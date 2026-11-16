REDMI Note 17 5G scende a 279,90 euro su Amazon con batteria da 7700 mAh

Il REDMI Note 17 5G entra nel Black Friday anticipato di Amazon con uno sconto che pesa davvero sul prezzo finale. La versione con 6 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, che normalmente costa 399,90 euro, è ora disponibile a 279,90 euro. Il risparmio arriva quindi a 120 euro tondi, una cifra che cambia parecchio la percezione di questo modello nella fascia media. La spedizione è inclusa e chi preferisce dilazionare la spesa può contare sul pagamento in 5 rate senza interessi, un dettaglio che in questo periodo dell’anno fa sempre comodo.

Il prezzo è stato controllato alle 15:56 del 15 novembre 2026, e come accade spesso con le promozioni di questo genere potrebbe subire variazioni nel corso delle ore successive. Meglio tenerlo presente prima di aspettare troppo.

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Una batteria da 7700 mAh al centro di tutto

Se c’è un elemento che definisce lo smartphone di Xiaomi più di qualunque altro, è proprio la batteria da 7700 mAh. Non si tratta di una cella tradizionale. L’azienda la inserisce all’interno del cosiddetto REDMI Titan Battery System e parla di una tecnologia al silicio carbonio con elevata densità energetica e un alto contenuto di silicio. Tradotto in termini pratici, questa scelta ha permesso di realizzare un’unità sottile e leggera pur mantenendo una capacità decisamente fuori dal comune per la categoria.

È questo il vero punto di forza del dispositivo. Una capacità simile punta a garantire un’autonomia generosa, il genere di caratteristica che interessa a chi usa il telefono in modo intenso durante la giornata e non vuole ritrovarsi a cercare una presa nel pomeriggio. Il fatto che tutto questo non si traduca in un corpo massiccio o pesante rende la proposta ancora più interessante.

Sul fronte dell’alimentazione, poi, il quadro si completa con la ricarica Turbo da 45W, che secondo Xiaomi riduce in modo sensibile i tempi necessari per passare dallo 0 al 100% di energia. A questa si aggiunge la ricarica inversa cablata da 22,5W, che consente di usare lo smartphone come fonte di energia per altri dispositivi collegandoli via cavo. Una funzione che, con una batteria così capiente, acquista ancora più senso.

Schermo ampio, processore Snapdragon e prezzi della concorrenza

Oltre all’autonomia, REDMI Note 17 5G mette sul piatto un display AMOLED FHD+ da 6,9 pollici, quindi un pannello di dimensioni importanti pensato per chi guarda video, scorre i social o gioca spesso. La tecnologia AMOLED, abbinata alla risoluzione FHD+, rappresenta una combinazione ormai molto apprezzata anche al di fuori della fascia alta.

A muovere il tutto troviamo il processore Snapdragon 4 Gen 4, affiancato dalla configurazione con 6 GB di RAM oggetto della promozione. I 256 GB di spazio di archiviazione, invece, offrono margine sufficiente per foto, app e contenuti multimediali senza dover fare continuamente pulizia nella memoria.

Per chi volesse guardarsi intorno, il modello Redmi Note 17 compare anche presso altri rivenditori online con cifre più basse. Su GigaTrade viene proposto a 175 euro, mentre altre offerte individuate in rete si attestano a 181 euro e a 189 euro. Questi prezzi risultano aggiornati alle 20:13 del 15 novembre 2026.

Fonte: TecnoAndroid