Black Friday TIM: 2×1 smartphone e accessori da 4 euro al mese

Nei negozi TIM il Black Friday è partito il 10 novembre 2026 con un pacchetto di iniziative piuttosto ricco. Ci sono sconti su singoli smartphone, combinazioni promo 2×1 tra telefoni e accessori e offerte pensate per i nuovi clienti che attivano una linea mobile con portabilità del numero. Le promozioni restano valide fino all’1 dicembre 2026, salvo cambiamenti o esaurimento scorte. Gli acquisti a rate passano come sempre dal finanziamento TIMFin, che prevede di solito 24 o 30 mesi a tasso zero. Dal 14 luglio 2026 è disponibile anche la formula TIMFin Value+, con rateizzazione in 36 mesi e tasso agevolato.

Le combinazioni 2×1 partono da 4 euro al mese

I pacchetti 2×1 abbinano smartphone e accessori a cifre davvero contenute. Con 4 euro al mese per 30 mesi si portano a casa Xiaomi Redmi 17 5G insieme ai Redmi Buds 6 Play, oppure Realme C100 5G con i Realme TechLife Buds, o ancora ZTE Blade A76 5G con gli ZTE Buds 2. Salendo a 5 euro arriva la coppia ZTE Nubia Air 5G e Nubia Live Flip, mentre due Motorola Moto G57 costano 6 euro al mese.

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Sul fronte Samsung le proposte includono sempre i Galaxy Buds 3 FE. Galaxy A17 5G da 128GB in coppia con gli auricolari costa 5 euro al mese per 30 mesi, mentre Galaxy A27 5G e Galaxy A37 5G, entrambi da 128GB, si fermano a 10 euro. Con alcuni modelli si può aggiungere anche lo Universal Starter Kit di Cellularline a 3 euro al mese per 30 mesi.

Per i clienti mobile in negozio viene attivato un doppio finanziamento, uno per ciascun prodotto, con i prezzi complessivi già indicati. In questo caso Assicura Smartphone può essere aggiunto su entrambi i prodotti. Esistono però anche pacchetti con finanziamento unico, aperti pure ai clienti di rete fissa e talvolta acquistabili online. Qui l’assicurazione copre soltanto lo smartphone nelle combinazioni telefono più accessorio e non è prevista per le coppie di due smartphone o di due accessori.

Sconti sui singoli modelli e nuovi prezzi per iPhone

Accanto ai pacchetti ci sono i ribassi sui singoli smartphone. Galaxy A18 costa 7 euro al mese per 30 mesi e Motorola Edge 70 Max 12,77 euro per 36 mesi. Galaxy S26 FE parte da 7,55 euro al mese nel taglio da 128GB e sale a 10,50 euro con 256GB, mentre Galaxy Z Fold 8 richiede 44,66 euro da 256GB e 49,73 euro da 512GB. Per Galaxy S26 FE e Galaxy Z Fold 8 queste cifre valgono solo con TIM Next Evolution, il servizio che garantisce un prezzo scontato a chi restituisce il telefono a fine finanziamento.

Chi passa a TIM con TIM Privilege Smartphone a 4,99 euro al mese, arrivando da Iliad o da alcuni operatori virtuali, oppure con TIM Mobile Smart MNP Easy a 7,99 euro da qualsiasi gestore, trova altri prezzi agevolati. Galaxy A17 5G costa 4 euro al mese per 30 mesi, per un totale di 8,99 euro con l’offerta Privilege, mentre Motorola Moto G77 scende a 5 euro, ovvero 9,99 euro complessivi.

Novità anche per gli iPhone, con iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max ribassati di circa 4 euro al mese. Con TIMFin Value+ e TIM Next Evolution, iPhone 17 da 256GB costa 26,35 euro al mese per 36 mesi. iPhone 18 Pro richiede 36,42 euro da 256GB e 42,63 euro da 512GB, mentre iPhone 18 Pro Max si attesta su 41,57 e 47,69 euro. Solo con i due modelli Pro si possono aggiungere in sconto AirPods 5 da 3,73 euro al mese, oppure 4,67 euro con custodia di ricarica wireless. In alternativa ci sono Apple Watch Series 12 GPS + Cellular da 14,66 euro nella cassa da 42mm e da 16,59 euro in quella da 46mm, o Apple Watch Ultra 4 da 49mm a partire da 23,42 euro.

Smart TV, bici elettriche e regole del finanziamento

L’operatore propone anche Smart TV Samsung a rate per 30 mesi. Il modello Crystal UHD da 43 pollici costa 8 euro al mese e quello da 55 pollici 11 euro, mentre le versioni Mini LED da 55 e 65 pollici arrivano rispettivamente a 15 e 18 euro. Dal 18 novembre 2026 si potranno inoltre preordinare le bici elettriche Nilox J5 Pro a 14,93 euro e X8 Pro a 18,66 euro al mese per 36 mesi. Proseguono poi fino all’1 dicembre le iniziative “le 2×1 le crei tu” e “Il secondo scontato”, che dal 10 novembre includono come secondo finanziamento anche Motorola Edge 70 Fusion.

Ai clienti mobile che scelgono TIMFin viene proposta l’opzione TIM Club, con fino a 3 mesi gratuiti su alcuni servizi e promozioni dedicate al prodotto acquistato. Dal 31 agosto 2026 costa 19,99 euro una tantum, ma sul sito TIM e sull’app MyTIM è disponibile la versione gratuita TIM Club Promo. Il finanziamento è soggetto ad approvazione e non prevede costi di attivazione. Se la linea TIM o l’offerta dati richiesta viene cessata, però, diventa oneroso e il cliente deve pagare interessi e rata finale. Finché la linea resta attiva, il final ticket è a carico di TIM fino alla scadenza.

Fonte: TecnoAndroid