sky Mobile Maxi con 250 Giga al mese al posto di 150, a 7,90 euro mensili e con il primo mese gratuito. Non si esclude che Sky possa estendere altre iniziative ad ulteriori utenti della piattaforma.

Entrambe le promozioni si sottoscrivono esclusivamente online, seguendo il link contenuto nell’email che porta alla pagina del sito Sky dove si sceglie tra SIM fisica ed eSIM. L’acquisto va completato entro il 30 novembre 2026, salvo cambiamenti. Se la portabilità non viene richiesta o non va a buon fine, Sky può applicare il prezzo di listino e far decadere le mensilità gratuite.

Cosa comprende l’offerta e su quale rete viaggia

Per chi ha il Pass Sport la tariffa include ogni mese chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali, 200 SMS e traffico dati senza tetto fino al 5G. Il traffico illimitato arriva tramite l’opzione gratuita Giga Unlimited, e le Condizioni Generali considerano uso corretto e personale un consumo non superiore a 600 Giga al mese. Per i minuti il limite è fissato a 10000 chiamate in uscita mensili.

Di solito le agevolazioni in convergenza richiedono che la SIM abbia lo stesso intestatario del contratto Sky. Per i clienti NOW l’email non specifica nulla in merito e risulta che l’attivazione tramite il link vada a buon fine anche se la scheda è intestata a una persona diversa dal titolare dell’account. Visto che i primi sei mesi sono gratuiti, l’esborso iniziale si riduce ai soli 10 euro di attivazione.

La eSIM viene consegnata tramite QR Code inviato per email. Per le sottoscrizioni a distanza la scheda va attivata entro 60 giorni dal link dedicato o dall’app MySky, con identificazione tramite SPID, CIE o video riconoscimento. Con SPID e CIE non serve attendere la verifica di un operatore e la linea diventa operativa subito o nel giro di poche ore. Le offerte sono acquistabili da tutti i maggiorenni, fino a un massimo di 3 SIM per codice fiscale.

Sky Mobile si appoggia alla rete Fastweb + Vodafone in 2G, 4G e 5G. In copertura 5G, con un dispositivo compatibile, si raggiungono fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload, mentre in 4G e 4G+ si arriva a 1 Gbps in download e 100 Mbps in upload. Le nuove schede supportano il VoLTE e Sky ha sviluppato internamente la gestione in tempo reale delle offerte, senza affidarsi a un MVNE. Chi vuole lasciare l’operatore con le nuove SIM dovrà selezionare la voce Sky Mobile o Sky Italia nelle liste di portabilità, mentre per le vecchie schede powered by Fastweb resta valida la voce Fastweb.

Fonte: TecnoAndroid