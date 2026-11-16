Occhiali smart Apple: Siri e una ricarica grande come una Tic Tac

Apple ha in programma di presentare i suoi primi occhiali smart alla WWDC di giugno 2027, con l’obiettivo di avviare le spedizioni prima della fine dello stesso anno. Il cuore del progetto però non sta tanto nell’hardware, ormai quasi definito, quanto in Siri e nelle app già presenti su iPhone, destinate a diventare il vero motore del nuovo dispositivo. Le ultime indiscrezioni aggiungono parecchi dettagli sul design, sul sistema di ricarica e sulle funzioni affidate all’assistente vocale.

Occhiali smart Apple: design, audio e una ricarica grande quanto una Tic Tac

I prototipi attuali, identificati internamente con il nome in codice N50, sarebbero leggermente più sottili della seconda generazione dei Ray Ban di Meta. Alcune unità di prova hanno aperture ovali per le fotocamere integrate direttamente nella montatura, senza alloggiamenti sporgenti. Sulla parte frontale c’è una luce che segnala l’utilizzo o la ricarica e nel frattempo Apple sta sperimentando ulteriori accorgimenti legati alla privacy.

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L’azienda starebbe lavorando a più stili e colori, puntando molto su materiali, sensori e qualità audio. I dipendenti descrivono il suono come “ai vertici del settore”, con supporto alla riproduzione musicale, alle chiamate e all’audio di FaceTime. Curiosa anche la soluzione scelta per la ricarica. I tester possono infatti ricaricare gli occhiali mentre li indossano grazie a un connettore magnetico piatto a tre pin, più o meno delle dimensioni di una Tic Tac, che si aggancia vicino all’estremità dell’asta sinistra. Non è ancora chiaro se questo sistema arriverà davvero nel prodotto finale.

Niente visori futuristici, tutto passa da Siri e iPhone

Il primo modello non mostrerà immagini in realtà aumentata. L’interazione avverrà tramite Siri, che sfrutterà le fotocamere per rispondere a domande sull’ambiente circostante. Tra gli usi previsti ci sono il riconoscimento degli edifici, i suggerimenti per un pasto in base agli ingredienti presenti nel frigorifero, le indicazioni stradali e la traduzione di cartelli e conversazioni. Apple punta inoltre a supportare chiamate, messaggi, notifiche di iPhone, calendari, promemoria classici e visivi, controlli musicali e gestione della casa connessa.

Per far funzionare il tutto gli sviluppatori dovranno permettere a Siri di controllare funzioni specifiche delle loro app per iPhone. L’idea è poter prenotare un tavolo al ristorante, chiamare un passaggio, ordinare un caffè, fare acquisti o comprare biglietti del cinema direttamente dagli occhiali. Non servirà creare applicazioni dedicate perché il software girerà sullo smartphone abbinato e i due dispositivi lavoreranno in coppia per soddisfare le richieste. I piani attuali richiedono un modello recente di iPhone e non prevedono compatibilità con Android. Sarà proprio il telefono a compensare la potenza di calcolo e la memoria limitate della montatura.

Grazie al WiFi alcune funzioni esterne alle app di terze parti resteranno disponibili anche senza iPhone nelle vicinanze, e in teoria potrebbe continuare persino la riproduzione audio. Gli occhiali comunque non saranno un dispositivo del tutto autonomo. I prototipi interni eseguirebbero una versione ridotta di visionOS 28 con un processore derivato da vecchi chip di Apple Watch, affiancato da componenti personalizzati che gestiscono la connettività wireless ed elaborano le immagini nel momento in cui le fotocamere le catturano.

La corsa contro il tempo del software

I controlli di Siri necessari hanno debuttato con la prima beta di iOS 27.3 arrivata questo mese, consentendo una gestione più precisa delle azioni all’interno delle app. Mostrata per la prima volta nel 2024, questa capacità è stata ricostruita da zero con modelli di intelligenza artificiale più recenti. Il supporto per le app di Apple è atteso a dicembre, mentre quello per le app di terze parti arriverà nel 2027. Cupertino vuole che gli sviluppatori preparino le integrazioni prima del lancio e considera l’accesso al proprio ecosistema di applicazioni un argomento di peso contro i prodotti concorrenti.

Il dispositivo si sovrapporrà in parte agli AirPods con fotocamera, ancora previsti per la fine del 2027, che forniranno anch’essi a Siri informazioni su ciò che circonda l’utente. Gli occhiali smart dovrebbero però garantire un’autonomia maggiore e ospitare più sensori, tanto che Apple li immagina indossati per tutta la giornata. Il lavoro è iniziato nei primi anni 2020 e l’hardware sarebbe in gran parte definito. Gli ostacoli rimasti riguardano software e intelligenza artificiale, entrambi in ritardo sulla tabella di marcia e potenzialmente in grado di far slittare il debutto fissato per il 2027.

Fonte: TecnoAndroid