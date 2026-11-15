HONOR 700, svelate le specifiche: 200 MP e batteria da 9000 mAh

La nuova serie HONOR 700 non ha quasi più segreti, e mancano ormai pochissimi giorni al debutto ufficiale fissato per il prossimo 23 novembre in Cina. La famiglia comprenderà tre modelli, cioè HONOR 700, HONOR 700 Pro e HONOR 700S, e proprio in queste ore un listino prodotti pubblicato da China Telecom avrebbe svelato le specifiche tecniche praticamente complete di tutta la gamma. Si tratta di una fuga di notizie piuttosto corposa, che permette di farsi un’idea precisa di come saranno organizzati i tre telefoni e di cosa li distinguerà l’uno dall’altro.

HONOR 700 e HONOR 700 Pro, schermo identico ma cuore diverso

Il modello base, HONOR 700, punta su un display da 6,57 pollici con una risoluzione che dovrebbe attestarsi su 1,5 K, come già successo con la generazione precedente. Sul retro trova posto un comparto fotografico guidato da un sensore principale da 200 megapixel, affiancato da altri due sensori da 50 e 12 megapixel, mentre davanti c’è una fotocamera per i selfie da 50 megapixel. A muovere il tutto ci pensa lo Snapdragon 8s Gen 4 con frequenza massima di 3,2 GHz, abbinato a una batteria da ben 9000 mAh e alla ricarica via cavo da 80 W. Le colorazioni previste sono Blue Tone, Clear Sky, Pink Mist e Cold White, con quattro configurazioni di memoria: 12 GB di RAM con 256 o 512 GB di spazio interno, oppure 16 GB di RAM con 256 o 512 GB.

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Salendo di livello si arriva a HONOR 700 Pro, che a prima vista sembra quasi un gemello del fratello minore. Il pannello è sempre da 6,57 pollici e anche qui il listino non specifica la risoluzione, anche se è lecito aspettarsi lo stesso valore di 1,5 K. Le fotocamere posteriori ripropongono il trio da 200, 50 e 12 megapixel, mentre quella frontale scende a 12 megapixel. La vera differenza sta sotto la scocca, perché il Pro monta lo Snapdragon 8 Gen 5 di Qualcomm a 3,8 GHz, un dato che conferma quanto emerso di recente da un benchmark comparso in rete. La batteria ha una capacità nominale di 9000 mAh, ma sulla velocità di ricarica il documento tace. Una certificazione 3C trapelata nei mesi scorsi farebbe però pensare a una ricarica cablata da 80 W. Stessi colori del modello standard, con tre varianti di memoria: 12 GB di RAM e 256 GB, 12 GB e 512 GB oppure 16 GB e 512 GB.

HONOR 700S rinuncia a una fotocamera, il software è uguale per tutti

Chiude il terzetto HONOR 700S, che conserva lo schermo da 6,57 pollici, anche se in questo caso la risoluzione non è stata indicata. Il taglio più evidente riguarda il comparto fotografico posteriore, dove sparisce il terzo sensore e restano soltanto quello da 200 megapixel e uno da 12 megapixel. Davanti invece si ritrova la fotocamera da 50 megapixel. Il processore scelto è lo Snapdragon 7 Gen 4 a 2,8 GHz, sempre in coppia con la batteria da 9000 mAh e la ricarica a 80 W. Le tinte disponibili sono le stesse degli altri due modelli, mentre le versioni di memoria si fermano a due, cioè 12 GB di RAM con 256 oppure 512 GB di archiviazione.

Ci sono poi alcuni elementi che accomunano tutta la serie. I tre smartphone arriveranno con l’interfaccia proprietaria MagicOS 11 preinstallata, basata su Android 17, e condivideranno anche un piccolo display integrato sul retro, collocato accanto al modulo delle fotocamere. Il lancio per il mercato cinese della gamma HONOR 700 resta confermato per il 23 novembre, con un evento di presentazione in programma nella città di Wuhan. Per quanto riguarda l’Occidente non è ancora arrivata alcuna informazione ufficiale, ma un debutto in Europa nei primi mesi del 2027 appare plausibile, anche se al momento non c’è nessuna conferma da parte di HONOR.

Fonte: TecnoAndroid