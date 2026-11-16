Sky e NOW novembre 2026: Babylon Berlin, Piedone e Challengers

Il calendario Sky e NOW di novembre 2026 è particolarmente ricco, con una lunga serie di uscite distribuite lungo tutto il mese. Una parte dei titoli è già disponibile on demand, mentre altri arriveranno nei prossimi giorni. Conviene quindi recuperare ciò che magari è sfuggito e segnare in agenda le date degli appuntamenti da non perdere. La proposta di questo mese punta su un intrattenimento vario, pensato per gusti anche molto diversi tra loro.

Le uscite della prima metà di novembre su Sky e NOW

Si parte il 2 novembre con tre novità in un colpo solo: Innamorarsi e altre pessime idee, Sky Voices e la quarta stagione di The Gilded Age. Due giorni più tardi, il 4 novembre, è il turno di Il silenzio degli altri. Il 6 novembre arriva il sesto episodio di Nord Sud Ovest Est, La leggendaria storia degli 883. È uno degli appuntamenti fissi del mese e accompagnerà gli abbonati con un nuovo capitolo ogni settimana.

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Il 7 novembre il palinsesto si arricchisce con Alessandro Borghese Kitchen Sound, Ritorno di fiamma e con Flavia De Luce, Una detective geniale. Il 9 novembre debutta Ricchi… da morire, Delitti in famiglia. Il 10 novembre segna invece l’arrivo della quinta stagione di Babylon Berlin, che condivide la data con Nel tepore del ballo. L’11 novembre tocca a Breathe, Fino all’ultimo respiro.

Il 13 novembre merita un cerchio rosso sul calendario. In quella giornata escono Alessandro Barbero, 1848 L’Europa in rivolta e il settimo episodio di Nord Sud Ovest Est. Il giorno successivo, il 14 novembre, il catalogo accoglie altre tre proposte: Challengers, La forza della natura e The Sicilian Dream, Sogno siciliano.

Da Ballerina a Piedone, gli appuntamenti di fine mese

La seconda parte di novembre non è da meno sul fronte delle novità. Il 16 è la volta di Ballerina, seguito il 17 da Il filo del ricatto, Dead man’s wire. Il 18 novembre arriva Deadlock e il 19 La torta del presidente. Il 20 novembre propone Lucio Fontana, The Final Cut insieme all’ottavo episodio della serie dedicata agli 883, che prosegue così il suo percorso settimanale.

Il 23 novembre debutta il primo episodio della seconda stagione di Piedone, Uno sbirro a Napoli. Il 25 novembre gli abbonati trovano due titoli, Melania Rea, Tradita due volte e Il mio posto è qui. Il 27 esce War, Il divorzio del secolo, mentre il 28 tocca a Cos’è l’amore. A chiudere il mese, il 30 novembre, arriva il secondo episodio della nuova stagione di Piedone, Uno sbirro a Napoli.

Le saghe di Sky Cinema Collection disponibili anche su NOW

Accanto alle uscite principali trovano spazio anche le novità di Sky Cinema Collection, un appuntamento che ogni mese raccoglie l’attenzione di molti spettatori. I titoli sono visibili sia attraverso la pay tv sia su NOW, la piattaforma di streaming live e on demand del gruppo. Il meccanismo è semplice: ogni finestra di pochi giorni viene dedicata a una saga diversa, così da offrire un ventaglio di scelta piuttosto ampio.

Il programma si apre dall’1 al 6 novembre con Bourne. Dal 7 al 13 novembre spazio a Jurassic World, mentre dal 14 al 17 novembre la scena passa a John Wick. Dal 18 al 20 novembre è il momento di Ritorno al futuro, poi dal 21 al 25 novembre arriva Guardie e ladri. Dal 26 al 30 novembre l’ultima collezione del mese è dedicata a Twilight.

Fonte: TecnoAndroid