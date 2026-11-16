Allarmi bomba nelle scuole: ecco da dove arrivano le email

Da diversi giorni gli allarmi bomba recapitati alle scuole italiane hanno seminato il panico in mezza Italia, e insieme alla paura è cresciuta una domanda molto concreta. Molte persone si chiedono infatti dove abbiano trovato gli autori di queste minacce gli indirizzi email delle scuole, visto che sono riusciti a raggiungere con apparente facilità tanti istituti diversi. La spiegazione è molto meno misteriosa di quanto si potesse pensare, perché quei contatti provengono dagli OpenData del Ministero, archivi pubblici consultabili da chiunque.

Niente attacchi informatici sofisticati, quindi, e nemmeno elenchi rubati o finiti chissà come nelle mani sbagliate. Chi ha confezionato i messaggi intimidatori non ha avuto bisogno di forzare nessuna porta, dato che le informazioni erano lì, a disposizione di tutti, senza alcun filtro particolare.

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Dati pubblici alla portata di chiunque

Il punto centrale della vicenda sta proprio nella natura di questi dati aperti. Per definizione gli OpenData sono informazioni che un ente pubblico mette a disposizione della collettività in modo libero e gratuito, con lo scopo di garantire trasparenza e permettere a cittadini, ricercatori e aziende di consultarle e riutilizzarle. Tra le informazioni rese disponibili dal Ministero ci sono anche i recapiti di posta elettronica degli istituti scolastici, ed è da qui che sarebbero stati attinti gli indirizzi usati per spedire gli allarmi bomba.

Si tratta di un aspetto che cambia parecchio la prospettiva sull’intera faccenda. Fin dall’inizio l’idea più diffusa era quella di una qualche falla nei sistemi, di una banca dati compromessa o di una fuga di informazioni riservate. Invece il meccanismo è molto più banale, e proprio per questo un po’ più inquietante. Bastava sapere dove guardare per ottenere in pochi passaggi un elenco pronto all’uso con i contatti delle scuole italiane.

Una risposta semplice a una domanda che circolava da giorni

La domanda sull’origine degli indirizzi email delle scuole rimbalzava ormai da tempo, alimentata dal clima di tensione che ha accompagnato ogni nuova segnalazione. Ogni volta che un istituto riceveva una minaccia, la preoccupazione di famiglie, docenti e personale scolastico cresceva, e con lei la voglia di capire come fosse possibile colpire in modo così capillare realtà sparse sul territorio.

La risposta, almeno su questo fronte, è arrivata ed è piuttosto lineare. Gli autori dei messaggi non hanno dovuto fare nulla di particolarmente complesso per costruire la loro lista di destinatari, perché gli OpenData del Ministero contengono già tutto ciò che serve per scrivere a un gran numero di istituti. Una risorsa nata per finalità di trasparenza e di servizio si è trasformata così, suo malgrado, nello strumento attraverso cui sono state diffuse le minacce che hanno scatenato il panico nelle scuole.

Il quadro che ne emerge è quello di un sistema in cui l’accesso libero alle informazioni, pensato per un uso legittimo, può essere sfruttato anche da chi ha intenzioni ben diverse. Nel caso degli allarmi bomba che hanno coinvolto gli istituti italiani, gli indirizzi di posta elettronica utilizzati per inviare le intimidazioni erano infatti contenuti proprio negli archivi aperti messi a disposizione di tutti dal Ministero.

Fonte: TecnoAndroid