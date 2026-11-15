Smartphone passa dal WiFi ai dati mobili: ecco perché succede

Capita a molti di vedere una videochiamata su FaceTime interrotta all’improvviso perché lo smartphone ha deciso di passare dal WiFi ai dati mobili proprio a metà conversazione. Fastidioso, certo. Eppure il telefono non fa altro che seguire la sua logica, cioè tentare di mantenere stabile la connessione a internet. Quando avviene questo salto, nella maggior parte dei casi è il segnale che qualcosa nella rete senza fili non sta funzionando come dovrebbe.

Gli smartphone sono progettati per restare connessi in un modo o nell’altro. Dietro le quinte il dispositivo misura di continuo la potenza del segnale, la velocità di trasferimento, la latenza della rete e la consegna dei pacchetti. Sa anche quali reti offrono le prestazioni migliori e in quali luoghi. Tutte queste informazioni servono a decidere in tempo reale quando conviene spostarsi tra WiFi e rete cellulare. Di solito il cambio passa inosservato e risparmia cadute di linea e schermate di caricamento infinite. Non sempre però fila tutto liscio, e a volte il risultato è proprio quello che il telefono cercava di evitare.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Il passaggio automatico nasce per garantire continuità, ma ha un prezzo. Può consumare in silenzio il traffico del piano tariffario oppure interrompere alcune operazioni che funzionano solo sotto WiFi. A innescarlo possono essere un segnale troppo debole, una rete connessa ma priva di accesso a internet o semplicemente le impostazioni del dispositivo. Bloccare questo comportamento è possibile, anche se l’esperienza complessiva potrebbe peggiorare.

Perché il telefono abbandona il WiFi per i dati mobili

Il motivo più frequente è un segnale debole, magari perché ci si è allontanati troppo dal router o perché qualcosa disturba la connessione. Le diverse bande hanno portate differenti. Quella a 2,4 GHz arriva più lontano, all’incirca tra 45 e 90 metri, e attraversa con più facilità muri e oggetti. La banda a 5 GHz è più veloce ma copre una distanza minore, intorno ai 30 o 45 metri, e se la cava peggio con gli ostacoli. La più recente a 6 GHz è la più rapida in assoluto, però ha la portata più corta e fatica parecchio a superare pareti e oggetti.

Un’altra causa comune è una rete che risulta collegata ma senza accesso a internet. Il fornitore del servizio non è l’unico possibile responsabile, perché anche la congestione della rete o un router malfunzionante possono mandare tutto in tilt. Poi ci sono le impostazioni. Gran parte dei telefoni include funzioni di commutazione automatica che si possono attivare o disattivare e che stabiliscono come e quando passare alla rete cellulare. Un esempio è Connectivity Assist su iOS 27, che sfrutta i dati mobili insieme al WiFi per tenere stabile la connessione.

Per capire l’origine del problema non serve tirare a indovinare, basta osservare dove succede. Se iPhone o un dispositivo Android mostrano il messaggio di assenza di connessione a internet, la rete ha perso il collegamento e conviene controllare router e operatore. Se il cambio avviene solo in certe stanze si tratta di segnale debole. Se invece altri dispositivi navigano senza problemi sotto WiFi mentre il telefono è passato ai dati, la responsabilità è quasi certamente di una funzione di commutazione automatica.

Come impedire il passaggio ai dati mobili

Il primo passo è disattivare le opzioni che consentono al telefono di saltare da una rete all’altra. Su iPhone bisogna spegnere Connectivity Assist su iOS 27 oppure WiFi Assist su iOS 26 e versioni precedenti. Il primo si trova in Impostazioni, nella sezione WiFi. Il secondo si disattiva da Impostazioni alla voce Cellulare o Servizio mobile. Sugli smartphone Samsung Galaxy il percorso è Impostazioni, Connessioni, WiFi, poi il menu con i tre puntini, WiFi intelligente e infine l’opzione Passa a dati mobili da spegnere. Sui Google Pixel occorre aprire Impostazioni, Rete e Internet, Internet, Preferenze WiFi e disattivare il passaggio automatico ai dati mobili.

Fatto questo, conviene intervenire su ciò che provoca il cambio. Per migliorare la copertura si può passare alla connessione a 2,4 GHz del router, che ha una portata maggiore. Se non basta, vale la pena valutare un ripetitore WiFi o un sistema mesh per estendere il segnale.

Quando invece il collegamento a internet continua a cadere, la prima mossa è riavviare il router scollegandolo per almeno 30 secondi. Dopodiché si verifica se l’operatore ha un guasto in corso e si aggiorna il firmware, se disponibile. Chi preferisce lasciare attivo il passaggio ai dati mobili per avere una connessione migliore ma vuole contenere i consumi può impostare alcune app o attività perché usino soltanto il WiFi. In diverse applicazioni download, backup sul cloud e sincronizzazione possono essere configurati per partire solo quando il telefono è collegato a una rete senza fili.

Fonte: TecnoAndroid